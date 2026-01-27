Tinerii implicați în uciderea lui Mario Berinde cer să fie eliberați. În ce condiții le-ar fi aprobată solicitarea

Doi dintre tinerii implicați în uciderea lui Mario Berinde vor să fie liberi. Adolescenții în vârstă de 15 ani se află în arest preventiv, iar cel de 13 ani este în libertate, pentru că nu poate răspunde penal pentru fapta lui. Toate detaliile în articol.

Mario Berinde a fost condus pe ultimul drum pe data de 24 ianuarie 2026, în localitatea Cenei din județul Timiș. Scenele au fost greu de privit, mai ales din cauza durerii părinților care își urlau suferința. Zeci de oameni l-au condus pe ultimul drum pe adolescent. După această pierdere uriașă, principalii suspecți vor libertate.

Criminalii lui Mario Berinde vor libertate

Adolescenții au fost arestați preventiv după ucidera lui Mario Berinde. Mai exact, este vorba despre băiatul suspect că a ajutat la moartea lui, alături de suspectul de 13 ani și despre cel care i-ar fi ajutat să scape de trupul neînsuflețit.

Cei doi suspecți au stat în arest preventiv câteva zile și acum își cer libertatea. Adolescenții au contestat decizia dispusă de judecătorii de la Tribunalul Timiș de arestare preventivă pentru următoarele 30 de zile.

Soarta celor doi tineri va fi decisă pe 30 ianuarie 2026, atunci când Curtea de Apel Timiș a stabilit data procesului.

Între timp, adolescentul de 13 ani se află în libertate, asta pentru că judecătorii nu pot lua măsuri asupra lui. În acest caz s-a autosesizat Protecția Copilului, iar copilul ar fi fost dus la un spital, acolo unde ar trebui să înceapă un tratament împotriva consumului de droguri.

Copilul de 13 ani nu este la prima abatere

Adolescentul de 13 ani ar fi avut un comportament agresiv și înainte să comită crima care a șocat România. O locuitoare din Cenei a dezvăluit, la înmormântarea lui Mario, că ucigașul a mai comis o faptă gravă cu o lună înainte de crimă.

Se pare că tânărul era cunoscut pentru comportamentul său deviant și violent. În urmă cu aproximativ o lună, adolescentul de 13 ani ar fi bătut crunt un copil. Mai mult, l-a atacat cu briceagul în zona feței și l-a lăsat într-o baltă de sânge (VEZI AICI MAI MULT).

