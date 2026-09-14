Moartea Mădălinei Apostol, o greșeală fatală? Ce ar fi indicat primele rezultate medico-legale

Moartea Mădălinei Apostol, o greșeală fatală? Ce ar fi indicat primele rezultate medico-legale
Galerie Foto 5
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Răsturnare totală de situație în cazul morții Mădălinei Apostol! Tragedia continuă să ridice semne de întrebare, iar în cercurile apropiate ale fostei vedete se vorbește despre un posibil scenariu care schimbă complet perspectiva asupra celor întâmplate. CANCAN.RO a aflat de la prietenele acesteia ipoteza unei greșeli fatale și ce s-ar fi petrecut, de fapt, în ultimele sale clipe de viață. Vezi mai jos toate detaliile!

Mădălina Apostol a lăsat în urmă oameni care încearcă să înțeleagă ce s-a întâmplat în ultimele sale clipe de viață. În timp ce informațiile despre tragedie continuă să circule, în cercul apropiat al fostei vedete ar exista persoane care nu cred că a fost vorba despre un gest intenționat, ci mai de grabă de o greșeală!

Mădălina nu ar fi avut intenția de a-și lua viața

Ce se vorbește în gașca de prietene a Mădălinei Apostol

Potrivit informațiilor obținute de CANCAN.RO de la unele dintre prietenele Mădălinei, ipoteza unei greșeli ar fi început să fie discutată tot mai mult în gașca acesteia. Fetele care i-au fost apropiate susțin că Mădălina nu ar fi avut intenția de a-și lua viața, iar tragedia s-ar fi putut produce în urma unei combinații de alcool și medicamente.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
5 poze

Unul dintre cele mai importante aspecte despre care se vorbește în cercul apropiat al Mădălinei Apostol este legat de rezultatele medico-legale preliminare.

Sursele CANCAN.RO susțin că au discutat cu familia și ar fi aflat că, în primele teste efectuate, ar fi fost identificate în sânge alcool și un cocktail de medicamente. În urma rezultatelor, prietenele ei ar fi ajuns la concluzia ca aceasta să fi consumat puțin mai mult alcool și ne-au mărturisit că deși avea o depresie, Mădălina o controla.

Mădălina Apostol, partenera de viață a milionarului Nick Rădoi, a murit în noaptea de 12 spre 13 seprembrie, în jurul orei 02:00, la vârsta de 40 de ani. Vestea a fost confirmată de omul de afaceri, care a declarat că aceasta se confrunta cu probleme de sănătate și că și-ar fi pus capăt zilelor. (VEZI AICI)

În ultimele luni, fosta vedetă se retrăsese din lumina reflectoarelor.

VEZI ȘI: Vecina Mădălinei Apostol, dezvăluiri tulburătoare. Ce făcuse în ultima lună de viață

CITEȘTE ȘI: Unde locuiau cei trei copii ai Mădălinei Apostol? Iubita lui Nick Rădoi avea doi băieți și o fată

