Ce s-a întâmplat, de fapt, în ziua scandalului din lift între generalul Ioniță și amantă. Dezvăluirile făcute de un martor-cheie

Cum ar fi stat de fapt lucrurile în violența comisă de generalul Ioniță
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O nouă mărturie obținută de echipa CANCAN aduce informații surprinzătoare despre scandalul dintre generalul Dorin Ioniță și presupusa sa amantă, Alice. Echipa noastră a mers la blocul unde s-a produs conflictul și a discutat cu un muncitor. Acesta susține că ar fi avut acces la imaginile camerelor și ar fi văzut începutul altercației. Vezi în exclusivitate pe CANCAN.RO toate detaliile!

Potrivit mărturiei transmise echipei noastre, Dorin Ioniță și Alice ar fi coborât împreună din același autoturism. Muncitorul susține că femeia ar fi început să își lovească iubitul încă din parcarea blocului. Vezi emisiunea integrală aici!

„Am stat de vorbă cu unul dintre muncitori, care ar fi avut acces la camerele de filmat. El mi-a spus așa: în jurul orei opt, într-o mașină albă a parcat bărbatul, iar femeia era cu el în mașină. Au coborât amândoi în parcare, i-ar fi spus ceva bărbatul, iar femeia ar fi început să îl lovească cu picioarele și ar fi început prima agresiunea. Fiindcă am conversat în limba engleză și pentru că este și accentul la mijloc, m-am asigurat și l-am întrebat în repetate rânduri dacă femeia a început prima agresiunile. Persoana respectivă mi-a confirmat.

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Alice, amanta generalului Dorin Ioniță

Alice, amanta generalului Dorin Ioniță

A spus că nu știe ce a scos-o din sărite, dar el i-ar fi spus ceva și ar fi început să-l lovească încă din parcare. După care a urcat cu liftul, iar în lift nu există camere de vedere și nu știu ce s-a întâmplat. Imediat au ieșit din lift pe palierul respectiv și agresiunile ar fi continuat. Femeia ar fi lovit cu piciorul, așa mi-a mărturisit respectivul muncitor.”

Din imaginile puse la dispoziție de către poliție, nu reiese că Alice ar fi început prima conflictul fizic. Imaginile se bat însă cap în cap cu mărturia martorului ocular, care susține că ar fi avut acces la întreaga filmare, pe care opinia publică nu a văzut-o în integralitate.

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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