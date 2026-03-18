Cum poți plăti cu 70% mai puțin la gaze. Sistemul „hibrid” care câștigă teren în România

Există o soluție pentru a plăti mai puțin la factura de gaze. Pentru momentele în care temperatura exterioară scade drastic și pentru a reduce costurile la încălzire, tot mai mulți proprietari aleg sisteme hibride, în care pompa de căldură funcționează împreună cu centrala pe gaz.

În acest tip de sistem, pompa acoperă necesarul de căldură atunci când temperaturile nu sunt foarte scăzute, iar centrala intervine doar în perioadele geroase, când este nevoie de un aport termic mai mare. Astfel, consumul de gaz scade considerabil, iar eficiența energetică crește.

În general, pompa de căldură poate funcționa eficient până la temperaturi exterioare de aproximativ -10°C. Sub acest prag, centrala pe gaz preia o parte mai mare din sarcină sau chiar întreaga încălzire, pentru a menține confortul în locuință.

Tipuri de pompe de căldură

Pompa de căldură aer-apă este cea mai accesibilă și ușor de instalat. Ea extrage energia din aerul exterior și o folosește pentru încălzirea casei și a apei menajere. Poate fi conectată la calorifere, încălzire în pardoseală sau ventiloconvectoare. Este o alegere bună pentru cei care vor o investiție mai mică, însă performanța ei scade în zilele foarte reci.

Pompa de căldură apă-apă utilizează apa din pânza freatică, lacuri sau râuri pentru a genera căldură. Este mai eficientă decât varianta aer-apă, deoarece temperatura apei este mai stabilă. Totuși, necesită lucrări de foraj și o instalare mai complexă, ceea ce implică costuri inițiale mai mari.

Pompa de căldură sol-apă (geotermală) extrage energia din sol și oferă un randament foarte ridicat indiferent de vreme. Produce mai multă energie termică decât consumă electric, ceea ce o face una dintre cele mai economice soluții pe termen lung. Instalarea presupune însă spațiu disponibil și lucrări specializate.

Alegerea corectă depinde de mai mulți factori precum clima zonei, dimensiunea și izolarea locuinței, accesul la resurse (aer, apă sau sol), dar și tipul sistemului de încălzire existent. De exemplu, încălzirea în pardoseală este mai eficientă la temperaturi mai joase, ceea ce ajută pompa să consume mai puțin.

