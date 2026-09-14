Valerie Lungu, mărturisiri după Asia Express 2026: „Aș repeta această experiență la nesfârșit”

Valerie Lungu și Alex Gîlcă au acceptat provocarea de a merge în Asia Express 2026. Drumul Mătăsii nu este unul ușor pentru concurenți, însă fiecare dintre ei a trăit diferite emoții. Influencerița susține că ar repeta experiența dacă ar avea ocazia.

Valerie Lungu este una dintre cele mai cunoscute și apreciate influencerițe din România. Ea și logodnicul ei, Alex, au acceptat să meargă pe alte meleaguri pentru a-și demonstra lor înșiși că se descurcă în orice situație.

Vedeta a dezvăluit recent pe pagina sa de socializare că voia să arate lumii că poate face față obstacolelor. Mai mult decât atât, a explicat că ar repeta experiența de fiecare dată. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Valerie Lungu, despre experiența Asia Express 2026

Concurenta de la Asia Express a vorbit sincer despre experiența sa, trăirile de pe Drumul Mătăsii și despre lucrurile pe care le-a descoperit la ea. Pentru Valerie Lungu, nu a fost doar despre competiție și câștig, ci și despre curaj, limite și putere în propria persoană.

„Dacă aș putea, aș repeta această experiență la nesfârșit. Asia, pentru mine, a fost și va rămâne una dintre cele mai mari și mai frumoase provocări pe care le-am trăit vreodată”, a spus Valerie Lungu în mediul online.

Mai mult decât atât, ea a ținut să vorbească și despre oamenii care nu au avut încredere în ea. Este de părere că cei din jur nu ar trebui să influențeze părerile nimănui.

„Am făcut-o pentru sufletul meu. Pentru mine. Pentru a-mi demonstra că pot, chiar și atunci când oamenii din jur îmi spun că nu voi reuși. Am vrut să-mi bifez mie, înainte de toate, că sunt capabilă să trec peste orice obstacol. Pentru că, în cele din urmă, eu contez cel mai mult pentru mine, iar cea mai importantă validare este cea pe care mi-o ofer singură”, a mai adăugat ea.

Influencerița este bucuroasă că a participat cu logodnicul ei

În continuarea mesajului, Valerie spune cât este de bucuroasă că a participat cu logodnicul ei, Alex Gîlcă. Totodată, tânăra a vrut să amintească publicului că nu se vede tot ce se întâmplă în timpul emisiunii, mai ales în spatele camerelor de filmat.

„Sunt profund recunoscătoare că pe acest drum am plecat alături de soțul meu. Ne-am avut unul pe celălalt la bine și la greu, ne-am susținut, ne-am ridicat atunci când ne-a fost greu și, poate cel mai important, am fost noi. Fără măști, fără să încercăm să fim altcineva. Sper ca, pe parcurs, să reușiți să ne descoperiți cu adevărat și să vedeți dincolo de cele trei ore care au fost și sunt difuzate la televizor. Pentru că în spatele lor există ore întregi de filmări, emoții, frustrări, oboseală, bucurii, momente pe care nu le vedeți și lupte pe care doar noi le-am trăit”, a mai spus Valerie.

De asemenea, a vrut să îi lămurească pe fani că obiectivul său a fost încă de la început să își depășească limitele, dar și să lupte pentru victorie.

„Până la urmă, aceasta este o competiție. Am venit acolo să ne depășim limitele, să ne testăm și, bineînțeles, să câștigăm. Dar, dincolo de rezultat, eu am plecat de acolo cu ceva ce nu-mi poate lua nimeni: certitudinea că am putut. Și pentru mine, asta înseamnă enorm”, a conchis concurenta.

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