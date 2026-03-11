Acasă » Știri » ANAF pregătește controale fiscale în mai multe domenii din România. În unele cazuri vor fi verificați atât patronii, cât și firmele lor

De: Andreea Stăncescu 11/03/2026 | 11:50
ANAF anunță o schimbare importantă în modul în care vor fi efectuate controalele fiscale în România. Conducerea instituției a precizat că inspecțiile vor fi organizate pe domenii de activitate și vor fi anunțate în prealabil, pentru a crește transparența și conformarea voluntară a contribuabililor. 

În anumite situații, autoritățile vor desfășura controale simultane atât asupra firmei, cât și asupra persoanei fizice asociate acesteia, pentru a identifica eventualele transferuri de venituri sau active menite să evite plata taxelor. Noile măsuri fac parte dintr-o reformă mai amplă a administrației fiscale, care urmărește trecerea de la controale extinse la verificări țintite, bazate pe analiza de risc și pe datele colectate prin sistemele digitale ale instituției, precum e-Factura, SAF-T sau e-Transport.

„Finalizarea procesului de digitalizare va permite ANAF să cunoască mai bine contribuabilii și să-și direcționeze inspecțiile fiscale către domeniile și contribuabilii cu risc ridicat”, a transmis președintele ANAF, Adrian Nica.

ANAF începe verificările și la persoanele fizice

ANAF va intensifica verificările în sectoare considerate vulnerabile, printre care HoReCa, transportul alternativ, serviciile de pază și casele de amanet. În cazul sectorului HoReCa, controalele derulate în 2025 au dus la o creștere cu 27% a conformării voluntare în cazul saloanelor de evenimente. Totodată, autoritățile vor acorda atenție sporită firmelor aflate în insolvență sau concordat preventiv, mecanisme uneori utilizate pentru a evita taxele.

Scopul noii strategii este să direcționeze controalele către contribuabilii cu risc real, evitând verificările inutile pentru firmele care își respectă obligațiile fiscale. Prin implementarea acestei abordări digitale și bazate pe date, ANAF urmărește să crească eficiența inspecțiilor și să reducă evaziunea fiscală, conform Planului Strategic ANAF 2025-2028.

„„Nu ne interesează să mergem în control la un contribuabil care, în raport cu concurenții din domeniul lui de activitate, plătește cele mai mari taxe. Ne interesează contribuabilii din josul listei. Pentru cei rămași în coadă, cărora le plac și mașinile de lux pe persoana fizică, generăm două controale, pe persoana fizică și pe entitate. Lipim societatea comercială de persoana fizică din spatele ei”, a mai spus Adrian Nica.

