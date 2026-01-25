Acasă » Știri » Percheziții DIICOT în Cenei, în timp ce Mario Berinde era înmormântat. Un adolescent de 17 ani a fost săltat

Percheziții DIICOT în Cenei, în timp ce Mario Berinde era înmormântat. Un adolescent de 17 ani a fost săltat

De: Andreea Stăncescu 25/01/2026 | 10:05
Percheziții DIICOT în Cenei, în timp ce Mario Berinde era înmormântat. Un adolescent de 17 ani a fost săltat
Noi detalii au ieșit la iveală / Sursa foto: Social media / Poliția Română

La scurt timp după înmormântarea adolescentului, autoritățile au intensificat investigațiile! Noile informații indică faptul că tragedia ar putea avea legătură cu consumul și distribuirea de substanțe interzise în rândul minorilor. Băiatul de 13 ani a consumat droguri înainte de a produce crima odioasă. 

Ancheta în cazul morții lui Alin Mario Berinde devine din ce în ce mai complexă, după ce autoritățile au desfășurat mai multe percheziții în localitatea Cenei, chiar în ziua înmormântării adolescentului. Investigațiile DIICOT vizează modul în care suspectul, un minor de 13 ani acuzat de crimă, a intrat în contact cu substanțe interzise înainte de producerea tragediei.

Rezultatele analizelor toxicologice au confirmat că băiatul de 13 ani consumase droguri, fapt recunoscut ulterior și de acesta. În urma acestor informații, anchetatorii au intervenit sâmbătă în mai multe locuințe din Cenei, în încercarea de a stabili sursa substanțelor. La scurt timp după primele descinderi, un adolescent de 17 ani a fost dus la audieri, fiind suspectat că i-ar fi furnizat drogurile minorului implicat în crimă.

La câteva ore distanță, polițiștii au mai reținut un alt tânăr, în urma unor noi verificări. În locuința acestuia ar fi fost descoperite substanțe interzise ascunse într-un borcan cu murături. Niciunul dintre cei doi adolescenți nu a oferit declarații oficiale până în acest moment.

Alin Mario Berinde a fost condus pe ultimul drum

Familia victimei este îndurerară

În paralel cu desfășurarea anchetei, familia lui Alin Mario Berinde își exprimă public nemulțumirea față de modul în care sunt gestionate lucrurile. Unchiul victimei, prezent la înmormântare, susține că nu au fost luate măsuri ferme nici împotriva principalului suspect, nici în legătură cu mediul din care acesta provine.

„Am și auzit… dar nu știu dacă e adevărat. Că râdeau la spital, când li s-au luat probele biologice la cel de 13 ani, și el, și mama lui. Mi-a zis o prietenă, o cunoștință, care lucrează acolo (…) Mama râdea, la fel și el. Sunt conștienți, normal, clar sunt conștienți. E premeditat totul, sigur, sunt sigur că au căutat și pe online să vadă ce se întâmplă”, a declarat unchiul lui Alin Mario Berinde.

CITEȘTE ȘI: Ce s-a întâmplat în noaptea în care a fost ucis Mario Berinde, de fapt. Unul dintre suspecți i-a povestit tot mamei sale

Imaginile durerii cu tatăl lui Mario Berinde, adus din penitenciar sub escortă. Adolescentul de 15 ani din Cenei, condus pe ultimul drum

