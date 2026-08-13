Tulcea, din nou sub alertă. Oamenii au primit al treilea RO-Alert după pătrunderea dronelor în spațiul aerian

Un nou mesaj RO-Alert a fost transmis, joi, în județul Tulcea, fiind al treilea avertisment emis de autorități în ultimele ore. Populația a fost informată cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian și a fost sfătuită să se adăpostească în locuri sigure.

ISU Tulcea a transmis, joi, că un mesaj RO-Alert a fost emis la ora 15:25 pentru locuitorii din nordul județului. Potrivit instituției, avertizarea viza posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Populația a fost îndemnată să manifeste prudență și să urmeze recomandările autorităților.

„La ora 15:25, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a emis un mesaj RO-Alert pentru populația din zona de nord a județului Tulcea”, au anunțat, joi, reprezentanții ISU Tulcea, potrivit News.ro.

Autoritățile au făcut apel la calm

Oamenii au fost îndemnați să își păstreze calmul și să se adăpostească în beciuri sau în spații special amenajate pentru protecție civilă. Cei care nu au avut acces la un astfel de adăpost au fost sfătuiți să rămână în locuințe, în zone cât mai îndepărtate de ferestre și de pereții exteriori.

„Există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Păstrați-vă calmul! Adăpostiți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneți în interiorul casei, departe de geamuri și pereți exteriori”, se arată în mesajul RO-Alert.

Avertizarea a fost valabilă pentru o perioadă estimată de 90 de minute. Este al treilea mesaj de acest fel transmis în interval de câteva ore, după ce alte două alerte au fost emise în noaptea de miercuri spre joi și joi dimineață. În ambele situații, autoritățile au semnalat pătrunderea câte unei drone în spațiul aerian național.

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