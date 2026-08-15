Mihai Mălaimare, o viață dedicată scenei. Ce face la aproape 76 de ani, după despărțirea de Teatrul Masca

Mihai Mălaimare, legenda teatrului românesc, fondator al Teatrului Masca și actor cu o carieră începută în anii ’70, va împlini 76 de ani pe 27 august 2026. Retragerea de la instituția pe care a creat-o nu a însemnat însă și retragerea din profesie. Mălaimare continuă să joace, iar rolul din lungmetrajul „Catane”, regizat de Ioana Mischie, l-a readus în prim-planul cinematografiei românești. Filmul a obținut în 2026 Premiul Gopo pentru cel mai bun film de debut și premiul pentru cea mai bună imagine.

Mihai Mălaimare va împlini 76 de ani pe 27 august

Născut pe 27 august 1950, la Botoșani, Mihai Mălaimare se pregătește să împlinească 76 de ani. În spatele său se află mai bine de cinci decenii dedicate teatrului, perioadă în care a fost actor, regizor, profesor și unul dintre principalii promotori ai teatrului gestual și al spectacolelor de stradă din România.

A absolvit secția Actorie a Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” în 1973, iar în 1984 a absolvit și secția Regie Teatru. În 1981 a studiat pantomima la Școala de Teatru „Jacques Lecoq” din Paris, iar ulterior a devenit doctor în Istoria teatrului.

Între 1973 și 1990 a jucat pe scena Teatrului Național din București, unde a apărut în spectacole precum „Richard al III-lea”, „Filumena Marturano”, „Cyrano de Bergerac”, „Fata din Andros”, „Romulus cel Mare”, „Alexandru Lăpușneanu” sau „A douăsprezecea noapte”.

A construit Teatrul Masca de la zero

Unul dintre cele mai importante capitole ale carierei sale a început în 1990, când Mihai Mălaimare și regizoarea Anca Florea au fondat Teatrul Masca. Instituția a devenit un reper al teatrului gestual, al pantomimei și al spectacolelor în aer liber. Timp de 33 de ani, numele lui Mihai Mălaimare a fost practic inseparabil de Masca. Actorul a jucat în producții precum „Medievale”, „Clovnii”, „Mantaua”, „Cafeneaua” și „Oina” și a semnat scenariul sau regia a numeroase spectacole.

Teatrul Masca s-a remarcat inclusiv prin stagiunea neîntreruptă de spectacole gratuite în aer liber desfășurată între 1990 și 2023 și a fost decorat cu Ordinul „Meritul Cultural”, Categoria D – Arta Spectacolului, în grad de Cavaler în 2010 și de Ofițer în 2015.

Și-a luat rămas bun de la Masca chiar de ziua lui

În august 2023, după 33 de ani, Mihai Mălaimare și Anca Florea s-au retras din instituția pe care o fondaseră. Despărțirea actorului de Masca a avut loc într-un mod simbolic. Pe 26 și 27 august 2023, Mălaimare a revenit în stradă cu one-man show-ul „Actorul”, pe un text de Mircea Dinescu. Ultima reprezentație a coincis cu ziua în care împlinea 73 de ani și marca, în același timp, 50 de ani de teatru.

„ACTORUL meu se întoarce pentru ultima dată pentru că îmi era dor de scenă, așa cum o știam eu, așa cum am învățat eu să o iubesc”, spunea atunci Mihai Mălaimare.

Spectacolul reprezenta o adevărată declarație de dragoste pentru profesia căreia i-a dedicat cea mai mare parte a vieții.

Retragerea de la Masca nu a însemnat retragerea din actorie

La aproape trei ani de la acel moment, Mihai Mălaimare continuă să fie prezent în lumea artistică. Unul dintre cele mai importante proiecte recente este filmul „Catane”, lungmetrajul de debut al regizoarei și scenaristei Ioana Mischie.

Mălaimare interpretează unul dintre rolurile principale, alături de Costel Cașcaval, demonstrând că despărțirea de Teatrul Masca nu a reprezentat și finalul carierei sale de actor.

În „Catane”, Mihai Mălaimare îl interpretează pe Pamfil, un primar construit ca un adevărat conducător al comunității, un personaj puternic, abil și capabil să se confrunte cu situații în care adversarul pare mai puternic decât el.

