Acasă » Știri » Cel mai ieftin cartier din România în care îți poți cumpăra o locuință în 2026

Cel mai ieftin cartier din România în care îți poți cumpăra o locuință în 2026

De: Denisa Crăciun 17/03/2026 | 18:14
Cel mai ieftin cartier din România în care îți poți cumpăra o locuință în 2026
Care este cel mai ieftin cartier din România

Dorința de a fi proprietar în România este tot mai mare. Deși prețurile pentru achiziționarea unui apartament sunt enorme, există un cartier din țară în care locuințele de vânzare au un cost redus. 

Anul 2025 a pus sub semnul întrebării întreaga piață imobiliară. Prețurile erau mari și înainte de luna iunie a anului trecut, însă după majorarea TVA-ului, piața imobiliară a explodat. Prețurile au ajuns să fie foarte mari în mai toate orașele din țară, astfel că achiziționarea unui apartament a devenit un proces din ce în ce mai greu pentru români.

Cu toate acestea, există un cartier care oferă o gamă variată de apartamente la un preț mai mic. Ba mai mult, conform cifrelor, este cel mai ieftin cartier din România. Zona despre care vorbim se află chiar în Capitală.

Care este cel mai ieftin cartier din România

În anul 2026, este din ce în ce mai greu să îți cumperi un apartament. Prețurile au crescut semnificativ anul trecut, în urma creșterii TVA-ului. Acest fapt, face ca mai puțini români să își permită să își facă un credit pentru un apartament, cu atât mai mult să fie cumpărat cu banii jos. În acest moment, există două posibilități atunci când vorbim de piața imobiliară: fie oamenii vor deveni proprietari în ciuda costurilor uriașe, fie bula în care se află în prezent acest domeniu se va sparge.

Cel mai scump oraș din țară este Cluj-Napoca. Orașul este pentru al 10-lea an consecutiv pe lista cu cele mai scumpe apartamente. Prețul mediu pe metru pătrat aici, este de 3.200 de euro. În acest moment, cele mai scumpe cartiere din București, precum Aviatorilor costul este de 5.000 de euro. Primăverii este pe locul 2 și prețul este în jur de 4.491 euro pe metru pătrat util. Pe de altă parte, cel mai ieftin cartier din România, se află tot în București și este Ferentari, acolo unde costul este de 1.000 de euro metrul pătrat util. Totuși, un agent imobiliar a explicat că în următoarele luni, o scădere a prețurilor este imposibilă.

În anul 2026 noi vedem o perioadă cel puţin în primele şase luni de stagnare, de stabilizare, lucru care ar putea să facă ca cei care doresc să îşi cumpere o locuinţă să o facă mai uşor. Noi chiar recomandam că cei care doresc, să facă acest lucru. Este aproape imposibil să vedem o scădere generalizată a preţurilor, ceea ce cred eu că vom vedea este o stabilitate cu oferte şi discounturi pentru cumpărători, după care vom vedea o lentă creştere şi bineînţeles acest lucru se va manifesta şi pe următorii ani, peste 10 ani să vedem preţuri duble, spune agentul imobiliar.

