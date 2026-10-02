Iustina Loghin, în război cu fosta soție a lui Cornel Luchian: „Se plânge pe aici”

Iustina Loghin și Cornel Luchian au devenit cunoscuți publicului în urma participării la Insula Iubirii. Cei doi au rezistat tentației, așa că la revenirea în țară s-au căsătorit și au devenit părinții a doi copii. Acum fosta soție a concurentului o acuză pe actuala că le-ar fi destrămat căsnicia.

În urma acuzațiilor serioase făcute de fosta soție a lui Cornel Luchian, femeia care l-a făcut tată pentru prima dată, Iustina Loghin nu s-a mai putut abține. Aceasta a lăsat un comentariu tăios care reaprinde războiul dintre ei.

Mai mult decât atât, fosta concurentă de la Insula Iubirii s-a apărat, spunând că și femeia și-a refăcut viața cu un alt bărbat, ba chiar înainte ca ea și Cornel să ajungă în fața altarului. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Iustina Loghin, în război cu fosta soție a lui Cornel Luchian

Cornel a avut o altă parteneră, alături de care are trei copii. Aceștia au ajuns în pragul divorțului, însă și-a găsit liniștea în brațele Iustinei. Femeia și-a refăcut și ea viața cu un alt bărbat, dar pare că nu a trecut încă definitiv peste faptul că fostul concurent de la Insula Iubirii s-a căsătorit și a făcut doi copii cu șatena.

De asemenea, ea îl acuză pe fostul soț că i-a pus în față hotărârea de divorț și a lăsat-o fără aproape 200.000 de euro din cont. Ba mai mult, a punctat în cadrul unui live pe TikTok că a pierdut tot ce avea.

„Adevărul este că am avut 12 ani de căsătorie, am sfârșit prin divorț la cererea Iustinei… Era căsătorit cu mine când i-a dat inelul. A fost soț în adevăratul sens până pe 4 februarie 2023.. eu i-am dat un tort cu cifra 12 pe 6 martie, ziua noastră de nuntă, și el foaia de divorț… Am rămas să cresc singură 4 copii, unul cu dizabilități și muncă… În timp ce, din banii firmei, au dispărut aproape 200,000 de euro pe concedii și operații… Acum am poprire și plătesc lună de lună… Am pierdut tot ce aveam”, a spus fosta soție a lui Cornel, pe TikTok.

Totodată, ea a subliniat că Iustina era amanta fostului soț, dar este de părere că a avut și alte femei pe lângă. Un alt aspect pe care l-a precizat este legat de faptul că cei doi ar fi mințit la Insula Iubirii.

„Ei erau amanți de mult și a mai avut și altele pentru că nu mai sunt frumoasă… Ceea ce ați facut în emsiune, mințind, e o rușine la adresa mea și a copiilor! Noi suntem oameni de rând… Cornel a avut un accident acum 14 ani. Nu mișca nimic. Eu l-am îngrijit și spălat inclusiv la fund și a plecat… Deci clar nu mă aud cu el cum a spus zi de zi la telefon. De două luni m-am recăsătorit cu un bărbat care îmi oferă respectul și iubirea… nu m-aș uita niciodată în urmă, dar adevărul este acesta, nu minciuna voastră de pe TV”, a mai transmis ea.

Cum a răspuns Iustina Loghin

Pe de altă parte, nici Iustina Loghin nu s-a lăsat mai prejos. Aceasta a răspuns prin intermediul unui comentariu pe TikTok, explicând că Ada, fosta soție a lui Cornel, ar fi fost cea care și-ar fi refăcut prima viața. Ea a susținut că atunci când s-au întors din Thailanda, era deja căsătorită.

„Și după ce ne-am întors de la Insulă, ea era deja căsătorită! Ceva nu se pupă. Ea și-a refăcut viața prima! Asta era ideea. Apoi se plânge pe aici”, a comentat Iustina Loghin.

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