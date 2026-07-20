Un vas comercial a fost lovit de rachete rusești pe Marea Neagră. Cel puțin 10 persoane au murit

Haos la Marea Neagră! O navă comercială încărcată cu cereale a fost lovită în plin de rachete rusești, chiar în momentul în care părăsea portul Odesa. Impactul a fost devastator, iar bilanțul este unul dramatic: cel puțin 10 oameni și-au pierdut viața, în timp ce alți membri ai echipajului au fost salvați în ultima clipă.

Vasul Golden Leo, aflat sub pavilionul Guineei-Bissau și operat de o companie din Turcia, naviga pe coridorul maritim ucrainean când, potrivit autorităților de la Kiev, a fost ținta unui atac cu trei rachete de croazieră Kh-59/Kh-69.

Proiectilele au lovit partea dreaptă a navei, iar în doar câteva momente puntea a fost cuprinsă de flăcări. Echipele de intervenție au luptat ore întregi cu incendiul și au desfășurat o amplă operațiune de căutare și salvare.

Haos la Marea Neagră

Opt persoane au fost scoase în viață și transportate la mal. Din nefericire, alți 10 marinari, printre care și un pilot ucrainean, nu au mai avut nicio șansă. Autoritățile ucrainene susțin că nava nu avea nicio misiune militară și transporta exclusiv cereale.

„Acesta este un alt atac rusesc țintit asupra unei nave civile neînarmate care arbora un pavilion străin și care nu reprezenta nicio amenințare militară. Atacul este un act de teroare împotriva navigației pașnice și o încălcare gravă a dreptului internațional umanitar”, a declarat Marina Ucrainei.

La bordul navei se aflau 17 membri ai echipajului proveniți din Siria și India, precum și un pilot ucrainean. O parte dintre aceștia au fost salvați, însă alții și-au pierdut viața în urma exploziei și a incendiului violent.

A vessel is on fire off the coast of Odesa — it was hit by Russians Over the past week, ships flying the flags of Togo, Tanzania, Liberia, and the Marshall Islands have come under attack off the coast of Odesa region. pic.twitter.com/hOOIRrVKNc — NEXTA (@nexta_tv) July 19, 2026

Atacul vine într-un moment în care tensiunile din regiune sunt din nou la cote maxime, iar navele comerciale care tranzitează Marea Neagră par să fi devenit ținte tot mai frecvente.

Kievul acuză Moscova că a declanșat o nouă campanie de teroare

Ministrul interimar de Externe al Ucrainei, Andrii Sibiha, a reacționat imediat după tragedie și a transmis că atacul asupra cargoului a avut loc la doar câteva ore după bombardamentele lansate asupra Kievului.

„În timp ce lumea încă răspunde atacului brutal al Rusiei asupra Kievului, Moscova își continuă campania de teroare pe tot parcursul zilei”, a scris Sybiha pe rețelele de socializare.

Ancheta privind atacul este în desfășurare, iar imaginile cu nava în flăcări au făcut rapid înconjurul lumii.

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