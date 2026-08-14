Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Diddy îl acuză pe Lil Rod că i-a furat imaginile private și le-a dat lui 50 Cent. Filmările au ajuns în documentarul Netflix

Diddy îl acuză pe Lil Rod că i-a furat imaginile private și le-a dat lui 50 Cent. Filmările au ajuns în documentarul Netflix

De: Daniel Matei 14/08/2026 | 12:44
Diddy îl acuză pe Lil Rod că i-a furat imaginile private și le-a dat lui 50 Cent. Filmările au ajuns în documentarul Netflix
Sursa foto: Profimedia
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Sean „Diddy” Combs îl acuză pe fostul său colaborator Rodney „Lil Rod” Jones că ar fi sustras imagini private filmate pentru un documentar despre viața rapperului și le-ar fi furnizat lui 50 Cent și Netflix pentru seria „Sean Combs: The Reckoning”.

Acuzațiile apar într-un nou proces intentat de Combs, care susține că materialele au fost folosite fără acordul său, potrivit RadarOnline.

Diddy susține că Lil Rod ar fi copiat imaginile

Potrivit documentelor depuse în instanță, Rodney „Lil Rod” Jones a lucrat cu Diddy între octombrie 2022 și octombrie 2023, în perioada în care era implicat în producția albumului The Love Album: Off the Grid.

Combs susține că Jones a primit acces extins la viața sa personală, inclusiv la locuințele sale și la materiale filmate pentru un documentar pe care rapperul îl pregătea despre propria viață.

Potrivit acuzațiilor, Lil Rod ar fi profitat de accesul pe care îl avea și ar fi intrat fără autorizație în spațiul de lucru al unui videograf angajat de Combs. De acolo, susține rapperul, Jones ar fi copiat mai multe hard diskuri care conțineau imagini private.

Combs afirmă că materialele au fost ulterior furnizate Netflix, companiei West Tower Road și lui Curtis „50 Cent” Jackson pentru documentarul Sean Combs: The Reckoning.

Imaginile ar fi ajuns în documentarul produs de 50 Cent

Disputa este cu atât mai interesantă cu cât 50 Cent și Diddy au avut de-a lungul timpului o relație tensionată, iar Jackson este unul dintre producătorii documentarului Netflix despre fostul mogul muzical.

Combs susține că nu a aflat despre presupusa sustragere a imaginilor decât în decembrie 2025, când a observat că unele dintre materialele pe care le considera proprietatea sa au apărut în documentarul Netflix.

În plângere se afirmă că Lil Rod apare într-unul dintre episoade și că interviul său durează aproximativ 20 de minute, în timp ce imaginile contestate sunt folosite în mai multe momente ale episodului.

Combs susține că Jones ar fi folosit imaginile ca avantaj pentru a obține un rol important în producție și pentru a face acuzații pe care rapperul le consideră defăimătoare.

Noua acțiune nu se referă doar la presupusa sustragere a imaginilor. Combs îl acuză pe Jones și de defăimare, contestând afirmațiile făcute de acesta în documentarul Netflix.

Rapperul susține, de asemenea, că documentarul a prezentat unele dintre imaginile respective drept materiale „văzute pentru prima dată”, ceea ce le-ar fi crescut valoarea comercială.

CITEȘTE ȘI:

Eliberarea lui Sean „Diddy” Combs a fost amânată. Rapperul a fost implicat într-o altercație în închisoare!

Noi controverse în cazul morții lui Tupac Shakur. Fratele artistului a intentat un nou proces, iar P. Diddy ar putea fi implicat

