Bella Santiago, reacție subliminală după ce Nicu Grigore a fost descalificat azi-noapte, de la Survivor 2026

Survivor România continuă să provoace reacții puternice în rândul fanilor, iar unul dintre cele mai discutate momente ale ultimelor zile îl reprezintă plecarea lui Nicu Grigore din competiție. Decizia venită după accidentarea suferită în timpul unui duel tensionat a stârnit numeroase comentarii în mediul online, mai ales pentru că situația a evoluat diferit față de modul în care regulile au fost aplicate în sezoanele precedente. În paralel, soția lui, artista Bella Santiago, a transmis un mesaj discret pe rețelele sociale, interpretat de mulți ca un gest de susținere pentru partenerul ei.

În ultimele ediții ale competiției, tensiunea dintre concurenți a crescut considerabil, iar duelurile pentru eliminare au devenit decisive pentru parcursul fiecăruia în reality show. Un astfel de moment s-a produs în confruntarea dintre Nicu Grigore și Adrian Kaan, care s-au întâlnit într-o probă menită să stabilească cine rămâne în joc. După primele două runde, scorul era egal, iar ultima etapă trebuia să decidă eliminarea.

Ce a postat Bella Santiago după accidentarea lui Nicu

În timpul probei decisive, competiția a luat însă o turnură neașteptată. Într-un moment de efort intens, Nicu Grigore a suferit o accidentare la picior care l-a împiedicat să continue confruntarea. Situația a ridicat imediat semne de întrebare, deoarece în sezoanele anterioare ale emisiunii astfel de incidente duceau automat la abandon și implicit la eliminarea concurentului afectat.

De data aceasta, lucrurile au evoluat diferit. Prezentatorul emisiunii, Adi Vasile, a intervenit atunci pentru a clarifica situația și a anunțat că duelul nu va avea un eliminat în acel moment. Decizia a venit pe fondul îngrijorărilor legate de starea de sănătate a concurentului, iar producția a decis ca acesta să fie evaluat de echipa medicală înainte de a se lua o hotărâre definitivă.

După ce s-a aflat că Nicu Grigore nu mai poate continua competiția din Survivor România din cauza accidentării suferite la picior, soția lui, Bella Santiago, a avut o reacție discretă, dar sugestivă în mediul online. Artista nu a făcut un comentariu direct despre situația din competiție, însă postarea ei a fost rapid interpretată de fani ca un mesaj de susținere pentru partenerul ei.

Cântăreața a publicat pe rețelele sociale un scurt clip în care se aude piesa I Got the Power, melodie cunoscută pentru mesajul său puternic despre determinare, forță și încredere.

