Strigătul de durere al bunicii lui Andrei. Femeia susține ca adolescentul ar fi fost ucis de doi prieteni

O tragedie cumplită a avut loc în urmă cu un an în județul Iași. Andrei, un tânăr de doar 15 ani a murit la spital, la o zi după ce a fost lovit de doi prieteni. Bunica lui, cea care l-a crescut de mic vrea să i se facă dreptate. Femeia susține și acum că ar fi fost ucis de ceilalți doi copii.

Andrei, un adolescent de 15 ani, din satul Hermeziu, comuna Trifești, din județul Iași, s-a stins din viață anul trecut, în data de 8 ianuarie. Băiatul a fost lovit de doi prieteni pe data de 7 ianuarie, însă la o zi distanță și-a dat ultima suflare. Bunica acestuia se luptă și acum să facă dreptate în acest caz. Aceasta susține că ar fi murit din cauza loviturilor primite de la cei doi copii care i-au atacat nepotul.

Ce spune bunica băiatului decedat în urmă cu un an la spital

Un caz șocant a tulburat comunitatea Trifești, din satul Hermeziu, Iași. Andrei, un băiat de doar 15 ani a murit în spital, la doar o zi după ce fusese internat. Acesta trecuse prin momente cumplite, după ce doi prieteni l-au lovit, pe baza unui conflict spontan. El fusese crescut de bunica lui de mic copil, care și în prezent se luptă pentru a i se face dreptate. Femeia susține că decesul a survenit în urma leziunilor suferite făcute de prietenii săi.

Sunt o bunică disperată care caută dreptate, de un an și cinci luni, pentru uciderea nepotului meu, Andrei Cazacu. Am crescut opt copii și 11 nepoți, însă pe Andrei l-am iubit ca pe propriul meu copil. L-am crescut de când avea doar o lună, a declarat femeia.

Bunica tânărului susține că după ce a fost bătut a ajuns acasă și acuza stări de rău. Aceasta crede că suferea de hemofilie tip A, adică o boală gravă a sângelui, care poate provoca hemoragii interne grave. De asemenea, ea spune că dacă ambulanța ar fi ajuns mai repede ar fi putut avea o șansă de supraviețuire.

Andrei era în evidența medicilor încă de la vârsta de șase luni. După agresiune, a suferit o ruptură de splină, iar când am cerut intervenția unei ambulanțe, aceasta a ajuns după aproximativ o oră. Copilul pierdea sânge în interior și starea lui se înrăutățea. Cred că ar fi avut șanse să fie salvat dacă s-ar fi intervenit mai repede. Era un copil cuminte, educat și cu suflet bun. Avea vise și planuri. Din păcate, nu a mai avut șansa să le îndeplinească. Cei care i-au făcut asta sunt încă liberi să provoace probleme și nimeni nu pare să ia măsuri, a mai spus bunica lui Andrei.

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