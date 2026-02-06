Acasă » Știri » Născut dintr-o greșeală de fabricație, un „căluț trist” de pluș a ajuns simbolul stării de spirit din China

Născut dintr-o greșeală de fabricație, un „căluț trist” de pluș a ajuns simbolul stării de spirit din China

De: Diana Cernea 06/02/2026 | 22:50
Născut dintr-o greșeală de fabricație, un „căluț trist” de pluș a ajuns simbolul stării de spirit din China
Cal trist chinezesc, sursa captură social media First Post

Un cal de pluș realizat din greșeală într-o fabrică din China a ajuns, pe neașteptate, simbolul unei stări generale de oboseală și frustrare. Jucăria, devenită virală înainte de Anul Nou Lunar, pare să exprime exact ceea ce simt milioane de oameni suprasolicitați de ritmul muncii moderne.

Totul a pornit de la o eroare banală de producție. Un cal de pluș roșu, creat inițial pentru a aduce noroc de Anul Nou Lunar, a fost cusut greșit: gura, care ar fi trebuit să zâmbească, a fost montată invers, transformând expresia jucăriei într-una tristă și resemnată.

Un „căluț trist” de pluș, simbolul stării de spirit din China

Potrivit New York Times, jucăria a apărut pentru prima dată anul trecut într-un magazin din estul Chinei. Are picioare scurte, un clopoțel auriu la gât și un mesaj optimist cusut pe o parte: „îți doresc bogăție instantanee”. Însă expresia feței lui spune exact contrariul.

Botezat rapid „calul care plânge”, plușul a devenit viral pe rețelele sociale înainte de Anul Nou Lunar, cea mai importantă sărbătoare din China, care începe pe 17 februarie.

Pe Douyin, versiunea chineză a TikTok-ului, hashtagul dedicat căluțului de pluș a strâns peste 190 de milioane de afișări. Internauții s-au amuzat, iar cea mai populară glumă s-a transformat într-un slogan: „Ia calul trist la muncă și lasă-l pe cel zâmbitor acasă”.

De ce s-au regăsit tinerii în acest „cal obosit”

Succesul jucăriei nu ține doar de amuzament. Mulți tineri chinezi au adoptat calul trist ca simbol al oboselii cronice, frustrării și deznădejdii. „Expresia lui reflectă perfect neputința unui angajat care lucrează la birou”, a declarat o editoare de 39 de ani, care a cumpărat patru astfel de plușuri.

Cererea a explodat atât de tare încât producătorul inițial abia mai face față comenzilor, vânzând zeci de mii de bucăți pe zi, inclusiv în străinătate. Deși 2026 este, în zodiacul chinezesc, Anul Calului de Foc, un simbol al ambiției și energiei, mulți tineri spun că realitatea pe care o trăiesc este exact opusă.

Potrivit New York Times, după decenii de creștere economică rapidă, salariile au stagnat, iar mobilitatea socială pare tot mai greu de atins. Cultura muncii extreme, cunoscută sub numele de „996” (de la 9 dimineața la 9 seara, șase zile pe săptămână), a devenit tot mai contestată.

În acest context, „calul trist” se alătură altor simboluri virale precum „lying flat” (refuzul epuizării constante) și meme-urilor despre burnout. Tinerii cheltuiesc mai puțin pe simboluri ale statutului și caută lucruri care oferă confort emoțional imediat.

„L-am pus pe birou, să-mi țină de urât în zilele lungi”, spune o angajată din sudul Chinei. „De fapt, eu muncesc ca un măgar. Calul pare mai puțin obosit decât mine.”

CITEȘTE ȘI: „Am avut salariu, dar nu și viață”. Drama unei badante românce care îngrijește bătrâni în Italia

 Țara în care mirii nu au voie să meargă la toaletă trei zile înainte de nuntă. Cei doi sunt urmăriți de rude

