Acasă » Știri » Ce a apărut la mormântul lui Mario Berinde, la 5 zile după înmormântare? Imaginea care înduioșază pe oricine

Ce a apărut la mormântul lui Mario Berinde, la 5 zile după înmormântare? Imaginea care înduioșază pe oricine

De: David Ioan 29/01/2026 | 08:38
Ce a apărut la mormântul lui Mario Berinde, la 5 zile după înmormântare? Imaginea care înduioșază pe oricine
Ce a apărut la mormântul lui Mario Berinde, la 5 zile după înmormântare? Imaginea care înduioșază pe oricine

Comuna Cenei rămâne profund afectată de moartea violentă a lui Mario Berinde. Locuitorii vorbesc despre o pierdere greu de acceptat, iar gesturile de solidaritate continuă să apară la locul unde băiatul își doarme somnul de veci.

La cinci zile după înmormântare, mormântul său este acoperit de flori, lumânări aprinse și o fotografie care amintește de tragedia ce a zguduit întreaga localitate.

Ce a apărut la mormântul lui Mario Berinde, la 5 zile după înmormântare

Tragedia în care Mario și-a pierdut viața a generat nu doar tristețe, ci și revoltă în rândul celor care l-au cunoscut. Modul brutal în care adolescentul și-a găsit sfârșitul a lăsat urme adânci, iar oamenii cer în continuare răspunsuri și măsuri ferme.

În urmă cu cinci zile, tânărul a fost condus pe ultimul drum la cimitirul din localitate. Sute de persoane au participat la funeralii, dorind să fie alături de familia îndurerată. Mormântul a fost acoperit cu coroane și buchete, iar panglicile purtau mesaje de adio încărcate de emoție.

După ceremonie, liniștea s-a așternut peste locul de veci, însă durerea celor apropiați rămâne vie. Fotografiile apărute online arată un portret al băiatului așezat la căpătâi, înconjurat de lumânări aprinse, semn că oamenii continuă să vină și să își exprime regretul.

Mormântul lui Mario Berinde. Foto: TikTok

La înmormântare a fost prezent și tatăl adolescentului, care a primit permisiunea de a ieși temporar din penitenciar. Bărbatul a fost escortat de forțe de intervenție pentru a preveni eventuale incidente, iar momentul în care și-a strigat fiul a impresionat pe toți cei prezenți.

Totodată, nemulțumirea comunității este alimentată și de faptul că minorul de 13 ani implicat în crimă nu a fost reținut imediat. Rudele victimei consideră că lipsa unei măsuri imediate îi transmite acestuia un sentiment periculos de impunitate.

Imaginea care înduioșază pe oricine

Pentru că Mario iubea motocicletele, numeroși motocicliști au venit să îl conducă pe ultimul drum.

„Un destin frânt brutal și mult prea repede. Am fost contactați de familia băiatului și vom fi prezenți sâmbătă cu o escortă de motociclete pentru ultimul lui drum pământesc”, a scris Sorin Stanca, președintele Asociației Moto Hells Angels, pe Facebook.

Între timp, anchetatorii continuă să reconstituie cu atenție faptele. De asemenea, au fost efectuate percheziții în locuințele suspecților, iar specialiștii de la structurile antidrog verifică informațiile privind consumul de canabis al minorului de 13 ani. Acesta nu poate fi tras la răspundere penală, însă va fi audiat în prezența familiei.

Cei doi suspecți de 15 ani au fost transferați din arestul de la Reșița la Timișoara pentru noi audieri. Autoritățile încearcă să stabilească sursa substanțelor interzise și dacă adolescenții erau consumatori de mai mult timp. În prezent, cei doi se află în detenție și sunt supuși evaluărilor psihologice. Totodată, specialiștii atrag atenția că astfel de acte de violență extremă între minori sunt tot mai frecvente.

Pe fondul indignării publice, inițiativa „Legea Mario” a strâns peste 290.000 de semnături online. Susținătorii cer reducerea vârstei răspunderii penale la 10 ani, inspirându-se din legislația mai strictă din Marea Britanie și Irlanda.

CITEŞTE ŞI: Decizia luată de părinții lui Mario Berinde, la 4 zile de la înmormântarea fiului lor. Nimeni nu se aștepta la asta!

