Ce a apărut la mormântul lui Mario Berinde, la 5 zile după înmormântare? Imaginea care înduioșază pe oricine

Comuna Cenei rămâne profund afectată de moartea violentă a lui Mario Berinde. Locuitorii vorbesc despre o pierdere greu de acceptat, iar gesturile de solidaritate continuă să apară la locul unde băiatul își doarme somnul de veci.

La cinci zile după înmormântare, mormântul său este acoperit de flori, lumânări aprinse și o fotografie care amintește de tragedia ce a zguduit întreaga localitate.

Ce a apărut la mormântul lui Mario Berinde, la 5 zile după înmormântare

Tragedia în care Mario și-a pierdut viața a generat nu doar tristețe, ci și revoltă în rândul celor care l-au cunoscut. Modul brutal în care adolescentul și-a găsit sfârșitul a lăsat urme adânci, iar oamenii cer în continuare răspunsuri și măsuri ferme.

În urmă cu cinci zile, tânărul a fost condus pe ultimul drum la cimitirul din localitate. Sute de persoane au participat la funeralii, dorind să fie alături de familia îndurerată. Mormântul a fost acoperit cu coroane și buchete, iar panglicile purtau mesaje de adio încărcate de emoție.

După ceremonie, liniștea s-a așternut peste locul de veci, însă durerea celor apropiați rămâne vie. Fotografiile apărute online arată un portret al băiatului așezat la căpătâi, înconjurat de lumânări aprinse, semn că oamenii continuă să vină și să își exprime regretul.

La înmormântare a fost prezent și tatăl adolescentului, care a primit permisiunea de a ieși temporar din penitenciar. Bărbatul a fost escortat de forțe de intervenție pentru a preveni eventuale incidente, iar momentul în care și-a strigat fiul a impresionat pe toți cei prezenți.

Totodată, nemulțumirea comunității este alimentată și de faptul că minorul de 13 ani implicat în crimă nu a fost reținut imediat. Rudele victimei consideră că lipsa unei măsuri imediate îi transmite acestuia un sentiment periculos de impunitate.

Imaginea care înduioșază pe oricine

Pentru că Mario iubea motocicletele, numeroși motocicliști au venit să îl conducă pe ultimul drum.

„Un destin frânt brutal și mult prea repede. Am fost contactați de familia băiatului și vom fi prezenți sâmbătă cu o escortă de motociclete pentru ultimul lui drum pământesc”, a scris Sorin Stanca, președintele Asociației Moto Hells Angels, pe Facebook.

Între timp, anchetatorii continuă să reconstituie cu atenție faptele. De asemenea, au fost efectuate percheziții în locuințele suspecților, iar specialiștii de la structurile antidrog verifică informațiile privind consumul de canabis al minorului de 13 ani. Acesta nu poate fi tras la răspundere penală, însă va fi audiat în prezența familiei.

Cei doi suspecți de 15 ani au fost transferați din arestul de la Reșița la Timișoara pentru noi audieri. Autoritățile încearcă să stabilească sursa substanțelor interzise și dacă adolescenții erau consumatori de mai mult timp. În prezent, cei doi se află în detenție și sunt supuși evaluărilor psihologice. Totodată, specialiștii atrag atenția că astfel de acte de violență extremă între minori sunt tot mai frecvente.

Pe fondul indignării publice, inițiativa „Legea Mario” a strâns peste 290.000 de semnături online. Susținătorii cer reducerea vârstei răspunderii penale la 10 ani, inspirându-se din legislația mai strictă din Marea Britanie și Irlanda.