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cât costă ochelarii purtați de Emmanuel Macron la Davos. Vânzările au sărit în aer!
Știri
Cât costă ochelarii purtați de Emmanuel Macron la Davos. Vânzările au sărit în aer!
Gestul bizar făcut de mama criminalului lui Mario Berinde, chiar în ziua înmormântării adolescentului din Cenei
Știri
Gestul bizar făcut de mama criminalului lui Mario Berinde, chiar în ziua înmormântării adolescentului din Cenei
Un an de la furtul Coifului dacic. Detectiv de artă: „Coiful de la Coțofenești va fi returnat”
Mediafax
Un an de la furtul Coifului dacic. Detectiv de artă: „Coiful de la...
Calcul complet. Ce pensie vei primi, în funcție de anul în care te vei pensiona și de salariul actual, din 2026
Gandul.ro
Calcul complet. Ce pensie vei primi, în funcție de anul în care te...
FOTO. Fosta iubită a lui Gabi Torje, devastată de relația cu Alex Pițurcă: „Mi-a făcut rău!”
Prosport.ro
FOTO. Fosta iubită a lui Gabi Torje, devastată de relația cu Alex Pițurcă:...
Ce înseamnă când pisica te frământă cu lăbuțele. 10 semne care arată ca felină ta te iubește
Adevarul
Ce înseamnă când pisica te frământă cu lăbuțele. 10 semne care arată ca...
Oana Gheorghiu: Sunt domenii în care statul nu are ce să caute. Cine spune că pot fi reformate companiile într-un an, minte
Digi24
Oana Gheorghiu: Sunt domenii în care statul nu are ce să caute. Cine...
Supraviețuirea, cu orice preț. Cât a plătit Ucraina pentru a opri un atac aerian rusesc
Mediafax
Supraviețuirea, cu orice preț. Cât a plătit Ucraina pentru a opri un atac...
Parteneri
Cum arată Brigitte Pastramă după ce a dispărut din showbiz! E cu totul altă persoană, după ce și-a scos acidul din buze
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Brigitte Pastramă după ce a dispărut din showbiz! E cu totul altă persoană,...
FOTO. Andreea Bălan, ce imagini! A ales o fustiță extrem de provocatoare
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, ce imagini! A ales o fustiță extrem de provocatoare
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Rețeta de gogoși cu lingura din anul 1900. Nu au drojdie și nici praf de copt
Click.ro
Rețeta de gogoși cu lingura din anul 1900. Nu au drojdie și nici praf de...
Trump strânge rândurile: lista țărilor incluse în Consiliul pentru Pace. Cine a spus „pas” invitației sale. Răspunsul României întârzie
Digi 24
Trump strânge rândurile: lista țărilor incluse în Consiliul pentru Pace. Cine a spus „pas” invitației...
Moda celor două prenume la români. Care sunt cele mai populare sau rare și de ce ar trebui să ținem cont: „Să fie ușor de purtat”
Digi24
Moda celor două prenume la români. Care sunt cele mai populare sau rare și de...
De ce hibridele sunt mai fiabile decât mașinile normale? Explicația unui mecanic
Promotor.ro
De ce hibridele sunt mai fiabile decât mașinile normale? Explicația unui mecanic
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Au fost furate date de pe dispozitivele infectate cu un malware „infostealer”
go4it.ro
Au fost furate date de pe dispozitivele infectate cu un malware „infostealer”
Un fizician a găsit locul din Univers unde trăiește Dumnezeu
Descopera.ro
Un fizician a găsit locul din Univers unde trăiește Dumnezeu
Parodie medievală a jocurilor GTA, disponibilă în mod gratuit
Go4Games
Parodie medievală a jocurilor GTA, disponibilă în mod gratuit
Calcul complet. Ce pensie vei primi, în funcție de anul în care te vei pensiona și de salariul actual, din 2026
Gandul.ro
Calcul complet. Ce pensie vei primi, în funcție de anul în care te vei pensiona...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cât costă ochelarii purtați de Emmanuel Macron la Davos. Vânzările au sărit în aer!
Cât costă ochelarii purtați de Emmanuel Macron la Davos. Vânzările au sărit în aer!
Gestul bizar făcut de mama criminalului lui Mario Berinde, chiar în ziua înmormântării adolescentului ...
Gestul bizar făcut de mama criminalului lui Mario Berinde, chiar în ziua înmormântării adolescentului din Cenei
Alex Șeremet, la „Podcast cu Prioritate” #90 by ProMotor: despre mașini cu poveste, colecția lui ...
Alex Șeremet, la „Podcast cu Prioritate” #90 by ProMotor: despre mașini cu poveste, colecția lui Ion Țiriac și România la Dakar 2026
Ce pensie are Mihai Neșu, de fapt. Suma infimă pe care o primește de la statul român
Ce pensie are Mihai Neșu, de fapt. Suma infimă pe care o primește de la statul român
Alertă alimentară în România! Loturi de lapte praf pentru bebeluși, contaminate cu o bacterie periculoasă
Alertă alimentară în România! Loturi de lapte praf pentru bebeluși, contaminate cu o bacterie periculoasă
Nu e o glumă! Cea mai scumpă ciorbă din România costă 110 lei: unde o poți degusta
Nu e o glumă! Cea mai scumpă ciorbă din România costă 110 lei: unde o poți degusta
Vezi toate știrile
×