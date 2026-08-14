L’Equipe, reacție spectaculoasă după noul aur al lui David Popovici: „Rezultatul este mereu același”

David Popovici continuă să domine probele de sprint de la Campionatele Europene de natație de la Paris. Sportivul român a cucerit vineri seară medalia de aur în finala probei de 200 de metri liber, reușind să își treacă în palmares un nou titlu continental și să stabilească o performanță fără precedent în istoria competiției.

Victoria de la Paris vine la doar două zile după succesul obținut în proba de 100 de metri liber. Astfel, Popovici a reușit pentru a treia oară consecutiv să câștige ambele probe la aceeași ediție a Campionatelor Europene, după performanțele similare înregistrate la Roma, în 2022, și la Belgrad, în 2024.

L’Equipe, reacție spectaculoasă după noul aur al lui David Popovici

Succesul românului a fost remarcat imediat și de presa franceză. L’Equipe, unul dintre cele mai importante publicații sportive din Franța, l-a descris pe Popovici drept „regele sprintului”, subliniind constanța extraordinară a sportivului în competițiile europene. Jurnaliștii francezi au remarcat faptul că, indiferent de adversari sau de contextul cursei, rezultatul final rămâne același: David Popovici pe cea mai înaltă treaptă a podiumului.

„Mai mult ca niciodată, regele sprintului: după proba de 100 m, David Popovici câștigă proba de 200 m la Campionatele Europene și reușește a treia dublă consecutivă.”, au spus jurnaliștii francezi.

În finala de la 200 de metri liber, înotătorul român a avut o evoluție sigură și a preluat conducerea încă din primele lungimi ale bazinului. Spre deosebire de finala de 100 de metri, unde diferența dintre Popovici și Egor Kornev a fost extrem de mică, cursa de 200 de metri i-a oferit românului un avantaj mai confortabil în fața principalilor urmăritori.

David Popovici a oprit cronometrul la 1:44,15, timp suficient pentru a-i asigura medalia de aur. Pe poziția secundă s-a clasat lituanianul Tomas Navikonis, care a încheiat cursa în 1:44,55, în timp ce britanicul James Guy a ocupat locul al treilea, cu 1:44,87.

Unul dintre numele importante ale finalei, germanul Lukas Martens, nu a reușit să se ridice la nivelul așteptărilor. Acesta a terminat cursa abia pe poziția a șaptea, cu timpul de 1:45,58.

Performanța lui Popovici capătă o importanță și mai mare prin prisma continuității. Românul nu doar că își păstrează titlul european la 200 de metri liber, ci reușește să repete pentru a treia oară consecutiv dubla continentală la 100 și 200 de metri liber. Niciun alt înotător nu a mai reușit până acum să obțină această performanță la Campionatele Europene.

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