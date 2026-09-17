Iustina de la Insula Iubirii, cu nervii la pământ! Ce a pățit după ce și-a dus fiica la grădiniță

Iustina Loghin e la pământ! Fosta concurentă de la „Insula Iubirii” a ajuns să trăiască un adevărat carusel emoțional după ce fiica ei, Ivana, a început grădinița. Pentru unii părinți poate părea o etapă obișnuită. Pentru Iustina, însă, începutul s-a transformat într-un coșmar de vinovăție, lacrimi și telefoane ținute cu sonorul la maximum.

Șatena a recunoscut că nu reușește să se liniștească și că are impresia că și-a lăsat copilul baltă. Știe că grădinița face parte din viața normală a unui copil, numai că, atunci când vine vorba despre propria fiică, teoria pare să nu mai valoreze nimic.

Ivana a început grădinița, iar părinții au ales pentru ea un program prelungit. Numai că despărțirea de mama ei nu a fost deloc floare la ureche. Micuța încă se află în perioada de acomodare, iar emoțiile au dat-o peste cap și pe Iustina. Ba chiar atât de tare, încât vedeta a spus că nu mai pleacă aproape deloc de acasă. Telefonul stă permanent pregătit, pentru cazul în care apare vreun apel de la grădiniță.

Iustina Loghin, cu nervii la pământ!

Iustina a povestit că au existat momente în care fiica ei a plâns și că s-a simțit distrusă și neputincioasă. Iar dacă vă imaginați că s-a obișnuit după primele zile, realitatea este exact pe dos.

„Ivana s-a acomodat deja? Momentan, nu. Suntem încă în proces de acomodare și sunt sigiră că, ușor-ușor, va fi bine. Plânge ea, plâng și eu, dar gândim pozitiv. Este la program prelungit și din prima zi am ales să o las așa. Ieri am luat-o la prânz, să vadă că mama vine după ea, însă astăzi nu a mai fost nevoie.

Cum mă simt eu? Oribil! Simt că am abandonat-o și mă încearcă o vinovăție enormă, deși toată lumea îmi spune că este un proces normal. Eu, care nu am fost niciodată stresată, acum sunt stresată level 1000. Nu plec de acasă, maxim până la magazinul care e la 2 minute de casă, și stau cu telefonul dat la maximum”, a povestit Iustina.

Și parcă toate acestea nu erau suficiente, Iustina și Cornel Luchian au mai avut parte de o schimbare majoră în viața lor: au devenit părinți pentru a doua oară. Povestea lor a devenit cunoscută publicului în „Insula Iubirii”, acolo unde relația lor a fost pusă la încercare. Ulterior, Iustina a anunțat că este însărcinată, iar familia lor a intrat într-un nou capitol.

Acum, în casa lor este și Milan, băiețelul venit pe lume recent. Iar Iustina are de jonglat cu doi copii, cu grădinița, cu nopți și zile date peste cap și, mai nou, cu o vinovăție pe care spune că o simte din plin. Practic, pentru ea, perioada asta nu vine cu prea mult timp de respiro.

A devenit mamă pentru a doua oară

Iar dacă începutul grădiniței i-a dat emoțiile peste cap, nici nașterea celui de-al doilea copil nu a fost lipsită de momente grele. Iustina a povestit prin ce a trecut după operația de cezariană. Intervenția în sine a decurs bine, fără să simtă dureri în timpul procedurii. Numai că, după ce a ajuns la terapie, situația s-a schimbat radical. Au urmat ore extrem de grele, cu dureri abdominale puternice și calmante care, inițial, nu au reușit să-i ofere alinarea pe care o aștepta.

„Operația de cezariană a decurs foarte bine, fără dureri și fără să simt ceva în acel moment. Greul a început după ce am ajuns la terapie. Primele două ore au fost cumplite, aveam o durere abdominală insuportabilă. Mi-au administrat mai multe calmante, însă nimic nu părea să-și facă efectul. După aproximativ două ore, mi-au administrat un calmant mai puternic prin cateter, după ce am reușit să îmi mișc puțin picioarele și, efectiv, mi-a luat durerea cu mâna. Am adormit instant. Aceea a fost, de fapt, cea mai grea durere de după operație”, a spus Iustina.

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