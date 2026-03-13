Holograf, decizie de ultimă oră după moartea lui Mugurel Vrabete: ”Avem datoria morală!”

De: Anca Chihaie 13/03/2026 | 17:34
Moartea basistului Mugurel Vrabete a adus o profundă tristețe în rândul membrilor trupei Holograf și al fanilor care au urmărit de-a lungul deceniilor parcursul uneia dintre cele mai iubite formații rock din România. Artistul s-a stins din viață la vârsta de 70 de ani, după ce s-a confruntat cu o boală gravă.

Mugurel Vrabete a făcut parte din Holograf timp de aproape patru decenii, devenind una dintre piesele esențiale ale identității muzicale a trupei. El s-a alăturat formației în ianuarie 1987, preluând rolul de basist după plecarea lui Marti Popescu. De atunci, contribuția sa a fost considerată esențială pentru evoluția și succesul grupului, atât în studio, cât și pe scenă.

Unul dintre momentele definitorii din cariera sa alături de Holograf a fost perioada lansării albumului „Holograf 3”, apărut în 1988. Discul s-a bucurat de un succes uriaș pentru acea vreme, depășind 200.000 de exemplare vândute și consolidând statutul formației în peisajul muzical românesc. Stilul său tehnic, echilibrul adus în linia de bas și modul discret, dar sigur, în care susținea armonia pieselor au devenit elemente caracteristice ale sound-ului Holograf.

Moartea sa a fost primită cu emoție de colegii de trupă, dar și de numeroșii admiratori care i-au urmărit activitatea de-a lungul anilor. În acest context, membrii formației au decis modul în care vor continua activitatea artistică în perioada următoare, dar și felul în care publicul își poate lua rămas bun de la muzician.

Trupa a hotărât să nu anuleze concertele deja programate în luna martie. Astfel, spectacolele din Arad, Reșița, Timișoara și concertul programat la Sala Palatului vor avea loc conform calendarului stabilit anterior. Decizia a fost luată în semn de respect față de memoria colegului lor, dar și față de publicul care a susținut formația timp de zeci de ani. Fiecare dintre aceste apariții scenice va avea o încărcătură emoțională aparte, urmând să fie dedicate memoriei basistului.

În paralel cu activitatea artistică, au fost stabilite și detaliile privind ceremonia de rămas-bun. Cei care au dorit să îi aducă un ultim omagiu lui Mugurel Vrabete au avut posibilitatea să participe la momentul de reculegere organizat vineri, 13 martie, la Sala Palatului din București.

„Vă mulțumim pentru toate mesajele de susținere pe care le-am primit astăzi. Pentru că mulți dintre voi ne-ați întrebat, vrem să facem câteva precizări.

Spectacolele programate în această perioadă – Arad (13 martie), Reșița (14 martie), Timișoara (15 martie) și Sala Palatului (17 martie) – se vor desfășura așa cum au fost anunțate. Nu va fi ușor, dar simțim că avem datoria morală de a respecta dorința și credința lui Mugurel că „The show must go on”.

Cei care doresc să își ia rămas bun o pot face mâine, între orele 14:00 și 20:00, la Sala Palatului, unde va fi depus, sau sâmbătă dimineață între orele 09:00 și 11:00 la Crematoriul Vitan Bârzești (Str. Iuliu Hațieganu nr. 1).

La Sala Palatului, accesul se va face pe la intrarea artiștilor, situată pe laterala din dreapta a sălii (Str. Valter Mărăcineanu). Ne ajută mult să simțim cât de mulți oameni l-au iubit și l-au respectat pe Mugurel„, este mesajul transmis de trupa Holograf.

