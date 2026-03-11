Probleme pentru Cardi B: a folosit o mască de oxigen în timpul unui concert. Care este motivul

Cântăreața internațională Cardi B se află în turneul „Little Miss Drama” și, marți seara, a susținut un concert în Denver, la Ball Arena. Efortul depus pe scenă pentru miile de fani care și-au cumpărat un bilet să o vadă a epuizat-o. Artista în vârstă de 33 de ani a fost filmată în culise, în timp ce purta o mască de oxigen.

Cardi B a avut probleme cu suflul în timpul spectacolului oferit la Ball Arena din Denver, pe data de 9 martie 2026. Concertul face parte din seria lungă programată în cadrul turneului „Little Miss Drama” și pare că a epuizat-o total.

Probleme pentru Cardi B la concertul din Denver

Imaginile au fost filmate de către echipa artistei, în culise. Clipul video în care Cardi B poartă masca de oxigen a fost publicat pe Instagram și X, pentru ca fanii să vadă eforturile depuse intens de cântăreață, pe scenă. Publicul nu știa că ea, de fapt, se chinuia să respire din cauza altitudinii orașului Denver.

Artista s-a rezumat la câteva cuvinte scurte, dar de efect:

„Denver este atât de diferit”, a spus Cardi B pe filmare, folosind și un apelativ nepotrivit la adresa fanilor.

La descrierea clipului video publicat pe Instagram, cântăreața a rezumat momentul tot în câteva cuvinte simple:

„La naiba, cu aerul ăsta nu e deloc de glumă.”

Cardi B taking in some oxygen backstage at her SOLD OUT Denver tonight. #LittleMissDramaTour 😭pic.twitter.com/8oaBWGaiBP — Fan Account | #BLM 🫵🏾 (@BardiUpdatess) March 10, 2026

De ce a avut Cardi B nevoie de mască de oxigen

Comentariile lui Cardi se referă la altitudinea lui Denver, cu care ea nu este obișnuită. Orașul se află la o altitudine impresionantă de aproximativ 1.609 metri, motiv pentru care este supranumit oficial „Mile High City”.

Acolo există cu aproximativ 17% mai puțin oxigen decât la nivelul mării, iar aerul este mai rarefiat și mai uscat. Pe scurt, este foarte diferit de cel cu care sunt obișnuiți unii oameni, potrivit Complex.com. La fel cum este, evident, și Cardi B.

Pe lângă acest aspect, cântăreața a vrut să le ofere fanilor un show de neuitat. Concertul din 9 martie a fost sold out și acest lucru a însemnat enorm pentru ea, dar și pentru fani. Spectacolul oferit s-a viralizat rapid în mediul online, fanii lui Cardi B arătându-se pur și simplu extaziați de clipele trăite alături de ea la Denver.

CITEȘTE ȘI:

Cardi B a publicat primele imagini cu fiul său nou-născut. Postarea a devenit virală

Cardi B, aroganță de 60.000 de euro! Ce i-a permis fiicei sale să facă pe o poșetă care costă cât o locuință