Acasă » Știri » Orașul din România în care poți cumpăra o garsonieră cu doar 8500 de euro. Are 18 mp și trebuie renovată

Orașul din România în care poți cumpăra o garsonieră cu doar 8500 de euro. Are 18 mp și trebuie renovată

De: Andreea Stăncescu 11/03/2026 | 10:02
Orașul din România în care poți cumpăra o garsonieră cu doar 8500 de euro. Are 18 mp și trebuie renovată
Orașul unde găsești o garsonieră la 8.500 de euro

Pe fondul creșterii continue a prețurilor pe piața imobiliară din România, tot mai multe locuințe ajung să coste zeci sau chiar sute de mii de euro, mai ales în marile orașe. Cu toate acestea, din când în când apar și anunțuri care îi surprind pe cei care caută o proprietate. Unele locuințe sunt scoase la vânzare la prețuri extrem de mici, comparabile cu cele ale unei mașini second-hand. Un astfel de caz a atras atenția recent, după ce o garsonieră a fost listată la vânzare pentru doar 8.500 de euro, o sumă considerată de mulți neobișnuit de mică.

Pe o piață imobiliară în care prețurile locuințelor au crescut semnificativ în ultimii ani, apar uneori și oferte surprinzător de ieftine. Un astfel de exemplu vine din orașul Plopeni, unde o garsonieră cu o suprafață de 18 metri pătrați a fost scoasă la vânzare pentru 8.500 de euro pe OLX. Locuința este situată la parterul unui imobil dintr-o zonă liniștită, la aproximativ cinci minute de centrul orașului.

Garsoniera necesită renovare

Potrivit anunțului publicat de proprietar, garsoniera necesită renovare completă și nu este mobilată. Vizionările pot fi făcute în orice zi, iar proprietarul precizează că își dorește seriozitate din partea celor interesați. Localitatea se află la aproximativ 16 kilometri de Ploiești, ceea ce o face o opțiune pentru persoanele care lucrează în oraș.

Sursa foto: OLX

Deși în marile orașe din România prețurile apartamentelor au ajuns la niveluri ridicate, există încă localități mici unde locuințele pot fi cumpărate la sume foarte mici. În unele cazuri, prețul unei garsoniere poate ajunge să fie comparabil cu cel al unei mașini second-hand.

Cu toate că astfel de oferte nu sunt dese, ele apar mai ales în orașe mici sau în zone unde cererea pe piața imobiliară este mai redusă. Pentru cei care sunt dispuși să investească ulterior în renovare, astfel de locuințe pot reprezenta o oportunitate interesantă de achiziție la un cost minim.

CITEȘTE ȘI: Cum arată cea mai ieftină garsonieră din București în 2026 (16.000€). În ce cartier este

