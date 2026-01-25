Acasă » Știri » Ce a făcut călăul lui Mario Berinde imediat după ce și-a ucis prietenul. Anchetatorii au rămas stupefiați!

Ce a făcut călăul lui Mario Berinde imediat după ce și-a ucis prietenul. Anchetatorii au rămas stupefiați!

25/01/2026 | 11:56
Ce ar fi făcut copiii imediat după ce l-au omorât pe Mario. Sursă: social media/freepik

Au ieșit la iveală detalii șocante despre ce s-ar fi petrecut imediat după tragedia care a îngrozit România. Copiii care i-au luat viața lui Mario și mai apoi l-au îngropat, ar fi consumat substanțe interzise imediat după ce au comis fapta. Anchetatorii au rămas fără cuvinte! 

Mario Berinde a fost condus pe ultimul drum ieri, 24 ianuarie 2026, în localitatea Cenei din județul Timiș. Scenele au fost greu de privit, mai ales durerea părinților care își urlau suferința. 

Mama lui Mario, distrusă de durere, nu s-a putut dezlipi de sicriul cu trupul neînsuflețit al fiului ei. Vecinii au făcut mărturisiri cutremurătoare: 

„Am fost la priveghi. Mama lui Mario urlă. Urlă ca un animal.” 

Detalii șocante despre tragedia care a îngrozit România

Cei doi adolescenți implicați în crimă le-au spus anchetatorilor că, după ce au comis fapta cutremurătoare, au consumat marijuana. 

Având în vedere ipoteza legată de droguri, autoritățile au desfășurat mai multe percheziții în localitatea Cenei, chiar în ziua înmormântării adolescentului. Investigațiile DIICOT vizează modul în care suspectul, un minor de 13 ani acuzat de crimă, a intrat reușit să obțină substanțele interzise. 

Rezultatele analizelor toxicologice au confirmat că băiatul de 13 ani consumase droguri, fapt recunoscut ulterior și de acesta.  

Trei locuințe din Cenei au fost verificate, iar două dintre acestea îl vizează pe un tânăr de 24 de ani, iar cealaltă pe un adolescent de 17 ani. În una din casele percheziționate, oamenii legii au găsit peste 100 de grame de substanțe interzise care erau ascunse într-un borcan de murături și un cântar folosit pentru porționarea subtanțelor interzise. 

După audieri, procurorii DIICOT i-au reținut pe cei doi: bărbatul în vârstă de 24 de ani și adolescentul în vârstă de 17 ani. Conform probelor strânse până în acest moment, bărbatul în vârstă de 24 de ani i-ar fi pus la dispoziție canabis celui în vârstă de 17 ani încă din vara anului 2025. Chiar adolescentul ar fi cel care le-ar fi oferit substanțele interzise altor trei minori cu vârste între 13 și 15 ani și le-ar fi consumat alături de ei. 

Gestul bizar făcut de mama criminalului lui Mario Berinde, chiar în ziua înmormântării adolescentului din Cenei 

Dana Roba, prezentă la înmormântarea lui Mario Berinde. Detaliul observat de make-up artist: ”Am rămas înmărmurită!” 

