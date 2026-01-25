Percheziții DIICOT în Cenei, în timp ce Mario Berinde era înmormântat. Un adolescent de 17 ani a fost săltat

La scurt timp după înmormântarea adolescentului, autoritățile au intensificat investigațiile! Noile informații indică faptul că tragedia ar putea avea legătură cu consumul și distribuirea de substanțe interzise în rândul minorilor. Băiatul de 13 ani a consumat droguri înainte de a produce crima odioasă.

Ancheta în cazul morții lui Alin Mario Berinde devine din ce în ce mai complexă, după ce autoritățile au desfășurat mai multe percheziții în localitatea Cenei, chiar în ziua înmormântării adolescentului. Investigațiile DIICOT vizează modul în care suspectul, un minor de 13 ani acuzat de crimă, a intrat în contact cu substanțe interzise înainte de producerea tragediei.

Rezultatele analizelor toxicologice au confirmat că băiatul de 13 ani consumase droguri, fapt recunoscut ulterior și de acesta. În urma acestor informații, anchetatorii au intervenit sâmbătă în mai multe locuințe din Cenei, în încercarea de a stabili sursa substanțelor. La scurt timp după primele descinderi, un adolescent de 17 ani a fost dus la audieri, fiind suspectat că i-ar fi furnizat drogurile minorului implicat în crimă.

La câteva ore distanță, polițiștii au mai reținut un alt tânăr, în urma unor noi verificări. În locuința acestuia ar fi fost descoperite substanțe interzise ascunse într-un borcan cu murături. Niciunul dintre cei doi adolescenți nu a oferit declarații oficiale până în acest moment.

Familia victimei este îndurerară

În paralel cu desfășurarea anchetei, familia lui Alin Mario Berinde își exprimă public nemulțumirea față de modul în care sunt gestionate lucrurile. Unchiul victimei, prezent la înmormântare, susține că nu au fost luate măsuri ferme nici împotriva principalului suspect, nici în legătură cu mediul din care acesta provine.

„Am și auzit… dar nu știu dacă e adevărat. Că râdeau la spital, când li s-au luat probele biologice la cel de 13 ani, și el, și mama lui. Mi-a zis o prietenă, o cunoștință, care lucrează acolo (…) Mama râdea, la fel și el. Sunt conștienți, normal, clar sunt conștienți. E premeditat totul, sigur, sunt sigur că au căutat și pe online să vadă ce se întâmplă”, a declarat unchiul lui Alin Mario Berinde.

CITEȘTE ȘI: Ce s-a întâmplat în noaptea în care a fost ucis Mario Berinde, de fapt. Unul dintre suspecți i-a povestit tot mamei sale

Imaginile durerii cu tatăl lui Mario Berinde, adus din penitenciar sub escortă. Adolescentul de 15 ani din Cenei, condus pe ultimul drum