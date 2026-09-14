Adevărul despre viața Mădălinei Apostol în America. Tatăl celor doi băieți vorbește despre relația cu Nick Rădoi și ultimele momente petrecute cu familia

Tatăl băieților Mădălinei Apostol a făcut declarații, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO, în care a vorbit despre relația fostei vedete cu cei doi copii, dar și despre felul în care aceasta își trăia viața în America. Bărbatul a povestit cum era Mădălina în familie și, deși s-au despărțit cu mult timp în urmă, acesta are numai cuvinte de laudă la adresa ei. Vezi mai jos ce mărturisiri a făcut fostul partener!

Contactat de CANCAN.RO, tatăl celor doi copii pe care îi avea împreună cu Mădălina ne-a mărturisit că deși băieții locuiau la el, păstrau frecvent legătura cu mama lor și mergeau în vizită la ea foarte des. Despre relația de familie, acesta ne-a spus că legătura dintre ei putea fi definită ca una „corectă”. Drept dovadă, copiii și-au petrecut o săptămână la mare alături de aceasta.

Tatăl băieților Mădălinei Apostol a vorbit despre fosta vedetă

Conform declarațiilor sale, Mădălina era aceeași persoană fericită pe care familia, dar și apropriații, o cunoșteau, chiar și după plecarea în America. Mai mult, acesta a vorbit despre felul în care a crescut fosta vedetă și despre valorile pe care le-ar fi avut dintotdeauna. „Era fata care punea o farfurie de mâncare și un pahar de apă la toată lumea.”

Fostul partener a subliniat faptul că Mădălina era o femeie liberă și independentă. Acesta a explicat că fosta vedetă își trăia viața după propriile reguli, exact în modul în care a crescut și că aceeași mentalitate ar fi existat și în familia lor, inclusiv în creșterea copiilor.

Întrebat de CANCAN.RO despre relația dintre Mădălina și Nick Rădoi, în contextul informațiilor apărute în spațiul public privind presupusa controlare a fostei vedete de către actualul partener, tatăl băieților a clarificat situația. Acesta a declarat că milionarul nu avea nicio putere de decizie asupra Mădălinei, explicând că omul de afaceri se confrunta cu probleme de sănătate.

De asemenea, fostul patron de club a precizat și despre locuința în care s-a aflat Mădălina Apostol în seara tragediei. Potrivit declarațiilor sale, fosta vedetă nu s-a aflat acasă, ci în casa unei prietene cu care se înțelegea foarte bine și care a vizitat-o inclusiv în Mexic.

Afaceristul a ținut să lămurească și informațiile referitoare la casa din Cernica, despre care spune că a fost vândută cu mult timp în urmă, însă, Mădălina deținea un alt imobil în care locuia, în România.

În ceea ce privește funeraliile Mădălinei Apostol, tatăl băieților a precizat că de organizarea înmormântării se ocupă toată lumea alături de familie, inclusiv frații fostei vedete.

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