Mario Berinde nu este un caz izolat. Crimele comise de minori care au îngrozit România

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
România, zguduită de două cutremure la diferență de patru ore. Unde s-au simțit
Știri
România, zguduită de două cutremure la diferență de patru ore. Unde s-au simțit
Cătălin și Luiza Zmărăndescu au câștigat Power Couple 2026? Fanii știu deja răspunsul
Știri
Cătălin și Luiza Zmărăndescu au câștigat Power Couple 2026? Fanii știu deja răspunsul
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale Americii
Mediafax
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale...
Tabel pensii | Ce pensie vei primi în funcție de meseria ta, daca ai muncit 40 de ani cu carte de muncă
Gandul.ro
Tabel pensii | Ce pensie vei primi în funcție de meseria ta, daca...
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată...
„Eu urmez!”. Mesaje pe TikTok pentru elevul care s-a aruncat de pe un bloc din Oradea. Părinții, alertați să fie atenți ce fac copiii lor
Adevarul
„Eu urmez!”. Mesaje pe TikTok pentru elevul care s-a aruncat de pe un...
Percheziții la psihoterapeutul Cristian Andrei. Acuzații grave de viol, agresiune sexuală și practică fără studii
Digi24
Percheziții la psihoterapeutul Cristian Andrei. Acuzații grave de viol, agresiune sexuală și practică...
Vinul ROȘU, între mit și știință: Ce impact are cu adevărat asupra sănătății
Mediafax
Vinul ROȘU, între mit și știință: Ce impact are cu adevărat asupra sănătății
Parteneri
Cum arăta Monica Tatoiu în tinerețe. Imagini inedite cu femeia de afaceri
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Monica Tatoiu în tinerețe. Imagini inedite cu femeia de afaceri
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către noul proprietar a început
Click.ro
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către...
„Se schimbă banii în România”. BNR anunță o modificare a bancnotelor „pentru prima dată în ultimii 25 de ani”
Digi 24
„Se schimbă banii în România”. BNR anunță o modificare a bancnotelor „pentru prima dată în...
VIDEO Scandal în muzica românească: Lolita Cercel, o artistă creată cu AI și ajunsă virală pe internet, stârnește revoltă
Digi24
VIDEO Scandal în muzica românească: Lolita Cercel, o artistă creată cu AI și ajunsă virală...
Doar 4 SUV-uri mici sunt sigure la impact spate. Eșec pentru o marcă japoneză de top
Promotor.ro
Doar 4 SUV-uri mici sunt sigure la impact spate. Eșec pentru o marcă japoneză de...
BANCUL ZILEI. ION: -Măria, vecina m-a invitat la o cafea, a stins lumina şi s-a dezbrăcat…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: -Măria, vecina m-a invitat la o cafea, a stins lumina şi s-a...
Oferte Lidl: WiFi extender Xiaomi și gadgeturi utile sub 50 de lei
go4it.ro
Oferte Lidl: WiFi extender Xiaomi și gadgeturi utile sub 50 de lei
Geniul matematician despre care se vorbește prea puțin
Descopera.ro
Geniul matematician despre care se vorbește prea puțin
O nouă amânare pentru GTA 6?
Go4Games
O nouă amânare pentru GTA 6?
Tabel pensii | Ce pensie vei primi în funcție de meseria ta, daca ai muncit 40 de ani cu carte de muncă
Gandul.ro
Tabel pensii | Ce pensie vei primi în funcție de meseria ta, daca ai muncit...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
România, zguduită de două cutremure la diferență de patru ore. Unde s-au simțit
România, zguduită de două cutremure la diferență de patru ore. Unde s-au simțit
Cătălin și Luiza Zmărăndescu au câștigat Power Couple 2026? Fanii știu deja răspunsul
Cătălin și Luiza Zmărăndescu au câștigat Power Couple 2026? Fanii știu deja răspunsul
Câți bani au primit Adda și Cătălin Rizea, pentru cele 4 săptămâni la Power Couple de la Antena 1
Câți bani au primit Adda și Cătălin Rizea, pentru cele 4 săptămâni la Power Couple de la Antena 1
Mihai Trăistariu a ”pulverizat-o” pe Andreea Bălan, jurat la Eurovision 2026: ”N-ar trece nici ...
Mihai Trăistariu a ”pulverizat-o” pe Andreea Bălan, jurat la Eurovision 2026: ”N-ar trece nici de preselecție”
Lovitură de teatru! Vecinii o acuză pe mama băiatului de 13 ani că ar fi știut de moartea lui Mario ...
Lovitură de teatru! Vecinii o acuză pe mama băiatului de 13 ani că ar fi știut de moartea lui Mario Berinde înaintea tuturor
Cătălina Bancu, misterioasa soție a căpitanului din Bănie
Cătălina Bancu, misterioasa soție a căpitanului din Bănie
Vezi toate știrile
×