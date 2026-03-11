Acasă » Știri » Ce nu s-a văzut la TV despre Adrian Kaan la Survivor. Concurentul povestește momentele grele și scandalurile din culisele competiției

De: Iancu Tatiana 11/03/2026 | 13:11
Adrian Kaan este unul dintre foștii concurenți ai emisiunii Survivor și a demonstrat că are abilitățile necesare pentru aventura din junglă. Acesta a făcut parte din tribul Războinicilor, dar parcursul lui din Republica Dominicană s-a încheiat în ediția difuzată săptămâna trecută, atunci când a pierdut duelul împotriva colegului său, Alberto Hangan. Acesta a mărturisit, după plecarea sa, care au fost cele mai grele momente prin care a trecut.

Adrian Kaan are o familie frumoasă, pe care a trebuit să o părăsească timp de două luni. Fostul membru al echipei Războinicilor are 34 de ani și este soț, dar și tată al unei fetițe, iar lipsa celor două a simțit-o în fiecare zi. Chiar dacă era de părere că altele vor fi cauzele care îl vor afecta în această experiență, antreprenorul s-a înșelat! Acesta a mărturisit care au fost cele mai grele momente la Survivor, de fapt.

Un concurent implicat

Fostul participant la concursul care se desfășoară pe tărâmurile tropicale a vorbit despre ce s-a întâmplat în jungla din Republica Dominicană și despre trăirile pe care le-a avut. Inițial, acesta a crezut că motivul pentru care va suferi va fi unul material, dar s-a înșelat amarnic:

Am văzut că nu au mâncare și m-am gândit că aceasta o să fie cea mai mare problemă, pentru că eu sunt mâncăcios de fel. De fapt, nu, faptul că nu am putut să vorbesc deloc acasă două luni de zile a fost cea mai mare problemă, a declarat Kaan.

Dorul pentru familia sa a fost unul extraordinar de mare, iar atunci când Războinicii au avut la proba de recompensă posibilitatea de a primi mesaje din partea celor dragi, ex-concurentul a renunțat la armură și a devenit vulnerabil în fața colegilor de competiție. Acesta a arătat că are un caracter puternic și, de-a lungul timpului, a fost unul dintre concurenții care mereu își exprima punctul de vedere. Cât despre certurile pe care le-a avut, Adrian Kaan a menționat că este împăcat cu ce s-a întâmplat în junglă:

Nu le regret, mă bucur că le-am avut. Eu așa sunt de fel, sunt un om foarte vulcanic și iau foc repede. Dar, dacă ma lași în pace, mă calmez. Nu regret nimic, nu am ce să regret, a mai spus fostul concurent.