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
De la simbol al eleganței la accesoriu forțat: cum încearcă moda să resusciteze cravata prin artificii tot mai dubioase
Știri
De la simbol al eleganței la accesoriu forțat: cum încearcă moda să resusciteze cravata prin artificii tot mai…
Andreea Mantea și Andrei Țîrdea – scandalul care avea totul: ADN, Ibiza și un sân scăpat la TV
Știri
Andreea Mantea și Andrei Țîrdea – scandalul care avea totul: ADN, Ibiza și un sân scăpat la TV
Motivul pentru care ar trebui să ștergeți toate numerele de telefon ale vechilor contacte din WhatsApp
Mediafax
Motivul pentru care ar trebui să ștergeți toate numerele de telefon ale vechilor...
Toni Neacșu îl acuză pe premierul Bolojan că nu știe Constituția și că scrisoarea trimisă CCR nu are legătură cu realitatea
Gandul.ro
Toni Neacșu îl acuză pe premierul Bolojan că nu știe Constituția și că...
FOTO. Sportiva e gata să pozeze în celebra revistă pentru bărbați: „Am fost goală la o fotografie”
Prosport.ro
FOTO. Sportiva e gata să pozeze în celebra revistă pentru bărbați: „Am fost...
18 soldați ruși, capturați de renumita Brigadă Azov, după ce au fost abandonați mai multe luni de camarazii lor
Adevarul
18 soldați ruși, capturați de renumita Brigadă Azov, după ce au fost abandonați...
Dragoș Sprînceană îl acuză pe George Simion că a făcut lobby ca România să fie exclusă din Visa Waiver: „Un mic trădător”. Reacția AUR
Digi24
Dragoș Sprînceană îl acuză pe George Simion că a făcut lobby ca România...
Trump lansează site-ul TrumpRx pentru medicamente cu prețuri reduse
Mediafax
Trump lansează site-ul TrumpRx pentru medicamente cu prețuri reduse
Parteneri
Transformarea IREALĂ a unei soliste celebre. Cum a slăbit și cum arată acum? Nimeni nu a mai recunoscut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Transformarea IREALĂ a unei soliste celebre. Cum a slăbit și cum arată acum? Nimeni nu...
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Prosport.ro
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere...
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Averea lui Cristi Chivu, afectată de investiții neinspirate. În ce situație se află acum antrenorul lui Inter
Click.ro
Averea lui Cristi Chivu, afectată de investiții neinspirate. În ce situație se află acum antrenorul...
Serghei Lavrov acuză Ucraina că aruncă în aer negocierile de pace după tentativa de asasinat împotriva generalului Alekseiev
Digi 24
Serghei Lavrov acuză Ucraina că aruncă în aer negocierile de pace după tentativa de asasinat...
Cum poate deveni carnea un risc major pentru sănătate chiar înainte să ajungă în congelator. „Consumatorii nu știu asta”
Digi24
Cum poate deveni carnea un risc major pentru sănătate chiar înainte să ajungă în congelator....
2026: Lista actualizată cu radare fixe. Unde sunt montate camerele cu recunoaștere automată
Promotor.ro
2026: Lista actualizată cu radare fixe. Unde sunt montate camerele cu recunoaștere automată
BANCUL ZILEI. Ştrulă: – Intru şi eu să văd cum este! BULĂ: - Ai avut dreptate...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ştrulă: – Intru şi eu să văd cum este! BULĂ: - Ai avut...
Arma secretă a Ucrainei: Avionul neobișnuit care a doborât 2% din dronele Shahed
go4it.ro
Arma secretă a Ucrainei: Avionul neobișnuit care a doborât 2% din dronele Shahed
Insula cu cele mai mari resurse naturale ale planetei!
Descopera.ro
Insula cu cele mai mari resurse naturale ale planetei!
Pasionații de wrestling se pregătesc de WWE 2K26. Când va fi lansat jocul
Go4Games
Pasionații de wrestling se pregătesc de WWE 2K26. Când va fi lansat jocul
Toni Neacșu îl acuză pe premierul Bolojan că nu știe Constituția și că scrisoarea trimisă CCR nu are legătură cu realitatea
Gandul.ro
Toni Neacșu îl acuză pe premierul Bolojan că nu știe Constituția și că scrisoarea trimisă...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
De la simbol al eleganței la accesoriu forțat: cum încearcă moda să resusciteze cravata prin artificii ...
De la simbol al eleganței la accesoriu forțat: cum încearcă moda să resusciteze cravata prin artificii tot mai dubioase
Daniel Onoriu a schimbat ”curtea de aer” cu mall-ul! Primele imagini după ce a fost eliberat condiționat
Daniel Onoriu a schimbat ”curtea de aer” cu mall-ul! Primele imagini după ce a fost eliberat condiționat
Andreea Mantea și Andrei Țîrdea – scandalul care avea totul: ADN, Ibiza și un sân scăpat la TV
Andreea Mantea și Andrei Țîrdea – scandalul care avea totul: ADN, Ibiza și un sân scăpat la TV
Fiul unui celebru cântăreț, găsit mort într-un lac din Georgia! Tânărul de 27 de ani era un DJ ...
Fiul unui celebru cântăreț, găsit mort într-un lac din Georgia! Tânărul de 27 de ani era un DJ promițător
Reacțiile vedetelor după imaginile hot din benzinărie cu frumușica de la Neatza: „Și mie îmi ...
Reacțiile vedetelor după imaginile hot din benzinărie cu frumușica de la Neatza: „Și mie îmi place pe bancheta din spate”
Blonda nr. 2 de la Blondy! Cristina Rus, regina playback-ului care ne-a făcut să fredonăm fără rușine
Blonda nr. 2 de la Blondy! Cristina Rus, regina playback-ului care ne-a făcut să fredonăm fără rușine
Vezi toate știrile
×