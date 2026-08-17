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Iustina de la Insula Iubirii, pusă la zid după ce a născut pentru a doua oară. Ce a făcut în perioada de lăuzie

De: Andreea Stăncescu 17/08/2026 | 22:24
Iustina de la Insula Iubirii, pusă la zid după ce a născut pentru a doua oară. Ce a făcut în perioada de lăuzie
Iustina Loghin, reacție acidă la mesajele urmăritoarelor / Sursa foto: Instagram
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Iustina Loghin acordă multă atenție siluetei sale la scurt timp după naștere, iar acest lucru a fost rapid observat și comentat de urmăritoarele sale din mediul online. Fosta concurentă de la Insula Iubirii a devenit mamă pentru a doua oară în urmă cu câteva săptămâni, iar acum trece printr-o perioadă plină de schimbări.

Iustina și soțul ei, Cornel Luchian, și-au mărit familia cu un băiețel, pe care l-au numit Milan. Deși venirea pe lume a copilului reprezintă un moment important pentru cei doi, tânăra a continuat să acorde atenție aspectului său și să apară în mediul online îngrijită și elegantă.

Imaginile publicate de Iustina au atras însă și reacții critice. Unele dintre urmăritoarele sale au considerat că este prea preocupată de siluetă și de aparițiile sale la scurt timp după naștere și că ar trebui să acorde mai mult timp perioadei de lăuzie.

Cum a răspuns Iustina Loghin la mesajele urmăritoarelor

Recent, fosta concurentă de la Insula Iubirii a ieșit în club, iar apariția sa a generat din nou comentarii în mediul online. Unele persoane au considerat că o astfel de ieșire este nepotrivită, mai în special modul în care Iustina Loghin a vorbit despre modul în care arată.

„Trei săptămâni mai târziu, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat”, a scris Iustina Loghin pe Instagram.

Una dintre urmăritoare i-a lăsat în comentariu cu privire la situația în care se află aceasta.

„«Ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat»…?! Ai purtat 9 luni și ai născut un copil, cât de aiurea sună… Și lăuzia are farmecul ei și e o etapă unică și normală din viața unei mame, o perioadă când se adaptează împreună cu bebele la noua lor viață împreună fără nicio presiune”, a fost comentariul pe care Iustina Loghin l-a primit.

Iustina a ales să nu ignore mesajele primite și le-a răspuns celor care au criticat-o. Vedeta consideră că maternitatea nu ar trebui să determine o femeie să renunțe complet la propria persoană și la lucrurile care îi făceau plăcere înainte să aibă copii.

„Hai să acceptăm că suntem și femei, nu doar mame. Avem voie să avem grijă de noi și să nu uităm cine eram înainte de copii. Când vă aud «asta nu e invidie»… Ba fix asta e: invidie și frustrare”, a răspuns Iustina Loghin.

Sursa foto: Instagram

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