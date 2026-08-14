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Ariana Grande și Ricky Alvarez, din nou împreună. Cei doi au recunoscut că au iar o relație

De: Daniel Matei 14/08/2026 | 22:50
Ariana Grande și Ricky Alvarez, din nou împreună. Cei doi au recunoscut că au iar o relație
Sursa foto: Profimedia
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Ariana Grande și Ricky Alvarez și-au oficializat relația pe Instagram, la aproape un deceniu după ce au fost împreună pentru prima dată.

Artista americană a publicat imagini în care apare alături de dansatorul și coregraful Ricky Alvarez, confirmând astfel că cei doi formează din nou un cuplu, potrivit Entertainment Weekly.

Ariana Grande și Ricky Alvarez au făcut relația publică

Ariana Grande a inclus două fotografii cu Ricky Alvarez într-un carusel publicat pe Instagram. Într-una dintre imagini, cei doi apar îmbrăcați în ținute asemănătoare, iar într-o altă fotografie se îmbrățișează.

Artista l-a și etichetat pe Alvarez în fotografii, gest care a fost interpretat drept confirmarea publică a relației lor.

Cei doi au fost împreună pentru prima dată în 2015 și 2016, însă relația s-a încheiat după aproximativ un an. În perioada respectivă, Alvarez făcea parte din echipa de dansatori a artistei și a apărut inclusiv în videoclipurile și spectacolele sale.

După despărțire, cei doi au rămas apropiați, iar Alvarez a continuat să facă parte din cercul de persoane apropiate artistei.

Ariana Grande a dat indicii despre împăcare

Relația dintre Ariana Grande și Ricky Alvarez a început să atragă din nou atenția fanilor în ultimele luni, după ce artista a început să ofere mai multe indicii că cei doi s-au apropiat din nou.

Unul dintre cele mai discutate momente a avut loc în timpul unui concert, când Grande a modificat versurile piesei „Thank U, Next”.

În locul versului original despre Ricky, artista a cântat un vers care poate fi tradus prin „Întotdeauna ne găsim drumul înapoi unul spre celălalt”, a fost interpretat de fani drept o aluzie la relația cu Alvarez.

La scurt timp, cei doi au început să fie văzuți din nou împreună, iar apropierea lor a alimentat speculațiile privind o eventuală împăcare.

Ariana Grande și Ricky Alvarez s-au cunoscut în perioada în care dansatorul făcea parte din echipa artistei. Relația lor a devenit publică în 2015, când cei doi au fost fotografiați împreună în mai multe rânduri.

Povestea lor s-a încheiat în 2016, însă despărțirea nu a dus la ruperea completă a legăturii dintre cei doi, mai notează presa de peste Ocean.

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