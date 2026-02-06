Născut dintr-o greșeală de fabricație, un „căluț trist” de pluș a ajuns simbolul stării de spirit din China

Un cal de pluș realizat din greșeală într-o fabrică din China a ajuns, pe neașteptate, simbolul unei stări generale de oboseală și frustrare. Jucăria, devenită virală înainte de Anul Nou Lunar, pare să exprime exact ceea ce simt milioane de oameni suprasolicitați de ritmul muncii moderne.

Totul a pornit de la o eroare banală de producție. Un cal de pluș roșu, creat inițial pentru a aduce noroc de Anul Nou Lunar, a fost cusut greșit: gura, care ar fi trebuit să zâmbească, a fost montată invers, transformând expresia jucăriei într-una tristă și resemnată.

Un „căluț trist” de pluș, simbolul stării de spirit din China

Potrivit New York Times, jucăria a apărut pentru prima dată anul trecut într-un magazin din estul Chinei. Are picioare scurte, un clopoțel auriu la gât și un mesaj optimist cusut pe o parte: „îți doresc bogăție instantanee”. Însă expresia feței lui spune exact contrariul.

Botezat rapid „calul care plânge”, plușul a devenit viral pe rețelele sociale înainte de Anul Nou Lunar, cea mai importantă sărbătoare din China, care începe pe 17 februarie.

Pe Douyin, versiunea chineză a TikTok-ului, hashtagul dedicat căluțului de pluș a strâns peste 190 de milioane de afișări. Internauții s-au amuzat, iar cea mai populară glumă s-a transformat într-un slogan: „Ia calul trist la muncă și lasă-l pe cel zâmbitor acasă”.

De ce s-au regăsit tinerii în acest „cal obosit”

Succesul jucăriei nu ține doar de amuzament. Mulți tineri chinezi au adoptat calul trist ca simbol al oboselii cronice, frustrării și deznădejdii. „Expresia lui reflectă perfect neputința unui angajat care lucrează la birou”, a declarat o editoare de 39 de ani, care a cumpărat patru astfel de plușuri.

Cererea a explodat atât de tare încât producătorul inițial abia mai face față comenzilor, vânzând zeci de mii de bucăți pe zi, inclusiv în străinătate. Deși 2026 este, în zodiacul chinezesc, Anul Calului de Foc, un simbol al ambiției și energiei, mulți tineri spun că realitatea pe care o trăiesc este exact opusă.

Potrivit New York Times, după decenii de creștere economică rapidă, salariile au stagnat, iar mobilitatea socială pare tot mai greu de atins. Cultura muncii extreme, cunoscută sub numele de „996” (de la 9 dimineața la 9 seara, șase zile pe săptămână), a devenit tot mai contestată.

În acest context, „calul trist” se alătură altor simboluri virale precum „lying flat” (refuzul epuizării constante) și meme-urilor despre burnout. Tinerii cheltuiesc mai puțin pe simboluri ale statutului și caută lucruri care oferă confort emoțional imediat.

„L-am pus pe birou, să-mi țină de urât în zilele lungi”, spune o angajată din sudul Chinei. „De fapt, eu muncesc ca un măgar. Calul pare mai puțin obosit decât mine.”

