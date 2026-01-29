Cristina Spătar, adevărul despre căsnicia cu Vicențiu Mocanu. A spus-o fără rețineri, la aproape 3 ani de la nuntă!

Cristina Spătar trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de omul de afaceri, Vicențiu Mocanu, alături de care a pășit la altar în urmă cu doi ani. Regina R&B a vorbit despre relația ei și a făcut o dezvăluire: el stă lipit non-stop de ea!

Cristina Spătar este una dintre cele mai cunoscute artiste din România. Vedeta poate spune că a dat lovitura pe toate planurile! Succes, bifat. Bani, bifat. Iubire, bifat. Nunta cu Vicențiu Mocanu a avut loc în Râmnicu Vâlcea, orașul natal al mirelui, și a fost de departe cel mai extravagant eveniment al anului 2023.

Cristina Spătar, despre relația cu Vicențiu Mocanu

Recent, într-un interviu, vedeta a mărturisit că soțul ei este non-stop lângă ea, iar dragostea este în continuare în floare, în ciuda trecerii anilor. Cei doi sunt împreună peste tot, după cum a spus chiar ea.

„Soțul e la masă, e cu mine. E cu mine peste tot. E dragoste.”, a spus artista.

În ceea ce privește planurile pe care le are pentru anul 2026, Cristina Spătar a mărturisit că vrea să ofere din nou atenție muzicii și este pregătită să revină în forță. Urmează multe lansări, iar pregătirile sunt în desfășurare. Mai mult, artista s-a alăturat trendurilor și a făcut și manele, pentru că asta ar cere publicul, de fapt.

„Planuri pe partea asta cu muzicuța, îmi doresc multe. O să fac multe, cât mai multe proiecte muzicale. Am piese deja înregistrate, trebuie doar să le fac clip și să le lansăm. Am făcut piese și balcanice, aşa zisele manele, balcanice zic eu, dar și folclor cu maestrul Botgros.”, a mai spus artista.

