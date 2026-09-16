Verișoara lui Alice, amanta lui Dorin Ioniță, discurs halucinant la Dan Capatos Show: ”Niciodată nu a stat în niciun apartament al familiei generalului”

Moartea generalului Dorin Ioniță a deschis un nou front de controverse în jurul presupusei sale relații extraconjugale. După ce în spațiul public s-a aflat că Alice ar fi obținut un ordin de protecție provizoriu după un conflict cu generalul, verișoara femeii a intrat în direct la Dan Capatos Show pentru a-și apăra ruda. Ea a contestat informațiile despre presupusa relație de zece ani și a invocat lipsa unor dovezi concrete care să ateste legătura celor doi. CANCAN.RO are toate detaliile în exclusivitate!

După ce presa a vuit în jurul scandalului provocat de moartea lui Dorin Ioniță, verișoara femeii a respins ideea că Alice ar fi locuit într-un apartament aparținând familiei generalului. Vezi emisiunea integrală aici!

„Întrebarea mea este: dacă dumneavoastră aveți o relație extraconjugală, câte persoane știu de acea relație extraconjugală? Eu știu respectivele apartamente, unde a locuit verișoara mea. A avut un apartament cumpărat de familia ei în tinerețe. Următorul apartament l-a putut cumpăra pentru că l-a vândut, l-a pus în vânzare pe celălalt. Și pentru asta am certitudini. Ea a stat în continuare în apartamentul ei. Niciodată nu a stat în niciun apartament al familiei generalului.”

De asemenea, potrivit spuselor ei, între Alice și generalul Ioniță nu a existat nicio legătură amoroasă.

„Când o persoană s-a omorât, de ce nu căutați în istoricul lui, cine știe care sunt problemele lui?”

Afirmațiile verișoarei vin în contextul în care circumstanțele morții generalului sunt analizate de autorități. Înaintea tragediei, între general și Alice ar fi avut loc un conflict violent, după care femeia ar fi sunat la 112.

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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