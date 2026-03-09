Acasă » Știri » Câți bani i-a dat Antena 1 lui Nicu Grigore, pentru cele 9 săptămâni la Survivor 2026

De: Andreea Stăncescu 09/03/2026 | 16:47
Câți bani a primit Nicu Grigore pentru participarea la Survivor / Sursa foto: Captură Antena 1

După 9 săptămâni petrecute în competiție, Nicu Grigore a fost nevoit să părăsească Survivor, în urma unei accidentări serioase care nu i-a mai permis să continue. Momentul despărțirii de colegi a fost unul emoționant, mai ales că acesta își dorea să rămână în concurs până la final. Chiar dacă parcursul său s-a încheiat mai devreme decât ar fi sperat, participarea în reality-show i-a adus și o recompensă financiară frumoasă pentru perioada petrecută în competiție.

Nicu Grigore s-a accidentat serios în timpul duelului cu Adrian Kaan, după ce genunchiul stâng i-a trosnit, provocându-i o durere puternică. Concurentul a fost transportat la spital pentru investigații medicale. Deși și-a exprimat dorința de a rămâne în competiție și spera să revină dacă medicii îi vor permite, verdictul a fost clar: nu mai poate continua în concurs.

Câți bani a primit Nicu Grigore

Astfel că Nicu Grigore și-a luat rămas bun de la colegi, iar Adi Vasile i-a stins flacăra. Vizibil emoționat, concurentul a spus că, în ciuda momentelor dificile și a dorului de casă, s-a bucurat de experiența trăită în competiție.

”Sunt foarte emoționat și mi-e greu să îmi găsesc cuvintele. Deși cât am fost acolo au fost și perioade în care simțeam că mi-e greu, în care am simțit că mi-e dor de casă, dar per total mă bucuram de faptul că sunt aici”, a declarat Nicu Grigore, la Survivor.

Pe lângă experiența trăită în competiție, Nicu Grigore a plecat de la Survivor și cu o sumă considerabilă de bani. Concurentul a fost remunerat cu aproximativ 2.000 de euro pentru fiecare săptămână petrecută în concurs. Având în vedere că a rezistat 9 săptămâni în competiție, suma totală câștigată se ridică la aproximativ 18.000 de euro, bani primiți pentru participarea sa în reality-show.

Sursa foto: Captură Antena 1

Nicu Grigore a fost rugbist

Nicu Grigore a practicat rugby pe postul de fundaș, fiind apreciat pentru viteza, tehnica și spiritul de lider, ajungând chiar căpitan de echipă. Totuși, din cauza unor accidentări repetate, a fost nevoit să renunțe la cariera sportivă la doar 19 ani. După o pauză de doi ani, a continuat să joace la nivel de amatori, însă problemele fizice l-au făcut să accepte că nu își mai poate urma visul. Ulterior, s-a orientat către kickboxing pentru o perioadă.

A studiat la Universitatea Ecologică din București, pregătindu-se pentru o carieră în kinetoterapie. Planurile i s-au schimbat însă după ce cunoscut-o pe Bella Santiago cu care a întemeiat o familie. A ales un alt drum profesional și a devenit talent manager, fiind astăzi unul dintre cei mai mari susținători ai soției sale.

CITEȘTE ȘI: Bella Santiago, reacție subliminală după ce Nicu Grigore a fost descalificat azi-noapte, de la Survivor 2026

