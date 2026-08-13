Când va trece România la euro. Mugur Isărescu: „Decizia este luată deja!”

România va trece la moneda euro, însă momentul schimbării nu poate fi anticipat în acest stadiu, deoarece țara nu îndeplinește criteriile economice necesare pentru intrarea în zona euro.

Guvernatorul Băncii Naționale, Mugur Isărescu, afirmă că reducerea deficitului bugetar sub 3% din PIB reprezintă condiția esențială, iar atingerea unei discipline fiscale stabile ar putea necesita „câțiva ani buni”.

Când va trece România la euro

Subiectul revenirii la euro a fost repus în discuție după ce președintele Nicușor Dan a menționat existența unui „acord de principiu între partide”, însă adoptarea monedei unice nu depinde doar de voința politică. România trebuie să îndeplinească și să mențină criterii economice stricte înainte ca leul să poată fi înlocuit.

Deficitul bugetar rămâne principalul obstacol. Isărescu subliniază că depășirea pragului de 3% afectează inflația, deficitul extern și competitivitatea, complicând îndeplinirea celorlalte condiții.

„Trebuie mai întâi să ajungem la sub 3% deficitul, pentru că de acolo se trag toate. Și deficitul extern, după mine, unii spun că mai trebuie și la competitivitate. Mai judecăm. Și inflația, o parte din inflație, când ai deficit de 9% nu poți să spui că e ușor să combați inflația numai cu politică monetară”, a declarat guvernatorul.

Acesta atrage atenția și asupra schimbărilor fiscale frecvente, pe care le consideră o formă de instabilitate legislativă „remarcabilă”. Potrivit lui, România are nevoie de „câțiva ani buni” pentru a ajunge la o fiscalitate predictibilă, cel mai probabil după alegerile din 2028.

Isărescu amintește că România a fost aproape de pregătirile logistice pentru adoptarea euro în urmă cu aproximativ 15 ani.

„Noi, în 2011-2012, în discuții, am ajuns și la detalii precum pe unde să intre mașinile cu numerar în țară”, spune acesta.

Contextul economic și politic s-a schimbat însă, iar criza Greciei, problemele zonei euro și politica internă de reducere a taxelor au împins obiectivul în plan secund.

„Din 2015 a început cursa ‘care reduce mai mult impozitele și taxele?’. S-a ajuns iar la deficit!”, afirmă guvernatorul.

Mugur Isărescu: „Decizia este luată deja!”

Acesta subliniază că România nu poate evita adoptarea euro pe termen lung, deoarece și-a asumat acest angajament la intrarea în Uniunea Europeană.

„Nu avem altă alternativă! Așa am semnat, trebuie să trecem la euro când condițiile sunt îndeplinite. Decizia e luată. Dar nu avem niciun criteriu îndeplinit”, spune Isărescu.

BNR este pregătită să reia structurile interne dedicate procesului, însă guvernatorul insistă că trecerea la euro este un demers complex, care implică decizii politice și sociale.

„Trecerea la euro nu e facilă, e un proces politic și social, nu putem să o facem singuri”, explică acesta.

Un alt pas obligatoriu este intrarea în mecanismul european al cursurilor de schimb, ERM II, unde leul trebuie să demonstreze stabilitate față de euro timp de cel puțin doi ani.

„Prioritatea e să facem corecție fiscală, să rezistăm, să o păstrăm. Dacă nu o păstrăm, nici nu putem intra în mecanismul cursurilor de schimb. Trebuie să stai așa, drept, doi ani în mecanism, fără să faci schimbări”, afirmă guvernatorul.

Deși leul a trecut recent prin două episoade de depreciere, banca centrală consideră că flexibilitatea cursului nu reprezintă o problemă majoră de competitivitate în prezent.

Mesajul transmis de BNR este că România va adopta euro, însă nu există un termen realist pentru acest pas. Înainte de a discuta despre dispariția leului din circulație, statul trebuie să reducă deficitul, să stabilizeze politica fiscală, să controleze inflația și să demonstreze că poate menține aceste rezultate pe termen lung.

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