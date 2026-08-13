Lionel Messi, mesaj după moartea tatălui său. „Nu știu cum să merg mai departe”

Lionel Messi trece printr-una dintre cele mai dificile perioade ale vieții sale după moartea tatălui său, Jorge Messi. Fotbalistul argentinian a recunoscut că pierderea l-a făcut să aibă îndoieli serioase cu privire la viitorul carierei sale și să se întrebe cât timp va mai putea continua să joace fotbal.

Jorge Messi a murit pe 7 august, la vârsta de 68 de ani, după o perioadă îndelungată în care s-a confruntat cu probleme de sănătate. Tatăl lui Lionel Messi a avut un rol important atât în viața personală a fotbalistului, cât și în cariera sa, fiind agentul acestuia și unul dintre oamenii care l-au susținut încă de la început, potrivit The Guardian.

Într-un mesaj emoționant publicat miercuri pe Instagram, Messi a scris un mesaj adresat tatălui său.

„Nu știu ce voi face fără tine. Nu știu cum să merg mai departe. Am jucat doar fotbal, iar acum am destul de multe îndoieli cu privire la cât timp voi mai continua să o fac. Ai fost alături de mine de la început și mai era atât de puțin până la final. De ce nu ai putut să mai reziști puțin, ca să putem duce totul la capăt împreună?”, a scris el.

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Messi a petrecut timp alături de tatăl său după Campionatul Mondial, în care Argentina a fost învinsă de Spania în finală, înainte de a reveni la echipa sa de club, Inter Miami. Fotbalistul a revenit în Major League Soccer la începutul acestei luni, într-un meci împotriva formației Columbus.

Pierderea lui Jorge l-a făcut însă să privească diferit și viitorul său în fotbal. Messi a recunoscut că are „destul de multe îndoieli” în privința continuării carierei și că nu știe cât timp va mai juca la nivel profesionist.

Tatăl lui Messi îl rugase să joace la Cupa Mondială

Jorge Messi își dorea ca fiul său să participe la Cupa Mondială din 2026, în ciuda problemelor sale de sănătate. Lionel Messi a acceptat să joace la turneu, însă starea tatălui său s-a deteriorat înaintea competiției.

La 39 de ani, Messi nu a anunțat că se retrage. Totuși, mărturisirea sa lasă deschisă posibilitatea ca finalul carierei să fie mai aproape decât se credea, scriu jurnaliștii britanici.

Fotbalistul a transmis că va încerca să păstreze vie moștenirea tatălui său prin felul în care își va crește propriii copii, urmând exemplul primit de la Jorge.

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