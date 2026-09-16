Fiul Mădălinei Apostol a vorbit în ziua tragediei cu mama sa: ”Vă rog să încetați să ziceți că a fost ceva premeditat”

Toni, fiul Mădălinei Apostol, primele declarații după moartea mamei sale
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Fiul Mădălinei Apostol, devastat după moartea mamei sale. Tony a vorbit cu reporterii noștri în exclusivitate la capela unde se află trupul Mădălinei. Acesta a respins categoric ipoteza unei acțiuni premeditate și a cerut respect pentru familia îndurerată. CANCAN.RO are toate detaliile în exclusivitate!

Fiul Mădălinei a povestit că vorbise cu mama lui chiar în ziua în care aceasta a murit. Cei doi urmau să se întâlnească și să petreacă timp împreună. Vezi emisiunea integrală aici!

„Chiar în aceeași zi am vorbit, fix în aceeași zi. Vorbeam despre noi, despre ce mai facem. Urma să ne vedem, să stăm puțin de vorbă. După aia am aflat vestea prin intermediul apropiaților, familiei și așa mai departe. Eu nu eram la fața locului. Noi suntem foarte apropiați de cei la care stătea mama, sunt ca familia noastră. (…) Nu a fost nimic premeditat. Vă rog să încetați să ziceți că a fost ceva premeditat și așa mai departe. Nu a fost premeditat. Clar a fost un accident tragic.”

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Fiul Mădălinei: „Fiecare dintre noi mai avem supărări”

Tony a vorbit și despre relația pe care o avea cu mama lui. Acesta susține că cei doi erau foarte apropiați și discutau deschis despre orice.

„Fiecare dintre noi mai avem supărări. Fiecare mamă duce dorul copiilor ei. Poate am fost și la distanță de câteva ori, dar fiecare are supărări, nu pot să zic depresie. A mai avut și scăpări, într-adevăr, în sensul că mai plângea, ca orice mamă. Avea dorul ăsta pentru că nu eram mereu aproape, dar, într-un final, am fost unul lângă altul. Am stat împreună foarte mult timp.”

Fiul Mădălinei a vorbit și despre relația pe care mama sa a avut-o cu Nick Rădoi. Potrivit acestuia, relațiile dintre ei ar fi bună, iar ei nu au fost părtași la conflicte între cei doi foști parteneri.

„Cu el (n.r. Nick Rădoi) avem o relație foarte ok. A fost lângă noi cât a putut el. Eu acum nu știu ce să zic despre relația lor. Nu am fost în casă cu ei, ce certuri mai avea, ca în orice relație. Dar cât am fost acolo, nu a existat niciun fel de discuție care să atragă niște energii atât de negative. Totul a fost foarte frumos. Acum, dacă s-au mai certat în trecut, nu pot să spun eu. Aveau o relație ok, erau în contact ei doi.”

Toni cere discreție în privința familiei

Tânărul a transmis că anumite detalii despre familie trebuie să rămână departe de spațiul public. Tony spune că informațiile negative îi afectează în această perioadă, care oricum este extrem de încărcată emoțional pentru ei.

„Orice ar fi lăsat ea, ne privește pe noi, oamenii apropiați. Mereu există lucruri negative și pozitive, dar v-aș ruga ca pe acelea negative să le țineți puțin departe. Avem și noi dor de mama noastră. Avem și noi telefoane și internet, și eu, și fratele meu, și surioara mea. Putem vedea ce se scrie. Hai că noi suntem mai măricei și știu că oamenii vorbesc mult și sunt câteodată răi. Dar surioara mea nu merită să vadă așa ceva pe internet. Ea va crește și va citi tot ce s-a publicat. Deci v-aș ruga să păstrați puțin respect, cât aveți, foarte puțin respect, dacă îl aveți față de mama mea și față de familie. Grija noastră, a familiei, este să o protejăm pe sora cea mică.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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