Amanta lui Sorinel Copilul de Aur iese la atac după ce a născut! Îi cere artistului să-și asume rolul de tată: „A mințit la TV, a vrut doar să nu se facă de rușine”

Sorin Copilul de Aur este din nou tată. Alina, amanta lui, a născut și nu mai acceptă ca povestea dintre ei să rămână ascunsă. Femeia vrea ca manelistul să își recunoască copilul și să își asume rolul de tată. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Alina spune că nu și-a dorit niciodată să ajungă în lumea vedetelor, dar că a ieșit în față pentru a-și apăra copilul și pentru a spune propria variantă a poveștii. Aceasta afirmă că s-a simțit trădată după ce situația dintre ei a ajuns în atenția publicului.

Vă reamintim că povestea dintre Sorin Copilul de Aur și Alina, femeia care a făcut acuzațiile, a ajuns în atenția publicului în urmă cu ceva timp, după ce CANCAN.RO a prezentat detalii despre presupusa relație dintre cei doi. La acea vreme, numele manelistului a fost asociat cu un scandal care a atras atenția în lumea muzicii de petrecere. Sorin Copilul de Aur este căsătorit cu Alina, femeia care îi este alături de mai mulți ani, iar cei doi au împreună două fetițe.

Sorin Copilul de Aur a devenit din nou tată

Într-un interviu acordat anterior pentru CANCAN EXCLUSIV, Sorin Copilul de Aur vorbea despre relația pe care o are cu soția sa, Alina, mama celor două fiice ale sale, dar recunoștea că au existat momente în care nu a fost un „ușă de biserică”.

Se mai întâmplă, că niciun bărbat nu e ușă de biserică, dar pe primul loc sunt soția mea și copiii mei. Altcineva nu există, declara artistul la acea vreme.

Acum, în contextul noilor acuzații apărute, Sorin Copilul de Aur pare să adopte o altă poziție și nu ar vrea să își asume situația prezentată public.

Potrivit declarațiilor făcute de Alina, povestea dintre ea și Sorin Copilul de Aur ar fi început în urmă cu aproximativ un an, prin intermediul mesajelor. Femeia a povestit că era o admiratoare a artistului încă din copilărie și că nu s-a gândit niciodată să îi atragă atenția în acest fel, mai ales pentru că îl considera un om familist. „I-am scris un simplu «Bună! Ce faci?». I-am spus că în viața asta îmi doresc să îl cunosc în persoană, nicidecum să mă dau la el”, a povestit Alina, explicând că discuțiile dintre ei au continuat, iar la un moment dat Sorin i-ar fi spus că și lui îi place de ea. Femeia a mai relatat că inițial a crezut că vorbește cu un cont fals și că a vrut să se convingă că este chiar artistul. Ulterior, după ce acesta i-ar fi trimis o fotografie, Alina spune că și-a dat seama că era într-adevăr Sorin și că de atunci ar fi început să țină legătura.

Amanta Alina a născut, dar manelistul nu vrea să-şi recunoaşcă noul copil

Alina a povestit și momentul în care spune că a aflat că este însărcinată. Potrivit declarațiilor sale, l-ar fi sunat imediat pe Sorin Copilul de Aur pentru a-i da vestea, însă afirmă că ulterior s-ar fi trezit cu numărul blocat, fără să primească o explicație. Alina susține că Sorin i-ar fi transmis că nu vrea să își asume responsabilitatea și că ar fi acuzat-o că încearcă să îi facă rău.

Dezvăluirile Alinei au continuat cu un alt episod despre care spune că ar fi dus la ruptura dintre ea și Sorin Copilul de Aur. Femeia a povestit că fostul ei soț ar fi aflat despre relația dintre ea și manelist și că ar fi trimis mai multe dovezi soției artistului, în încercarea de a-i crea probleme

Dar acum să revenim la cea mai recentă declarație a Alinei de după naștere. Se pare că acest conflict este departe de a se fi încheiat:

N-am vrut până acum să postez cu băiețelul meu. Am vrut să ne rezolvăm treburile în familie. Eu nu sunt o persoană publică, sunt o fată simplă, naturală și modestă, așa cum i-a plăcut lui de mine. Nu am vrut să apar în lumea vedetelor. V-am trimis acest mesaj pentru că soția lui spune minciuni, susținând că nu este copilul lui. Așa cum a mințit Sorin la TV, a vrut doar să nu se facă de rușine, pentru că este persoană publică. Dar, pentru public, m-a trădat.

Așteptăm să vedem ce se va întâmpla mai departe: dacă Alina va reuși să treacă nou-născutul pe numele lui Sorin sau dacă acesta va refuza, iar situația ar putea ajunge chiar în instanță.

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