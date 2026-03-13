Holograf, decizie de ultimă oră după moartea lui Mugurel Vrabete: ”Avem datoria morală!”

Moartea basistului Mugurel Vrabete a adus o profundă tristețe în rândul membrilor trupei Holograf și al fanilor care au urmărit de-a lungul deceniilor parcursul uneia dintre cele mai iubite formații rock din România. Artistul s-a stins din viață la vârsta de 70 de ani, după ce s-a confruntat cu o boală gravă.

Mugurel Vrabete a făcut parte din Holograf timp de aproape patru decenii, devenind una dintre piesele esențiale ale identității muzicale a trupei. El s-a alăturat formației în ianuarie 1987, preluând rolul de basist după plecarea lui Marti Popescu. De atunci, contribuția sa a fost considerată esențială pentru evoluția și succesul grupului, atât în studio, cât și pe scenă.

Holograf, decizie de ultimă oră după moartea lui Mugurel Vrabete

Unul dintre momentele definitorii din cariera sa alături de Holograf a fost perioada lansării albumului „Holograf 3”, apărut în 1988. Discul s-a bucurat de un succes uriaș pentru acea vreme, depășind 200.000 de exemplare vândute și consolidând statutul formației în peisajul muzical românesc. Stilul său tehnic, echilibrul adus în linia de bas și modul discret, dar sigur, în care susținea armonia pieselor au devenit elemente caracteristice ale sound-ului Holograf.

Moartea sa a fost primită cu emoție de colegii de trupă, dar și de numeroșii admiratori care i-au urmărit activitatea de-a lungul anilor. În acest context, membrii formației au decis modul în care vor continua activitatea artistică în perioada următoare, dar și felul în care publicul își poate lua rămas bun de la muzician.

Trupa a hotărât să nu anuleze concertele deja programate în luna martie. Astfel, spectacolele din Arad, Reșița, Timișoara și concertul programat la Sala Palatului vor avea loc conform calendarului stabilit anterior. Decizia a fost luată în semn de respect față de memoria colegului lor, dar și față de publicul care a susținut formația timp de zeci de ani. Fiecare dintre aceste apariții scenice va avea o încărcătură emoțională aparte, urmând să fie dedicate memoriei basistului.

În paralel cu activitatea artistică, au fost stabilite și detaliile privind ceremonia de rămas-bun. Cei care au dorit să îi aducă un ultim omagiu lui Mugurel Vrabete au avut posibilitatea să participe la momentul de reculegere organizat vineri, 13 martie, la Sala Palatului din București.