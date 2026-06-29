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Bona lui Melek, în lacrimi pe internet. Ce a pățit Ana, de fapt: ”Nu suport!”

De: Emanuela Cristescu 29/06/2026 | 21:49
Bona lui Melek Mincă a izbucnit în lacrimi. Văduva lui Dani Vicol a avut o reacție neașteptată
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Melek Mincă, văduva lui Dani Vicol, a filmat un moment complet neașteptat în propria casă. Fanii au rămas blocați când au văzut-o pe doamna Ana, bona copiilor, plângând în hohote. La scurt timp, tiktokerița a explicat și de ce angajata ei de suflet a fost atât de afectată.

Deși lucrează de doar patru luni în casa brunetei, doamna Ana s-a atașat atât de mult de Melek și de cei doi băieți ai săi, încât le simte toate durerile. Recent, văduva lui Dani Vicol s-a întors acasă extrem de abătută. Fără să spună ce o macină, tristețea ei a dărâmat-o complet pe bonă, care a început să verse lacrimi amare de mila șefei sale, pe care o iubește ca pe propria fiică.

Bona lui Melek Mincă a izbucnit în lacrimi

Melek a surprins întreaga scenă cu telefonul și a încercat să o liniștească pe femeia care îi are în grijă copiii. Bona a spus că Melek este una dintre cele mai importante persoane din viața ei și că nu suportă să o vadă supărată.

— „De ce ești supărată? Vorbește! Ai făcut ceva sau mă sperii? Ești supărată că am fost eu supărată? Știi de ce am venit acasă? Am murit de cald. De ce plângi?”

— „Ai fost supărată.”

— „Păi și dacă am fost eu supărată ești și tu supărată? Păi mi-am revenit, gata!”

— „Ești ochii mei din cap, fata mea. Nu suport”, a fost dialogul dintre cele două.

Bona lui Melek Mincă a izbucnit în lacrimi. Văduva lui Dani Vicol a avut o reacție neașteptată
Bona lui Melek Mincă a izbucnit în lacrimi. Văduva lui Dani Vicol a avut o reacție neașteptată

„Sunteți ca o turmă de oi”

În urmă cu puțin timp, doamna Ana a fost ținta unui val de bullying extrem de agresiv pe rețelele de socializare. Mai mulți utilizatori au creat clipuri în care râdeau de femeia care are grijă de Melek și copii săi. Văduva lui Dani Vicol nu a suportat să își vadă bona batjocorită pe internet și a ieșit public cu un mesaj extrem de tăios, desființându-i pe cei care au jignit-o fără pic de empatie.

„Nu îmi vine să cred cât bullying poate să primească Ana, bona mea, de la niște oameni necunoscuți. Ce înseamnă efectul ăla cu ochii umflați? Voi sunteți ca turma de oi! Dacă face unul o chestie, toți o faceți! De ce trebuie ca doamna Ana să primească bullyingul ăsta de la voi? Care e gluma? Ce înseamnă? O glumă proastă rău de tot! Nu e corect ca voi să dați bullyingul ăsta gratis, fără niciun fel de empatie. Am rămas dezgustată!”, a spus Melek.

VEZI ȘI: Melek, probleme grave cu poliția! Tiktokerița a lansat un atac fără precedent: „Eu am pus Chitila pe hartă”
Melek, reacție dură în mediul online, după ce bona sa a devenit ținta bullying-ului

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