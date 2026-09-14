Moartea Mădălinei Apostol, o greșeală fatală? Ce ar fi indicat primele rezultate medico-legale

Răsturnare totală de situație în cazul morții Mădălinei Apostol! Tragedia continuă să ridice semne de întrebare, iar în cercurile apropiate ale fostei vedete se vorbește despre un posibil scenariu care schimbă complet perspectiva asupra celor întâmplate. CANCAN.RO a aflat de la prietenele acesteia ipoteza unei greșeli fatale și ce s-ar fi petrecut, de fapt, în ultimele sale clipe de viață. Vezi mai jos toate detaliile!

Mădălina Apostol a lăsat în urmă oameni care încearcă să înțeleagă ce s-a întâmplat în ultimele sale clipe de viață. În timp ce informațiile despre tragedie continuă să circule, în cercul apropiat al fostei vedete ar exista persoane care nu cred că a fost vorba despre un gest intenționat, ci mai de grabă de o greșeală!

Ce se vorbește în gașca de prietene a Mădălinei Apostol

Potrivit informațiilor obținute de CANCAN.RO de la unele dintre prietenele Mădălinei, ipoteza unei greșeli ar fi început să fie discutată tot mai mult în gașca acesteia. Fetele care i-au fost apropiate susțin că Mădălina nu ar fi avut intenția de a-și lua viața, iar tragedia s-ar fi putut produce în urma unei combinații de alcool și medicamente.

Unul dintre cele mai importante aspecte despre care se vorbește în cercul apropiat al Mădălinei Apostol este legat de rezultatele medico-legale preliminare.

Sursele CANCAN.RO susțin că au discutat cu familia și ar fi aflat că, în primele teste efectuate, ar fi fost identificate în sânge alcool și un cocktail de medicamente. În urma rezultatelor, prietenele ei ar fi ajuns la concluzia ca aceasta să fi consumat puțin mai mult alcool și ne-au mărturisit că deși avea o depresie, Mădălina o controla.

Mădălina Apostol, partenera de viață a milionarului Nick Rădoi, a murit în noaptea de 12 spre 13 seprembrie, în jurul orei 02:00, la vârsta de 40 de ani. Vestea a fost confirmată de omul de afaceri, care a declarat că aceasta se confrunta cu probleme de sănătate și că și-ar fi pus capăt zilelor. (VEZI AICI)

În ultimele luni, fosta vedetă se retrăsese din lumina reflectoarelor.

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