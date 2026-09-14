Vecina Mădălinei Apostol, dezvăluiri tulburătoare. Ce făcuse în ultima lună de viață

Vecina Mădălinei Apostol, dezvăluiri tulburătoare. Ce făcuse în ultima lună de viață
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Mădălina Apostol. Foto: Instagram
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Mădălina Apostol, în vârstă de 40 de ani, a murit după un gest extrem, vestea fiind un șoc pentru apropiați. Una dintre persoanele care au cunoscut-o cel mai bine, fosta ei vecină Ramona Lăzuran, spune că s-au văzut recent, la aproximativ o lună înainte de tragedie. În ultimul an, unul dintre băieții Mădălinei o vizita des, lucru care îi aducea o bucurie reală.

Ramona Lăzuran a povestit că o știe pe Mădălina Apostol de aproape două decenii, încă din perioada în care aceasta era căsătorită cu primul soț, tatăl celor doi băieți de 22 și 19 ani. Cele două au locuit în aceeași zonă și au rămas apropiate. Ultima lor întâlnire a avut loc când Mădălina a venit la atelierul Ramonei pentru a lăsa câteva haine la modificat.

Vecina Mădălinei Apostol, dezvăluiri tulburătoare

Vecina spune că Mădălina a avut o viață intensă încă de la început, fiind implicată în administrarea unor cluburi cunoscute din București, alături de primul ei partener.

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„O cunosc pe Mădălina de la 20 și ceva de ani, când era patroana unor cluburi renumite din București, alături de tatăl băieților ei, primul ei soț. O vedeam într-o permanentă alergătură și era o mamă desăvârșită (…) Nu, nu era fericită (…) M-am întâlnit cu ea odată înainte să renunțe la casă, la tot în România, și să plece în America, în care am văzut satisfăcută, încântată de viața pe care și-o imagina ea că o va avea alături de Nick Rădoi. I-am urat succes, m-a vizitat la mine la atelier”, a declarat Ramona Lăzuran la Ştirile Antena Stars.

Ce făcuse în ultima lună de viață

Potrivit acesteia, Mădălina și-a pus mereu copiii pe primul loc. În ultimul an, unul dintre băieți a mers la ea în America, lucru care o făcea să se simtă împlinită. Mădălina Apostol era mama a doi băieți din prima căsnicie și a unei fetițe de 10 ani, de care s-a ocupat constant.

„L-a dus pe unul dintre băieți la ea și era foarte fericită. Era foarte fericită, făcuse o postare pe rețelele de socializare (…) Ea întotdeauna s-a îngrijit de fetiță”, a mai spus Ramona Lăzuran.

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Când și unde va fi înmormântată Mădălina Apostol. Nick Rădoi vine în România ca să-și conducă iubita pe ultimul drum

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