Rolul îi oferă actorului inclusiv tirade ample și un monolog final, dar și momente în care expresivitatea sa se bazează pe tăcere și pe jocul de prim-plan.

„Catane”, film premiat la Gala Gopo 2026

Filmul regizat de Ioana Mischie a fost construit pe parcursul unui proces care s-a întins pe aproximativ zece ani și este o comedie neagră, gen mai rar întâlnit în cinematografia românească.

Producția a primit și recunoaștere la Gala Premiilor Gopo din 4 mai 2026, unde „Catane” a câștigat Premiul pentru cel mai bun film de debut, precum și Premiul pentru cea mai bună imagine.

Imaginea filmului este semnată de George Dăscălescu, iar contribuția operatorului Codruța Irina Corocea completează construcția vizuală a producției.

Pentru Mihai Mălaimare, rolul are o semnificație aparte și prin prisma faptului că teatrul a reprezentat întotdeauna centrul carierei sale, în timp ce întâlnirile sale cu cinematografia au fost mai rare.

Mihai Mălaimare are o carieră de peste 50 de ani

Deși publicul îl asociază în primul rând cu teatrul, Mihai Mălaimare are o istorie îndelungată și în cinematografie. A debutat pe marele ecran în 1976, în „Doctor fără voie”, iar ulterior a apărut în producții precum „Rețeaua S”, „Nea Mărin miliardar”, „Căruța cu mere”, „Sosesc păsările călătoare” și „Șobolanii roșii”.

Cariera sa s-a extins și în teatrul de radio și de televiziune. A debutat la Radio în 1974, cu „Mușcata din fereastră” de Victor Ion Popa, și a colaborat ulterior cu numeroși regizori.

În teatrul de televiziune a putut fi văzut, printre altele, în „Omul de catifea”, „Regele Ioan”, „Evantaiul”, „Marii maeștri ai farselor”, „Omul cu umbrela” și „Castelul din Carpați”.

Actor, regizor, profesor și autor

Mihai Mălaimare nu s-a limitat la actorie. A fost profesor la UNATC, a predat actorie la Universitatea Ecologică și pantomimă la Școala de Teatru „Pygmalion” din Viena.

A publicat și mai multe volume, printre care „Maidane cu teatru”, „Demisia”, „Șansa”, „Caleașca aurită”, „Statuia vivantă”, „Actorul, clovnul și bufonul”, „Moștenirea” și „Parada stradală”.

De-a lungul carierei a primit numeroase distincții, între care Premiul UNITER pentru teatru nonverbal, Ordinul Național „Serviciul Credincios” în grad de Cavaler și titlul de Doctor Honoris Causa acordat de Academia de Teatru și Arte Plastice din Chișinău.

Un episod controversat în 2025

Cariera sa recentă nu a fost lipsită nici de controverse. În mai 2025, Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași a suspendat spectacolul „La margine de Copou”, în care juca Mihai Mălaimare, după o postare făcută de actor pe Facebook.

Reprezentanții universității au afirmat atunci că instituția condamnă manifestările de tip extremist, iar o parte dintre studenți au solicitat încetarea colaborării cu actorul. Mălaimare a respins interpretarea dată mesajului său și a declarat că este „siderat” de amploarea reacțiilor.

Ulterior, actorul a susținut că a primit numeroase injurii și amenințări, dar și mesaje de susținere, inclusiv din partea unor studenți cu care lucrase.

Ce face Mihai Mălaimare astăzi

La aproape 76 de ani, pe care îi va împlini pe 27 august 2026, Mihai Mălaimare este legat de profesia căreia i-a dedicat întreaga viață. A încheiat în 2023 capitolul de 33 de ani al Teatrului Masca, însă nu și cariera artistică.

Rolul din „Catane” demonstrează că actorul continuă să accepte proiecte cinematografice, iar succesul filmului la Premiile Gopo 2026 a readus numele său în actualitatea cinematografiei românești.

După peste cinci decenii petrecute pe scena de teatru, în stradă, în fața camerelor de filmat, la catedră și în spatele scenei ca regizor, Mihai Mălaimare continuă astfel să facă ceea ce a început în urmă cu mai bine de jumătate de secol: să joace.

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