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A murit la doar 33 de ani, după ce un meci de box i-a distrus viața. A stat 221 de zile în comă

De: Paul Hangerli 15/08/2026 | 07:30
A murit la doar 33 de ani, după ce un meci de box i-a distrus viața. A stat 221 de zile în comă
Boxeurul a decedat după 221 de zile de comă, sursa-colaj CANCAN.RO
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Fostul boxer portorican Pritchard Colón a murit la vârsta de 33 de ani, la aproape 11 ani de la meciul care i-a schimbat dramatic viața. Considerat una dintre marile speranțe ale boxului, Colón era neînvins înaintea confruntării cu Terrel Williams din octombrie 2015. Loviturile primite în timpul acelei partide au fost urmate de o gravă leziune cerebrală, o operație de urgență și 221 de zile de comă. Sportivul nu și-a mai revenit niciodată complet, având nevoie de îngrijire permanentă până la sfârșitul vieții.

Pritchard Colón, neînvins înaintea meciului fatal

Pritchard Colón era una dintre vedetele în ascensiune ale boxului atunci când a urcat în ring, în octombrie 2015, pentru confruntarea cu americanul Terrel Williams, la Fairfax, în statul Virginia. Portoricanul ajunsese la acel meci cu un palmares impresionant: 16 victorii din tot atâtea partide, dintre care 13 obținute prin knockout.

Confruntarea avea însă să reprezinte sfârșitul carierei sale și începutul unei lupte pentru supraviețuire care s-a întins pe mai bine de un deceniu.

În timpul partidei, Colón s-a plâns că adversarul său îl lovește în mod repetat în partea din spate a capului. Astfel de lovituri, cunoscute în box sub denumirea de „rabbit punches”, sunt ilegale. În urma uneia dintre reclamațiile făcute de portorican, arbitrul l-a penalizat pe Williams cu un punct.

Ce s-a întâmplat în vestiar după meci

Partida s-a încheiat în repriza a noua, victoria fiindu-i acordată lui Williams prin descalificare, după ce echipa lui Colón i-a scos acestuia mănușile. Boxerul portorican acuza deja amețeli.

La întoarcerea în vestiar, starea lui Pritchard Colón s-a deteriorat rapid. Sportivul și-a pierdut cunoștința și a fost transportat de urgență la spital, unde medicii au descoperit că suferise un hematom subdural.

A fost supus unei intervenții chirurgicale de urgență pe creier, însă leziunile neurologice erau extrem de grave. Colón a intrat în comă și avea să rămână în această stare timp de 221 de zile.

A avut nevoie de îngrijire permanentă

După ce s-a trezit din comă, amploarea leziunilor suferite a devenit evidentă. Pritchard Colón nu și-a mai putut relua viața pe care o avusese înainte de acel meci.

Fostul boxer a rămas imobilizat într-un scaun cu rotile și nu mai putea merge sau vorbi singur. Avea nevoie de îngrijire permanentă, 24 de ore din 24, însă reușea să comunice într-o anumită măsură prin gesturi și cu ajutorul unui computer special.

Familia sa i-a fost alături în toți acești ani, iar Colón se afla acasă, în Florida, alături de cei dragi, atunci când a murit.

Tatăl lui Pritchard Colón a anunțat vestea

Richard Colón, tatăl fostului boxer, a fost cel care a făcut publică vestea morții fiului său, printr-un mesaj postat pe Facebook.

„Cu regret vă informez despre plecarea fiului meu Prichard din această lume pământească. Acum se află într-o lume mai bună”, a transmis Richard Colón.

Pritchard Colón avea numai 33 de ani. Moartea sa a readus în atenție unul dintre cele mai dramatice cazuri din boxul ultimelor decenii și discuțiile privind riscurile la care sunt expuși sportivii în ring.

Terrel Williams: „Nu mă pot bucura de această victorie”

Și Terrel Williams a fost profund afectat de ceea ce s-a întâmplat după confruntarea din 2015. Americanul era, la rândul său, neînvins înaintea meciului, cu 15 victorii, dintre care 12 prin knockout.

Williams a mai urcat în ring în 2017 și 2019, însă a mărturisit că accidentarea gravă suferită de adversarul său i-a afectat atât viața, cât și cariera.

„Mi-a stat inima, mi s-a strâns stomacul. Mă rog pentru el de mai multe ori pe zi să se recupereze complet. Nu mă pot bucura de această victorie. Sunt îngrijorat pentru Prichard”, declara Williams pentru Los Angeles Times, la scurt timp după confruntare.

Meciul dintre Pritchard Colón și Terrel Williams a rămas de atunci unul dintre cazurile care au alimentat dezbaterea privind siguranța boxerilor și consecințele devastatoare pe care loviturile la cap le pot avea.

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