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Despărțire neașteptată după mai bine de un deceniu! Alexandria Ocasio-Cortez și-ar fi rupt logodna
Showbiz internațional
Despărțire neașteptată după mai bine de un deceniu! Alexandria Ocasio-Cortez și-ar fi rupt logodna
Selena Gomez și mama ei, date în judecată de două companii. Care sunt acuzațiile
Showbiz internațional
Selena Gomez și mama ei, date în judecată de două companii. Care sunt acuzațiile
PERICOLUL pe care pasagerii nu îl pot vedea. Ce se întâmplă la BORD în timpul unei furtuni solare
Mediafax
PERICOLUL pe care pasagerii nu îl pot vedea. Ce se întâmplă la BORD...
Din nou alertă la Costinești. Un nou fragment de dronă a fost descoperit pe plajă
Gandul.ro
Din nou alertă la Costinești. Un nou fragment de dronă a fost descoperit...
„Doamna Diana, ne omorâți”. Imagini incendiare cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu, în costum de baie
Prosport.ro
„Doamna Diana, ne omorâți”. Imagini incendiare cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu,...
Testul auto care a împărțit internetul. „Să le suspende permisele celor care au greșit!” Care este ordinea corectă de trecere
Adevarul
Testul auto care a împărțit internetul. „Să le suspende permisele celor care au...
Descoperire tulburătoare a anchetatorilor. Anul din care șoferul care a ucis doi turiști la Brașov nu își mai lua tratamentul pentru ep
Digi24
Descoperire tulburătoare a anchetatorilor. Anul din care șoferul care a ucis doi turiști...
Tragedia din centrul Brașovului: Ce DECIZIE a luat șoferul înainte de accidentul soldat cu doi morți
Mediafax
Tragedia din centrul Brașovului: Ce DECIZIE a luat șoferul înainte de accidentul soldat...
Parteneri
Cum arată casa de 21 de milioane de dolari în care locuiesc Meghan Markle și Prințul Harry. „Este vindecător. Te simți liber”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată casa de 21 de milioane de dolari în care locuiesc Meghan Markle și...
Mădălina Ghenea, apariție răvăşitoare. Fosta iubită a lui Dimitrov s-a pozat aproape goală: „Sunt fericită că trăiesc!”
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, apariție răvăşitoare. Fosta iubită a lui Dimitrov s-a pozat aproape goală: „Sunt fericită...
De ce a lipsit Vierme de la reuniunea Animal X de la UNTOLD 2026. Explicația oferită de Șerban Copoț
Ciao.ro
De ce a lipsit Vierme de la reuniunea Animal X de la UNTOLD 2026. Explicația...
Unde și-a cazat Mihai Trăistariu fratele venit în vizită din Germania: „Azi am ieșit să luăm prânzul”
Click.ro
Unde și-a cazat Mihai Trăistariu fratele venit în vizită din Germania: „Azi am ieșit să...
Alertă la Costinești după ce pe plajă a fost descoperit un obiect suspect
Digi 24
Alertă la Costinești după ce pe plajă a fost descoperit un obiect suspect
„Nu va mai fi nici Moscova, nici Sankt Petersburg”. Ideologul lui Putin, teorie apocaliptică despre „probabilul” război nuclear
Digi24
„Nu va mai fi nici Moscova, nici Sankt Petersburg”. Ideologul lui Putin, teorie apocaliptică despre...
Exclusiv | Cum arată noile camere de rovinietă inteligente, montate de CNAIR. Calculează câți KM a parcurs o mașină
Promotor.ro
Exclusiv | Cum arată noile camere de rovinietă inteligente, montate de CNAIR. Calculează câți KM...
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Facem dragoste de trei ori pe săptămână!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Facem dragoste de trei ori pe săptămână!
Cauți un televizor ieftin pentru acasă? Flanco are două modele Full HD la preț redus. Prețuri de la 649 RON
go4it.ro
Cauți un televizor ieftin pentru acasă? Flanco are două modele Full HD la preț redus....
Legumele din întreaga lume dispar. Iată cum ne afectează, fără să știm, alimentația
Descopera.ro
Legumele din întreaga lume dispar. Iată cum ne afectează, fără să știm, alimentația
Pisicile războinice cuceresc acest joc
Go4Games
Pisicile războinice cuceresc acest joc
Din nou alertă la Costinești. Un nou fragment de dronă a fost descoperit pe plajă
Gandul.ro
Din nou alertă la Costinești. Un nou fragment de dronă a fost descoperit pe plajă
Tags:
ULTIMA ORĂ
Dosarul accidentului din Brașov, preluat de Parchet. Şoferul cu epilepsie avea permis valabil și aviz ...
Dosarul accidentului din Brașov, preluat de Parchet. Şoferul cu epilepsie avea permis valabil și aviz medical
Patronul CFR Cluj, implicat într-o afacere suspectă cu aur, care s-a soldat cu pierderi de 1,7 milioane ...
Patronul CFR Cluj, implicat într-o afacere suspectă cu aur, care s-a soldat cu pierderi de 1,7 milioane de dolari. Nelu Varga ar fi fost omul de legătură
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul C.S. Dinamo București – Metalul Buzău, sâmbătă, ...
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul C.S. Dinamo București – Metalul Buzău, sâmbătă, 15 august 2026, de la ora 11:00
Veşti bune pentru şoferi! Cu cât s-ar putea ieftini motorina după reducerea accizei
Veşti bune pentru şoferi! Cu cât s-ar putea ieftini motorina după reducerea accizei
O dronă a explodat într-o localitate din Tulcea! Autoritățile au intervenit de urgență
O dronă a explodat într-o localitate din Tulcea! Autoritățile au intervenit de urgență
Zodiile pentru care singurătatea se încheie pe 14 august. Cine sunt nativii care îşi vor găsi dragostea
Zodiile pentru care singurătatea se încheie pe 14 august. Cine sunt nativii care îşi vor găsi dragostea
Vezi toate știrile