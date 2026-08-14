Sean „Diddy” Combs îl acuză pe fostul său colaborator Rodney „Lil Rod” Jones că ar fi sustras imagini private filmate pentru un documentar despre viața rapperului și le-ar fi furnizat lui 50 Cent și Netflix pentru seria „Sean Combs: The Reckoning”.

Acuzațiile apar într-un nou proces intentat de Combs, care susține că materialele au fost folosite fără acordul său, potrivit RadarOnline.

Diddy susține că Lil Rod ar fi copiat imaginile

Potrivit documentelor depuse în instanță, Rodney „Lil Rod” Jones a lucrat cu Diddy între octombrie 2022 și octombrie 2023, în perioada în care era implicat în producția albumului The Love Album: Off the Grid.

Combs susține că Jones a primit acces extins la viața sa personală, inclusiv la locuințele sale și la materiale filmate pentru un documentar pe care rapperul îl pregătea despre propria viață.

Potrivit acuzațiilor, Lil Rod ar fi profitat de accesul pe care îl avea și ar fi intrat fără autorizație în spațiul de lucru al unui videograf angajat de Combs. De acolo, susține rapperul, Jones ar fi copiat mai multe hard diskuri care conțineau imagini private.

Combs afirmă că materialele au fost ulterior furnizate Netflix, companiei West Tower Road și lui Curtis „50 Cent” Jackson pentru documentarul Sean Combs: The Reckoning.

Imaginile ar fi ajuns în documentarul produs de 50 Cent

Disputa este cu atât mai interesantă cu cât 50 Cent și Diddy au avut de-a lungul timpului o relație tensionată, iar Jackson este unul dintre producătorii documentarului Netflix despre fostul mogul muzical.

Combs susține că nu a aflat despre presupusa sustragere a imaginilor decât în decembrie 2025, când a observat că unele dintre materialele pe care le considera proprietatea sa au apărut în documentarul Netflix.

În plângere se afirmă că Lil Rod apare într-unul dintre episoade și că interviul său durează aproximativ 20 de minute, în timp ce imaginile contestate sunt folosite în mai multe momente ale episodului.

Combs susține că Jones ar fi folosit imaginile ca avantaj pentru a obține un rol important în producție și pentru a face acuzații pe care rapperul le consideră defăimătoare.

Noua acțiune nu se referă doar la presupusa sustragere a imaginilor. Combs îl acuză pe Jones și de defăimare, contestând afirmațiile făcute de acesta în documentarul Netflix.

Rapperul susține, de asemenea, că documentarul a prezentat unele dintre imaginile respective drept materiale „văzute pentru prima dată”, ceea ce le-ar fi crescut valoarea comercială.

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