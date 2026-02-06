Acasă » Știri » BNR, avertisment pentru românii care au bani la bănci. Ce se va întâmpla în 2026

06/02/2026
Conform datelor obținute de Banca Națională a României (BNR) după finalizarea celui mai mare sondaj de pe piață, românii care au bani la bănci trebuie să țină cont de principalele riscuri din economie, care pot avea impact asupra depozitelor bancare. 

Reprezentanții Băncii Naționale a României (BNR) au finalizat chestionarul privind riscurile sistemice ale celor mai importante instituții bancare din România. Anul 2026 a fost descris de către experți ca fiind unul al schimbărilor și incertitudinilor. Mai exact, BNR a cerut celor mai mari bănci din țară să completeze un chestionar despre ce riscuri majore prevăd ele pentru economia și sistemul bancar. Sunt probleme care pot afecta întreaga economie sau toate băncile, nu doar o firmă sau o persoană.

Pe baza răspunsurilor, BNR a concluzionat că deficitele gemene (România cheltuie mai mult decât produce și mai mult decât încasează) și fraudele cibernetice (atacuri informatice, furt de bani din conturi, spargerea sistemelor de bază, fraude online și escrocherii digitale) sunt cele mai mari riscuri de care românii trebuie să țină cont.

Cu alte cuvinte, economia țării devine tot mai fragilă, pot apărea dobânzi mai mari, statul rămâne cu mai puțini bani pentru plata salariilor, pensiilor sau pentru investiții, iar riscurile online cresc. Atacurile cibernetice în care sunt vizate băncile au devenit tot mai dese și periculoase. Sunt greu de controlat, însă reușita lor depinde de securitatea băncilor și atenția clienților. Metodele hakerilor evoluează rapid, iar băncilor le este destul de greu să prevină toate atacurile.

Pe lângă presiunea din cauza cheltuielilor mari, a fraudelor online și a regulilor instabile, un alt risc îl reprezintă cadrul legislativ incert și impredictibil. Mai exact, într-un context în care legile și taxele pentru bănci se schimbă des și pe neașteptate, oamenii ar putea avea de suferit. Vor obține credite mai greu, condiții mai stricte la împrumuturi, dobânzi mai mari și mai puține oferte avatajoase.

