Ariana Grande și Ricky Alvarez, din nou împreună. Cei doi au recunoscut că au iar o relație

Ariana Grande și Ricky Alvarez și-au oficializat relația pe Instagram, la aproape un deceniu după ce au fost împreună pentru prima dată.
Artista americană a publicat imagini în care apare alături de dansatorul și coregraful Ricky Alvarez, confirmând astfel că cei doi formează din nou un cuplu, potrivit Entertainment Weekly.
Ariana Grande a inclus două fotografii cu Ricky Alvarez într-un carusel publicat pe Instagram. Într-una dintre imagini, cei doi apar îmbrăcați în ținute asemănătoare, iar într-o altă fotografie se îmbrățișează.
Artista l-a și etichetat pe Alvarez în fotografii, gest care a fost interpretat drept confirmarea publică a relației lor.
Cei doi au fost împreună pentru prima dată în 2015 și 2016, însă relația s-a încheiat după aproximativ un an. În perioada respectivă, Alvarez făcea parte din echipa de dansatori a artistei și a apărut inclusiv în videoclipurile și spectacolele sale.
După despărțire, cei doi au rămas apropiați, iar Alvarez a continuat să facă parte din cercul de persoane apropiate artistei.
Relația dintre Ariana Grande și Ricky Alvarez a început să atragă din nou atenția fanilor în ultimele luni, după ce artista a început să ofere mai multe indicii că cei doi s-au apropiat din nou.
Unul dintre cele mai discutate momente a avut loc în timpul unui concert, când Grande a modificat versurile piesei „Thank U, Next”.
În locul versului original despre Ricky, artista a cântat un vers care poate fi tradus prin „Întotdeauna ne găsim drumul înapoi unul spre celălalt”, a fost interpretat de fani drept o aluzie la relația cu Alvarez.
La scurt timp, cei doi au început să fie văzuți din nou împreună, iar apropierea lor a alimentat speculațiile privind o eventuală împăcare.
Ariana Grande și Ricky Alvarez s-au cunoscut în perioada în care dansatorul făcea parte din echipa artistei. Relația lor a devenit publică în 2015, când cei doi au fost fotografiați împreună în mai multe rânduri.
Povestea lor s-a încheiat în 2016, însă despărțirea nu a dus la ruperea completă a legăturii dintre cei doi, mai notează presa de peste Ocean.
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