Bona lui Melek Mincă, cu ochii în lacrimi. Ce s-a întâmplat cu Ana, de fapt

Melek Mincă a surprins-o pe Ana, bona copiilor săi, într-un moment în care femeia nu și-a mai putut stăpâni emoțiile și a izbucnit în lacrimi. Tiktokerița a filmat întreaga scenă și a decis să împărtășească momentul cu urmăritorii săi.

De câțiva ani, viața personală a lui Melek a ajuns în atenția publicului, mai ales după tragedia care i-a schimbat complet parcursul. În urmă cu aproximativ șapte ani, soțul său, Dani Vicol, și-a pierdut viața într-un accident rutier cumplit provocat de Mario Iorgulescu.

După această perioadă dificilă, a început să fie tot mai activă pe TikTok, unde a publicat videoclipuri despre mâncare și gătit. Conținutul său a prins rapid la public, iar în scurt timp a devenit virală și a strâns o comunitate tot mai mare de urmăritori.

Bona lui Melek a izbucnit în plâns

De ceva timp, Melek Mincă are o bonă care se ocupă de copiii săi, însă relația dintre cele două a depășit de mult granițele unei simple relații profesionale. Ana i-a devenit apropiată, iar cele două au ajuns să fie prietene și să petreacă mult timp împreun ă.

Tiktokerița spune că o consideră pe Ana parte din familie și încearcă să o trateze la fel ca pe ceilalți oameni dragi din viața ei. De-a lungul timpului, aceasta i-a făcut mai multe cadouri și a avut grijă să îi ofere momente frumoase.

Un astfel de gest a fost și planul de a pleca împreună în China. Vestea a emoționat-o atât de tare pe Ana, încât femeia a început să plângă. Pentru ea, toate gesturile făcute de Melek au o însemnătate aparte și spune că îi este recunoscătoare pentru felul în care a fost tratată.

Deși, inițial, Ana nu a vrut să spună ce a făcut-o să lăcrimeze, în cele din urmă a vorbit despre motivul emoțiilor sale și despre relația pe care a ajuns să o aibă cu angajatoarea sa.

„-De ce plângi? Zii! Uită-te în ochii mei! Mă superi. Spune-mi. Te ascult. Că plecăm în China? De fericire sau de supărare?”, a întrebat-o Melek Mincă pe Ana. „-De fericire! Eu simt că și tu mă iubești”, a răspuns Ana. „-Păi dacă nu te mai iubeam, te mai luam eu cu mine în China?!”, a adăugat tiktokerița.

În timp ce își povestea trăirile, Ana i-a luat mâna lui Melek Mincă și i-a sărutat-o cu af ecțiune, fiind vizibil copleșită de emoții.

Ana, victima bullyingului

La un moment dat, Ana s-a confruntat cu mai multe comentarii răutăcioase în mediul online, după ce a devenit ținta unor internauți. Melek Mincă nu a rămas indiferentă atunci când a văzut mesajele trimise la adresa bonei copiilor săi și a decis să ia atitudine.

Văduva lui Dani Vicol le-a răspuns celor care au ales să o jignească pe Ana și le-a transmis că nu este normal ca oamenii care nu o cunosc personal să își permită să o judece sau să îi adreseze cuvinte urâte.

Tiktokerița a ținut să îi ia apărarea bonei și a arătat că, dincolo de relația profesională, între ele s-a creat o legătură bazată pe respect și apropiere.

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Melek, reacție dură în mediul online, după ce bona sa a devenit ținta bullying-ului