Cât de scumpă e viața în Spania? Un român a dezvăluit prețul traiului zilnic

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Dan Negru, mesaj tranșant despre scumpirea carburanților: „Nu e paradox, e fiscalitate românească”
Știri
Dan Negru, mesaj tranșant despre scumpirea carburanților: „Nu e paradox, e fiscalitate românească”
Trei zodii primesc un ajutor neașteptat de la Divinitate. Problemele lor încep să se rezolve chiar la finalul lunii
Știri
Trei zodii primesc un ajutor neașteptat de la Divinitate. Problemele lor încep să se rezolve chiar la finalul…
Dacă izbucnește al Treilea Război Mondial, acestea sunt cele mai sigure 3 țări din lume în care să te poți refugia
Mediafax
Dacă izbucnește al Treilea Război Mondial, acestea sunt cele mai sigure 3 țări...
160 lei în minus la pensie pentru această categorie de pensionari din România acum, în 2026. Cine se încadrează
Gandul.ro
160 lei în minus la pensie pentru această categorie de pensionari din România...
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de...
Polițiști din Oradea, trimiși în judecată după ce au fost filmați făcând sex în văzul clienţilor înmărmuriţi dintr-un club
Adevarul
Polițiști din Oradea, trimiși în judecată după ce au fost filmați făcând sex...
Prima reacție a Casei Albe după ce Washington Post a scris că Moscova a dat informații Iranului în legătură cu loviturile americane
Digi24
Prima reacție a Casei Albe după ce Washington Post a scris că Moscova...
Vacanța de vară devine un lux. Cum a triplat războiul cu Iranul prețul biletelor de avion
Mediafax
Vacanța de vară devine un lux. Cum a triplat războiul cu Iranul prețul...
Parteneri
La 57 de ani, Oana Sârbu sfidează timpul. Vedeta din „Liceenii” uimește cu silueta sa! Arată impecabil la vârsta ei
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
La 57 de ani, Oana Sârbu sfidează timpul. Vedeta din „Liceenii” uimește cu silueta sa!...
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Prosport.ro
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Secretele chiftelelor perfecte din cartofi. Preparatul ideal pentru mesele de Postul Paștelui
Click.ro
Secretele chiftelelor perfecte din cartofi. Preparatul ideal pentru mesele de Postul Paștelui
Comandor (r) Mateiu: Dacă SUA vor ataca Iranul de pe teritoriul României, devenim cobeligeranți
Digi 24
Comandor (r) Mateiu: Dacă SUA vor ataca Iranul de pe teritoriul României, devenim cobeligeranți
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc, dar este în scădere
Digi24
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc, dar...
Adio C-Neo, bun venit Striker! Noul model Dacia apare pentru prima dată fără camuflaj
Promotor.ro
Adio C-Neo, bun venit Striker! Noul model Dacia apare pentru prima dată fără camuflaj
BANCUL ZILEI. Alinuța: – Tocmai am pus capăt unei relații de cinci ani
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța: – Tocmai am pus capăt unei relații de cinci ani
Cel mai ieftin Smart TV de la Altex după reduceri are un preț tentant. Diagonala perfectă pentru Netflix, YouTube, Disney+ sau HBO Max
go4it.ro
Cel mai ieftin Smart TV de la Altex după reduceri are un preț tentant. Diagonala...
Scutul natural al Pământului este sub asalt! Cine este de vină?
Descopera.ro
Scutul natural al Pământului este sub asalt! Cine este de vină?
Assassin's Creed revine în forță cu un serial Netflix și un remake mult-așteptat
Go4Games
Assassin's Creed revine în forță cu un serial Netflix și un remake mult-așteptat
160 lei în minus la pensie pentru această categorie de pensionari din România acum, în 2026. Cine se încadrează
Gandul.ro
160 lei în minus la pensie pentru această categorie de pensionari din România acum, în...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Dan Negru, mesaj tranșant despre scumpirea carburanților: „Nu e paradox, e fiscalitate românească”
Dan Negru, mesaj tranșant despre scumpirea carburanților: „Nu e paradox, e fiscalitate românească”
Trei zodii primesc un ajutor neașteptat de la Divinitate. Problemele lor încep să se rezolve chiar ...
Trei zodii primesc un ajutor neașteptat de la Divinitate. Problemele lor încep să se rezolve chiar la finalul lunii
Îl va înlocui sau nu Gabriela Cristea pe Cătălin Măruță la PRO TV? Vedeta a spus adevărul: „Am ...
Îl va înlocui sau nu Gabriela Cristea pe Cătălin Măruță la PRO TV? Vedeta a spus adevărul: „Am primit o propunere”
Probleme pentru Cardi B: a folosit o mască de oxigen în timpul unui concert. Care este motivul
Probleme pentru Cardi B: a folosit o mască de oxigen în timpul unui concert. Care este motivul
Amendă de 3.000 de lei pentru românii care au centrală în apartament. Detaliul pe care trebuie să-l ...
Amendă de 3.000 de lei pentru românii care au centrală în apartament. Detaliul pe care trebuie să-l respecte obligatoriu proprietarii
Cine este Gianina Gheorghiu, artista care a murit la doar 37 de ani. Care este cauza decesului
Cine este Gianina Gheorghiu, artista care a murit la doar 37 de ani. Care este cauza decesului
Vezi toate știrile