Panică în Costinești! Un nou fragment de dronă a fost găsit pe plajă, la doar o zi după primul incident

Autoritățile au intrat în alertă după ce, ieri dimineață, o dronă a fost descoperită în zona Costinești. Astăzi, situația a revenit în atenția autorităților, după ce un nou fragment de dronă a fost găsit pe plajă, la scurt timp de la primul incident.

Resturile au fost descoperite în apropierea stabilopoziilor și chiar agățate de un post de salvamar. Specialiștii au intervenit rapid pentru verificarea obiectului și ridicarea fragmentelor, iar zona din apropiere a fost securizată temporar.

Accesul turiștilor a fost restricționat până la finalizarea verificărilor. Primele informații indică faptul că fragmentul nu prezenta încărcătură explozivă. Autoritățile iau în calcul posibilitatea ca resturile să provină de la drona găsită cu o zi înainte, însă acest lucru urmează să fie stabilit în urma analizelor.

Ce a spus ministrul Apărării despre dronă

Incidentul vine la doar 24 de ore după ce turiștii aflați pe plaja din Costinești au observat în apropierea țărmului o dronă. Acesta plutea în zona unui dig, iar oamenii au alertat autoritățile. La fața locului au ajuns echipe de specialiști care au verificat resturile și au luat măsurile necesare pentru securizarea zonei.

Ministrul interimar al Apărării a explicat că astfel de situații pot apărea în contextul războiului din Marea Neagră. Potrivit acestuia, curenții și valurile pot transporta până la țărm fragmente provenite de la drone implicate în conflict.

Oficialul a precizat că, în acest moment, nu există o amenințare specială la adresa populației sau a integrității teritoriale a României, însă autoritățile monitorizează permanent situația.

„Despre resturile de dronă care s-au descoperit în această dimineață în jurul stabilopozilor de la Costinești. O echipă a Serviciului Român de Informații și a Ministerului de Interne, cu Ministerul Apărării a ajuns la fața locului. E un război real care se întâmplă în Marea Neagră. Suprafața Mării Negre este dublă decât suprafața României. Se întâmplă pe un sector din Marea Neagră, un război la propriu. Sunt situații precum cea de azi dimineață în care valurile aduc resturi de drone rezultate în urma acestui război și la țărmul Mării Negre, în funcție de curent, Este datoria noastră, pe care Armata Română o îndeplinește, de a contribui cu tot ceea ce putem pentru ca acest război să fie cât mai departe de teritoriul național. Dar consecințele indirecte ale acestui război sunt simțite în țările de graniță. Nu este, din punctul nostru de vedere, o îngrijorare specifică sau specială în ultima perioadă cu privire la cetățenii români din teritoriul național și cu privire la integritatea teritoriului național. Dar, da, ce vedem este rezultatul unui război real”, a spus ministrul interimar al Apărării în urmă cu o zi.

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