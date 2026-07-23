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Frații Tate au încercat să cumpere informații-cheie din dosar înainte să fie încătușați în Miami. Numele victimelor, vânate cu bani și promisiuni

De: Keva Iosif 23/07/2026 | 05:50
Frații Tate au încercat să cumpere informații-cheie din dosar înainte să fie încătușați în Miami. Numele victimelor, vânate cu bani și promisiuni
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Înainte de a fi arestați în Miami, Andrew și Tristan Tate au încercat să afle unul dintre cele mai bine păzite secrete ale dosarului din Marea Britanie: identitatea femeilor care îi acuză de viol, agresiune și trafic de persoane. După ce procurorii britanici au refuzat să le dezvăluie numele, frații au venit cu o ofertă neobișnuită: au promis că informațiile vor rămâne confidențiale și s-au oferit chiar să plătească pentru ele! CANCAN.RO  are detalii în exclusivitate.

Andrew și Tristan Tate au ajuns din nou în centrul atenției internaționale, după ce au fost arestați în Miami în baza unei cereri de extrădare formulate de autoritățile britanice.

Documentele judiciare desecretizate recent conțin noi acuzații grave la adresa fraților Tate. Procurorii britanici susțin că Andrew Tate ar fi recurs la violență și abuzuri împotriva unor femei, iar Tristan Tate este vizat de acuzații asemănătoare.

CANCAN.RO a consultat hotărârea pronunțată de High Court of Justice din Londra și a aflat detalii despre strategia folosită de frații Tate chiar înainte să fie încătușați, în încercarea de a schimba mersul anchetei.

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Andrew și Tristan Tate au cerut în instanță să afle identitatea femeilor care îi acuză, promițând că vor păstra informația secretă și punând în joc o garanție financiară. Inițial, fiecare dintre ei a oferit câte 10.000 de lire sterline.

Versiunea prezentată de avocații lor era că aveau nevoie de nume pentru a căuta conversații, martori sau alte informații care ar fi putut combate acuzațiile.

Procurorii nu au acceptat propunerea, motivând că oferta „do not mitigate the risk of harm to the victims” (nu reduce riscul la care erau expuse femeile). 

Potrivit procurorilor, exista un risc real ca identitățile celor trei femei să fie publicate pe rețelele sociale sau ca femeile să fie contactate direct ori prin intermediul altor persoane, ceea ce putea afecta mersul justiției.

Au mărit garanția și au amenințat procurorii

Autoritățile au pus în balanță și influența uriașă pe care cei doi o au în social media. Hotărârea arată că unul dintre conturile lui Andrew Tate de pe X avea peste 10,5 milioane de urmăritori. Odată aruncate online, numele puteau ajunge în câteva secunde în fața unei audiențe uriașe.

Procurorul care analizase dosarul a mărturisit că se întâlnise personal cu cele trei femei și le considera vulnerabile.

Frații Tate nu au renunțat însă la idee. Au amenințat procurorii cu un proces și au ridicat garanția la 20.000 de lire! S-au oferit inclusiv să fie audiați în România de polițiști britanici.

Procurorii au refuzat din nou. Au arătat că angajamentele nu aveau o bază legală executorie, mai ales cât timp Andrew și Tristan se aflau în afara jurisdicției britanice. Cei doi au ajuns apoi la High Court, încercând să-i oblige să le dezvăluie identitățile victimelor.

Judecătorul a decis însă că poziția procurorilor era „coherent and rational” (coerentă și rațională).

Nici cele 20.000 de lire nu au schimbat verdictul. Instanța a observat că frații Tate par să dispună de resurse financiare considerabile și că pierderea banilor nu ar fi reparat răul produs dacă femeile erau expuse sau influențate.

Așadar, Andrew și Tristan vor afla cine sunt femeile care îi acuză abia când vor ajunge oficial în fața justiției din Marea Britanie, dacă se va dispune extrădarea lor.

CITEȘTE ȘI: Avocata fraților Tate, noi dezvăluiri după ce Andrew și Tristan au fost arestați în Miami: ”Pe teritoriul Statelor Unite nu au un dosar penal”

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