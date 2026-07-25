Andrew Tate, luat peste picior de o celebră actriță din SUA după ce s-a plâns de condițiile din închisoare: „Țipă toată noaptea”

Andrew și Tristan Tate se află în spatele gratiilor, după ce au fost reținuți în Statele Unite ale Americii într-un dosar unde sunt vizați de noi acuzații de viol, trafic de persoane în scopul exploatării sexuale, pornografie și agresiune.

În urmă cu o săptămână, frații Tate au fost arestați în SUA după ce procurorii britanici au formulat 38 de noi capete de acuzare împotriva lor. Andrew Tate este acuzat de alte 7 capete de acuzare pentru viol, trafic de persoane în scopul exploatării sexuale și pornografie infantilă.

Fratele său, Tristan Tate, este acuzat de agresiune sexuală, viol și trafic de persoane în scopul exploatării sexuale. Faptele ar fi fost comise între iulie 2010 și august 2017, iar în prezent, numărul victimelor din dosar a ajuns la 7 (vezi AICI cum au fost filați înainte de arestare).

Andrew Tate se plânge colegii de celulă din închisoare

Cei doi au fost arestați de agenții federali în Miami, în urma unui mandat internațional emis la solicitarea autorităților din Marea Britanie. Ei sunt încarcerați într-o închisoare federală de maximă siguranță în Florida, în regim de izolare, fără vizite și fără contact cu lumea exterioară. Într-un mesaj publicat pe X, Andrew Tate se plânge de vecinul său de celulă, pe care l-a numit „un canibal care țipă toată noaptea”.

„Sunt deținut în SHU, cel mai înalt nivel de securitate existent. Fără acces la magazinul închisorii. Fără vizite. Fără contact cu lumea exterioară. Vecinul meu este un canibal care țipă toată noaptea”, a scris Andrew Tate

Mesajul său nu a trecut neobservat, nemulțumirea sa fiind ironizată de utilizatori. Printre ei se numără și actrița americană Christina Ricci, care i-a răspuns la mesaj cu o replică tăioasă: „Mă simt mai bine, mersi!”, a scris actrița, după ce Andrew Tate s-a plâns de condițiile din spatele gratiilor.

„Putea fi mai rău, cu un vecin care e un pedofil enervant, de tipul „mascul alfa” „Pare locul perfect. Tine-ne la curent” „Condoleanțe pentru canibal”, au mai comentat utilizatorii.

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Frații Tate au încercat să cumpere informații-cheie din dosar înainte să fie încătușați în Miami. Numele victimelor, vânate cu bani și promisiuni