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Sicriul generalului Dorin Ioniță, depus la capelă. Imagini de la priveghiul fostului comandant al Forțelor Întrunite, găsit fără viață la 61 de ani
Sicriul generalului Dorin Ioniță, depus la capelă. Imagini de la priveghiul fostului comandant al Forțelor Întrunite, găsit fără viață la 61 de ani
Diana Matei le închide gura haterilor. Comentariile răutăcioase nu au atins-o pe soția lui Marian Cleante: „Ura e o boală”
Diana Matei le închide gura haterilor. Comentariile răutăcioase nu au atins-o pe soția lui Marian Cleante: „Ura e o boală”
Detalii neașteptate despre generalul Dorin Ioniță. Episodul cu amanta, de la lift, nu ar fi fost un caz singular
Detalii neașteptate despre generalul Dorin Ioniță. Episodul cu amanta, de la lift, nu ar fi fost un caz singular
Când și unde va fi înmormântată Mădălina Apostol. Nick Rădoi vine în România ca să-și conducă iubita pe ultimul drum
Când și unde va fi înmormântată Mădălina Apostol. Nick Rădoi vine în România ca să-și conducă iubita pe ultimul drum
Mădălina Apostol a fost internată la Psihiatrie înainte să moară. Afecțiunea de care suferea iubita lui Nick Rădoi, de fapt
Mădălina Apostol a fost internată la Psihiatrie înainte să moară. Afecțiunea de care suferea iubita lui Nick Rădoi, de fapt
Ca la MECI: Un diplomat a GOLIT borcanul cu alune și s-a lins pe degete. Nu s-a oprit
Mediafax
Ca la MECI: Un diplomat a GOLIT borcanul cu alune și s-a lins pe degete. Nu s-a oprit
Cine este politicianul pe care partidul lui Zelenski l-ar vrea în funcția de procuror general al Ucrainei
Gandul.ro
Cine este politicianul pe care partidul lui Zelenski l-ar vrea în funcția de procuror general al Ucrainei
Anamaria Prodan, cadouri de nabab pentru fiul ei: duplex în nordul Bucureştiului, apartament la Dubai şi un SUV de lux!
Prosport.ro
Anamaria Prodan, cadouri de nabab pentru fiul ei: duplex în nordul Bucureştiului, apartament la Dubai şi un SUV de lux!
Danu Spartanu, după bătaia cu Tolea Ciumac: „Mă doare capul. Până la nuntă, trece”. Ce i-a spus Marian Ceaușescu luptătorului MMA
Adevarul
Danu Spartanu, după bătaia cu Tolea Ciumac: „Mă doare capul. Până la nuntă, trece”. Ce i-a spus Marian Ceaușescu luptătorului MMA
Prima reacție a Kremlinului, după ce Trump i-a cerut lui Zelenski să nu mai atace rafinăriile din Rusia
Digi24
Prima reacție a Kremlinului, după ce Trump i-a cerut lui Zelenski să nu mai atace rafinăriile din Rusia
Anaconda uriașă pe malul Dunării. O femeie a dat nas în nas cu șarpele de doi metri
Mediafax
Anaconda uriașă pe malul Dunării. O femeie a dat nas în nas cu șarpele de doi metri
Cu ce probleme de sănătate s-ar fi confruntat Mădălina Apostol. Urma un tratament medicamentos! Cum au arătat ultimele luni din viața ei
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cu ce probleme de sănătate s-ar fi confruntat Mădălina Apostol. Urma un tratament medicamentos! Cum au arătat ultimele luni din viața ei
FOTO. E mai tânără cu 53 de ani și acum e gata să îl ia de bărbat! Cea mai controversată relație trece la alt nivel
Prosport.ro
FOTO. E mai tânără cu 53 de ani și acum e gata să îl ia de bărbat! Cea mai controversată relație trece la alt nivel
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Dida Drăgan, la 80 de ani! De ce se îmbracă în negru și marile dezamăgiri în dragoste: „Am ales pe cine nu trebuia”
Click.ro
Dida Drăgan, la 80 de ani! De ce se îmbracă în negru și marile dezamăgiri în dragoste: „Am ales pe cine nu trebuia”
Șeful diplomației poloneze: NATO ar învinge rapid Rusia „dacă ne-ar ataca și ne-am da jos mănușile”. Reacția Moscovei
Digi 24
Șeful diplomației poloneze: NATO ar învinge rapid Rusia „dacă ne-ar ataca și ne-am da jos mănușile”. Reacția Moscovei
Care este a zecea țară europeană care intră sub umbrela nucleară a Franţei
Digi24
Care este a zecea țară europeană care intră sub umbrela nucleară a Franţei
Aproape toate mașinile au acest buton. Dar dacă îl apeși, s-ar putea să apară probleme la care nu te-ai aștepta
Promotor.ro
Aproape toate mașinile au acest buton. Dar dacă îl apeși, s-ar putea să apară probleme la care nu te-ai aștepta
BANCUL ZILEI. Bulă: - Ah, dar bună mai ești… Mult mai bună decât soră-ta!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: - Ah, dar bună mai ești… Mult mai bună decât soră-ta!
Singurul actor cu care Morgan Freeman a refuzat să lucreze
go4it.ro
Singurul actor cu care Morgan Freeman a refuzat să lucreze
Găuri ciudate pe Marte! Nimeni nu știe cum s-au format
Descopera.ro
Găuri ciudate pe Marte! Nimeni nu știe cum s-au format
Pești ucigași au invadat un parc tematic de lux
Go4Games
Pești ucigași au invadat un parc tematic de lux
Cine este politicianul pe care partidul lui Zelenski l-ar vrea în funcția de procuror general al Ucrainei
Gandul.ro
Cine este politicianul pe care partidul lui Zelenski l-ar vrea în funcția de procuror general al Ucrainei
O româncă I-A SEDUS pe italieni! E printre cele mai populare! Nu este Mădălina Ghenea...
Mediafax Italia
O româncă I-A SEDUS pe italieni! E printre cele mai populare! Nu este Mădălina Ghenea...
Satul în care a mai rămas UN SINGUR locuitor. CUM ARATĂ VIAȚA LUI?!
Mediafax Spania
Satul în care a mai rămas UN SINGUR locuitor. CUM ARATĂ VIAȚA LUI?!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.