Țara în care mirii nu au voie să meargă la toaletă trei zile înainte de nuntă. Cei doi sunt urmăriți de rude

De: Andreea Stăncescu 03/02/2026 | 21:52
Ce obiceiuri ciudate sunt înainte de nuntă

Într-o țară din Asia există un obicei extrem de ciudat care trebuie respectat înainte de nuntă, iar pentru mulți oameni din alte culturi pare de neimaginat. Deși scopul este unul simbolic, tradiția presupune un adevărat test de rezistență pentru viitorii soți.

Într-o comunitate din Malaezia există o tradiție neobișnuită, respectată cu strictețe de generații întregi, care îi pune la încercare pe viitorii soți chiar înainte de nuntă. Membrii tribului Tidong cred că, pentru a avea parte de o căsnicie reușită, mirii trebuie să treacă printr-o probă extrem de dificilă: timp de trei zile nu au voie să folosească toaleta.

Ce reprezintă acest obicei

Ritualul este supravegheat atent de rudele apropiate, care se asigură că regulile sunt respectate și că nimeni nu încearcă să trișeze. În această perioadă, cei doi primesc cantități foarte mici de hrană și apă, tocmai pentru a putea rezista fără a merge la baie. Deși pare o experiență greu de suportat, comunitatea consideră acest sacrificiu un pas esențial înainte de căsătorie.

Potrivit credințelor locale, cuplurile care reușesc să ducă ritualul până la capăt vor avea parte de o viață de familie armonioasă, vor fi binecuvântate cu copii sănătoși și nu se vor confrunta cu pierderi tragice. În viziunea lor, această încercare simbolizează capacitatea soților de a face față împreună dificultăților.

Localnicii compară cele 72 de ore fără toaletă cu provocările inevitabile ale unei relații de lungă durată. Ideea de bază este că, dacă doi oameni pot trece împreună printr-o experiență atât de inconfortabilă, vor fi suficient de puternici pentru a depăși și obstacolele reale din viața de cuplu. Astfel, tradiția nu este văzută ca o pedeapsă, ci ca un test al răbdării, al rezistenței și al angajamentului reciproc.

