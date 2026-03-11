Orașul din România în care poți cumpăra o garsonieră cu doar 8500 de euro. Are 18 mp și trebuie renovată

Pe fondul creșterii continue a prețurilor pe piața imobiliară din România, tot mai multe locuințe ajung să coste zeci sau chiar sute de mii de euro, mai ales în marile orașe. Cu toate acestea, din când în când apar și anunțuri care îi surprind pe cei care caută o proprietate. Unele locuințe sunt scoase la vânzare la prețuri extrem de mici, comparabile cu cele ale unei mașini second-hand. Un astfel de caz a atras atenția recent, după ce o garsonieră a fost listată la vânzare pentru doar 8.500 de euro, o sumă considerată de mulți neobișnuit de mică.

Pe o piață imobiliară în care prețurile locuințelor au crescut semnificativ în ultimii ani, apar uneori și oferte surprinzător de ieftine. Un astfel de exemplu vine din orașul Plopeni, unde o garsonieră cu o suprafață de 18 metri pătrați a fost scoasă la vânzare pentru 8.500 de euro pe OLX. Locuința este situată la parterul unui imobil dintr-o zonă liniștită, la aproximativ cinci minute de centrul orașului.

Garsoniera necesită renovare

Potrivit anunțului publicat de proprietar, garsoniera necesită renovare completă și nu este mobilată. Vizionările pot fi făcute în orice zi, iar proprietarul precizează că își dorește seriozitate din partea celor interesați. Localitatea se află la aproximativ 16 kilometri de Ploiești, ceea ce o face o opțiune pentru persoanele care lucrează în oraș.

Deși în marile orașe din România prețurile apartamentelor au ajuns la niveluri ridicate, există încă localități mici unde locuințele pot fi cumpărate la sume foarte mici. În unele cazuri, prețul unei garsoniere poate ajunge să fie comparabil cu cel al unei mașini second-hand.

Cu toate că astfel de oferte nu sunt dese, ele apar mai ales în orașe mici sau în zone unde cererea pe piața imobiliară este mai redusă. Pentru cei care sunt dispuși să investească ulterior în renovare, astfel de locuințe pot reprezenta o oportunitate interesantă de achiziție la un cost minim.

