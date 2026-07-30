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Actrița Becca Tobin, din serialul „Glee”, a devenit mamă pentru a doua oară! Ce nume a ales pentru fiica ei

De: Irina Maria Daniela 30/07/2026 | 23:30
Actrița Becca Tobin, din serialul „Glee”, a devenit mamă pentru a doua oară! Ce nume a ales pentru fiica ei
Actrița Becca Tobin, din serialul „Glee”, a devenit mamă pentru a doua oară! Sursa foto: Instagram
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Actrița din serialul Glee, Becca Tobin, a devenit mamă pentru a doua oară. Mama surogat a născut cu aproximativ șase săptămâni înainte de termen. Află ce nume a ales pentru fiica ei!

Becca Tobin a devenit mamă pentru a doua oară

Actrița, dansatoarea și cântăreața americană, în vârstă de 40 de ani, a devenit mamă pentru a doua oară cu ajutorul unei mame surogat. Din nefericire, aceasta nu a reușit să ducă sarcina la termen și a fost nevoită să nască mai devreme cu aproximativ șase săptămâni.

În prezent, fiica actriței Becca Tobin se află în secția de terapie intensivă neonatală (NICU). Micuța a primit numele Meyer June Martin, un omagiu adus străbunicului și străbunicii sale. Becca Tobin, cunoscută pentru rolul lui Kitty Wilde din serialul muzical „Glee”, a postat pe Instagram mai multe imagini cu micuța ei.

„Fața unei femei care tocmai a devenit mamă pentru a doua oară. Bine ai venit pe lume, Meyer June Martin. Ai venit puțin mai devreme, dar cred că ai știut cât de mult te-am așteptat”, este mesajul pe care Becca Tobin l-a postat la descrierea imaginilor.

Cum arată fiica Beccăi Tobin

În poze, Becca apare plângând de fericire după ce își vede pentru prima oară fiica. Apoi apare când o ține pentru prima dată în brațe, în salonul de maternitate, și micuța ei doarme liniștită în brațele mamei. Într-o altă fotografie apare și soțul ei, Zach Martin, care își exprimă bucuria făcând semnul „thumbs up”.

„Fața unei femei care tocmai a văzut o supereroină aducând pe lume fiica ei. Îmbrățișări în NICU. Asta înseamnă showbiz, iubito. Atenție, tată atrăgător!”, este un alt mesaj pe care actrița l-a postat ulterior.

De ce mama surogat nu a putut duce sarcina la termen

Potrivit unei mărturisiri a actriței, mama surogat, Katie, a dezvoltat o formă „destul de periculoasă” de preeclampsie. Este vorba despre o complicație a sarcinii care putea pune în pericol atât viața ei, cât și pe cea a copilului.

„Doctorul ne-a spus: «Știți ceva? În acest moment, bebelușul este suficient de bine dezvoltat. Trebuia să se nască pe 26 august, dar s-a născut pe 19 iulie»”, a povestit actrița în podcast-ul The LadyGang.

Micuța Meyer s-a născut cântărind aproximativ 2,52 kilograme. Va rămâne internată în secția de terapie intensivă neonatală între două și șase săptămâni. Mama ei, Becca Tobin, a participat activ la nașterea fiicei sale care „se simte bine” și evoluează favorabil.

„Bebelușul a alunecat pur și simplu afară, iar eu și moașa îl țineam împreună în brațe”, a povestit vedeta din serialul NCIS: Los Angeles.

Actrița Becca Tobin a devenit mamă pentru prima dată în anul 2022, tot cu ajutorul unei mame surogat, potrivit The Sun.

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