Vremea se schimbă brusc. România intră în cea mai caldă perioadă din septembrie

Vremea din România intră într-un interval de schimbări bruște, cu o creștere accentuată a temperaturilor în următoarele zile.

După o perioadă cu valori mai scăzute, aerul cald revine treptat, iar meteorologii estimează că în unele regiuni mercurul va urca până la 30 de grade Celsius, un nivel neobișnuit pentru mijlocul lunii septembrie.

Vremea se schimbă brusc

La începutul săptămânii, încălzirea se simte treptat, însă estul și sud-estul țării rămân ușor sub media climatologică. Sunt posibile ploi slabe, iar vântul poate atinge 40-50 km/h în anumite zone. Maximele se vor situa între 18 și 28 de grade, cu cele mai ridicate valori în sudul Olteniei. În București, temperaturile ajung la 24-25 de grade, cu șanse reduse de precipitații.

Marți, aerul cald avansează spre vest și sud-vest, unde se vor înregistra până la 29 de grade. Moldova rămâne mai rece, cu aproximativ 20 de grade. În Capitală, maximele urcă la 25-26 de grade, iar noaptea va fi predominant senină. La munte și izolat în centru și est mai pot apărea ploi slabe.

Miercuri, vremea devine în general stabilă și plăcută. Temperaturile se apropie de normalul perioadei, iar în vest și sud pot depăși ușor valorile obișnuite. Maximele vor fi cuprinse între 24 și 29 de grade. Spre după-amiază, sunt posibile ploi izolate în zonele montane și sud-estice. În București, se vor înregistra aproximativ 27 de grade, iar noaptea temperaturile vor coborî spre 12-14 grade.

Joi, aerul cald se intensifică, iar în unele regiuni se vor atinge 30 de grade. Cerul va fi mai mult senin, iar în Capitală se anunță 28-29 de grade. Vântul va avea intensificări în zonele montane, sud-vestice și estice.

România intră în cea mai caldă perioadă din septembrie

Vineri, temperaturile rămân ridicate, între 25 și 29 de grade, însă instabilitatea atmosferică începe să crească. În vest și nord sunt așteptate averse și descărcări electrice, iar vântul va sufla temporar mai puternic. Bucureștiul rămâne cald, cu 27-28 de grade, fără precipitații importante.

Sâmbătă, maximele se mențin între 24 și 29 de grade. Norii se adună treptat, iar ploile vor apărea mai ales în zonele montane și submontane, izolat cu fenomene electrice. În Capitală, se vor atinge aproximativ 29 de grade, însă spre seară crește probabilitatea de ploaie.

Duminică, vremea rămâne caldă, cu 24-29 de grade în majoritatea regiunilor. Sudul țării poate depăși ușor normalul perioadei. Vor fi înnorări temporare și averse izolate în sud și sud-est, iar spre finalul zilei ploile pot ajunge și în vest. Bucureștiul va avea 29-30 de grade, cu posibilitatea unor ploi de scurtă durată.

La începutul săptămânii viitoare, între 21 și 24 septembrie, temperaturile vor oscila de la o zi la alta, dar se vor menține în general în jurul valorilor normale pentru această perioadă. Ploile vor fi mai probabile în vest, urmând să se extindă treptat și în celelalte regiuni. În București, temperaturile revin la niveluri obișnuite pentru final de septembrie, iar șansele de ploaie cresc progresiv.

CITEŞTE ŞI: Scoatem gecile dimineața, dar tricourile rămân la îndemână! Prognoza meteo aduce temperaturi de la 5 la 28 de grade

Vremea se schimbă radical. De când vin ploile în România