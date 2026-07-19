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Ce a încercat să ascundă Andrew Tate înainte de arestare. Momentul a fost filmat

De: Anca Chihaie 19/07/2026 | 21:50
Ce a încercat să ascundă Andrew Tate înainte de arestare. Momentul a fost filmat
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Andrew Tate revine în atenția publicului internațional după ce imagini surprinse în timpul unei intervenții a autorităților din statul american Florida au fost distribuite pe scară largă în mediul online. Secvențele video, care au circulat rapid pe platformele de socializare, îl surprind pe influencer în timp ce este escortat de oamenii legii, iar un gest făcut în acele momente a stârnit numeroase reacții în rândul internauților.

În filmările devenite virale se poate observa cum Andrew Tate încearcă să înmâneze telefonul mobil unuia dintre membrii echipei sale de securitate înainte de a fi condus de polițiști. În timpul încercării de a preda dispozitivul, telefonul ajunge pe jos, iar imaginile se opresc fără să clarifice ce s-a întâmplat ulterior cu acesta. Până în prezent nu există informații oficiale care să confirme dacă telefonul a fost recuperat de autorități sau dacă a rămas în posesia persoanelor aflate la fața locului.

Ce a încercat să ascundă Andrew Tate înainte de arestare

Momentul a atras imediat atenția utilizatorilor din mediul online, care au comentat intens imaginile distribuite pe numeroase platforme. Filmarea a fost redistribuită de mii de ori în doar câteva ore, alimentând discuțiile despre noul episod în care este implicat fostul sportiv și antreprenor.

Andrew Tate nu a fost singurul vizat de intervenția autorităților. Alături de el s-a aflat și fratele său, Tristan Tate, cei doi fiind implicați într-o procedură juridică ce are legătură cu solicitarea de extrădare formulată de autoritățile din Marea Britanie. Demersul vine în contextul unor dosare deschise pe teritoriul britanic, unde procurorii urmăresc continuarea proceselor privind acuzații grave formulate împotriva celor doi frați.

Autoritățile britanice au extins între timp lista capetelor de acuzare formulate împotriva lui Andrew Tate. Printre acestea se numără mai multe acuzații de viol, trafic în scopul exploatării sexuale și alte infracțiuni investigate de procurori. Totodată, în documentele făcute publice apar și acuzații referitoare la distribuirea unor imagini indecente cu un minor, aspect care face parte din dosarele aflate pe rolul instanțelor din Regatul Unit.

În ceea ce îl privește pe Tristan Tate, procurorii britanici au formulat noi acuzații care includ infracțiuni de viol și fapte legate de organizarea sau facilitarea traficului de persoane în scopul exploatării sexuale. Acestea se adaugă procedurilor judiciare deja existente și urmează să fie analizate în cadrul proceselor care vor avea loc după finalizarea etapelor legale privind extrădarea.

Situația juridică a fraților Tate este una complexă, întrucât aceștia sunt implicați simultan în proceduri desfășurate în mai multe jurisdicții. Înaintea noilor acuzații formulate în Marea Britanie, Andrew Tate era deja cercetat pentru un număr important de infracțiuni, printre care acuzații de viol, trafic de persoane, vătămare corporală și infracțiuni legate de controlarea activităților de prostituție în scopul obținerii unor beneficii financiare.

 

CITEŞTE ŞI: Cercul se strânge în jurul fraților Tate. Anchete și procese în România, Marea Britanie și SUA

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