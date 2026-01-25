Acasă » Știri » Cine a fost prima victimă a criminalului lui Mario Berinde. Adolescentul de 13 ani nu e la prima abatere

De: Alina Drăgan 25/01/2026 | 21:23
Noi informații șocante apar despre minorul de 13 ani din Cenei care l-a ucis pe Mario Berinde. Se pare că băiatul nu s-ar afla la prima abatere gravă. În urmă cu doar o lună ar mai fi agresat un alt copil din localitate. L-a bătut crunt și l-a atacat cu briceagul. Cum s-a întâmplat totul?

Este revoltă generală după crima din Cenei. Minorul de 13 ani care l-a ucis pe Mario Berinde se află în libertate, căci nu are vârsta necesară pentru a răspunde penal. Acesta s-a mutat acum în localitatea Sânmihaiu Român, la bunici. Oamenii din comună sunt revoltați și cer să fie pedepsit. Mai mult, se pare că băiatul nu s-ar afla la prima abatere gravă.

Adolescentul de 13 ani ar fi avut un comportament agresiv și înainte să comită crima care a șocat România. O locuitoare din Cenei a dezvăluit, la înmormântarea lui Mario, că ucigașul a mai comis o faptă gravă cu o lună înainte de crimă.

Se pare că tânărul era cunoscut pentru comportamentul său deviant și violent. În urmă cu aproximativ o lună, adolescentul de 13 ani ar fi bătut crunt un copil. Mai mult, l-a atacat cu briceagul în zona feței și l-a lăsat într-o baltă de sânge.

„Așa a fost. I-a dat cu briceagul noaptea, pe la ora 19 – 20”, a declarat tatăl băiatului bătut.

În mediul online au apărut mai mult imaginii cu băiatul bătut de adolescentul de 13 ani, în care se observă rănile acestuia. Deși incidentul a fost unul extrem de grav, oamenii legii nu au intervenit.

„Înainte cu o lună a mai bătut un copil, un vecin de-al mamei mele. I-a tăiat gura, a venit la poliție, nu i-a făcut poliția nimic. Ce face Poliția Română?!”, a declarat o femeie din Cenei.

Bunicul minorului de 13 ani, primele declarații

După ce minorul de 13 ani, implicat în moartea lui Mario, s-a mutat la bunicii săi din Sânmihaiu Român, comunitatea locală a reacționat vehement. Oamenii din sat s-au adunat revoltați în fața primăriei, au protestat și au cerut ca băiatul să fie alungat din localitate și dus în fața legii.

În urma tuturor celor întâmplate, bunicul băiatului de 13 ani a făcut primele declarații. Bărbatul a susținut că vina nu ar trebui să fie pusă doar pe nepotul lui. De asemenea, acesta a punctat că legea ar trebui să stabilească responsabilii și să facă dreptate.

„Nu numai el a fost vinovat. Legea să își facă dreptatea. E obosit. E trist. O să regrete”, a declarat bunicul minorului de 13 ani.

