Alertă sanitară! Un focar de norovirus a izbucnit la bordul unei nave de croazieră

Peste 100 de pasageri s-au îmbolnăvit în urma unui recent focar de norovirus depistat pe nava de croazieră Ruby Princess, care luna trecută a plecat din California și s-a întors în port joi, 2 iulie 2026.

Pe o navă de croazieră a companiei Princess Cruises, ancorată în San Francisco, s-a înregistrat un focar de norovirus, potrivit Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA (CDC). Oficialii au precizat că 102 dintre cei peste 3.000 de pasageri aflați la bordul navei au fost afectați, alături de 23 de membri ai echipajului.

Pasagerii și membrii echipajului se aflau într-o călătorie de 20 de zile care a început pe 12 iunie și s-a încheiat joi, 2 iulie. Focarul a fost semnalat după ce mai mulți pasageri au raportat simptome, stări de rău, diaree și vărsături.

Focar de infecție cu norovirus pe o navă de croazieră

Personalul navei de croazieră a intensificat procedurile de curățare și dezinfectare, a izolat pasagerii și membrii echipajului bolnavi și a consultat Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA (CDC) cu privire la procedurile de igienizare și raportarea cazurilor. Nava Ruby Princess s-a întors joi la San Francisco și a fost supusă unor operațiuni de curățenie și dezinfectare înainte de a pleca în următoarea călătorie.

Un reprezentant al companiei Princess Cruises a confirmat focarul, declarând pentru presa din SUA că: „Un număr limitat de pasageri au raportat afecțiuni gastrointestinale ușoare în timpul călătoriei de 20 de zile a navei Ruby Princess, care a plecat din San Francisco pe 12 iunie. Echipajul nostru a reacționat prompt, punând în aplicare protocoale sanitare consolidate pe întreaga navă, iar numărul cazurilor a scăzut de atunci și se menține la un nivel redus”, au transmis reprezentanții companiei.

Infecția cu norovirus duce la apariția bruscă a stărilor de vomă, dureri de stomac și a diareei, în majoritatea cazurilor, la 12-48 de ore după infectare. Infecția cu norovirus este extrem de contagioasă și nu există un tratament medicamentos pentru vindecare. În cele mai multe cazuri, pacienții se vindecă în câteva zile, cu sau fără suplimente. Copiii, femeile gravide și vârstnicii pot face complicații sau forme severe ale bolii. În cazuri extreme, infecția cu norovirus duce la deshidratare severă și chiar deces.

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