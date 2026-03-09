Acasă » Știri » Bella Santiago, reacție subliminală după ce Nicu Grigore a fost descalificat azi-noapte, de la Survivor 2026

Bella Santiago, reacție subliminală după ce Nicu Grigore a fost descalificat azi-noapte, de la Survivor 2026

De: Anca Chihaie 09/03/2026 | 13:11
Bella Santiago, reacție subliminală după ce Nicu Grigore a fost descalificat azi-noapte, de la Survivor 2026

Survivor România continuă să provoace reacții puternice în rândul fanilor, iar unul dintre cele mai discutate momente ale ultimelor zile îl reprezintă plecarea lui Nicu Grigore din competiție. Decizia venită după accidentarea suferită în timpul unui duel tensionat a stârnit numeroase comentarii în mediul online, mai ales pentru că situația a evoluat diferit față de modul în care regulile au fost aplicate în sezoanele precedente. În paralel, soția lui, artista Bella Santiago, a transmis un mesaj discret pe rețelele sociale, interpretat de mulți ca un gest de susținere pentru partenerul ei.

În ultimele ediții ale competiției, tensiunea dintre concurenți a crescut considerabil, iar duelurile pentru eliminare au devenit decisive pentru parcursul fiecăruia în reality show. Un astfel de moment s-a produs în confruntarea dintre Nicu Grigore și Adrian Kaan, care s-au întâlnit într-o probă menită să stabilească cine rămâne în joc. După primele două runde, scorul era egal, iar ultima etapă trebuia să decidă eliminarea.

Ce a postat Bella Santiago după accidentarea lui Nicu

În timpul probei decisive, competiția a luat însă o turnură neașteptată. Într-un moment de efort intens, Nicu Grigore a suferit o accidentare la picior care l-a împiedicat să continue confruntarea. Situația a ridicat imediat semne de întrebare, deoarece în sezoanele anterioare ale emisiunii astfel de incidente duceau automat la abandon și implicit la eliminarea concurentului afectat.

De data aceasta, lucrurile au evoluat diferit. Prezentatorul emisiunii, Adi Vasile, a intervenit atunci pentru a clarifica situația și a anunțat că duelul nu va avea un eliminat în acel moment. Decizia a venit pe fondul îngrijorărilor legate de starea de sănătate a concurentului, iar producția a decis ca acesta să fie evaluat de echipa medicală înainte de a se lua o hotărâre definitivă.

După ce s-a aflat că Nicu Grigore nu mai poate continua competiția din Survivor România din cauza accidentării suferite la picior, soția lui, Bella Santiago, a avut o reacție discretă, dar sugestivă în mediul online. Artista nu a făcut un comentariu direct despre situația din competiție, însă postarea ei a fost rapid interpretată de fani ca un mesaj de susținere pentru partenerul ei.

Postarea făcută de Bella

Cântăreața a publicat pe rețelele sociale un scurt clip în care se aude piesa I Got the Power, melodie cunoscută pentru mesajul său puternic despre determinare, forță și încredere.

CITEȘTE ȘI: Fosta concurentă de la Survivor, la un pas de suicid! De ce a ajuns în pragul disperării: ”Să cereți ajutor!”

Războinica Andreea Moromete, de la Survivor, nu a știut că este filmată și s-a dezlănțuit. Imaginile au apărut după ce emisiunea s-a încheiat

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Plantele care combat igrasia. Absorb umezeala și curăță eficient aerul din casă
Știri
Plantele care combat igrasia. Absorb umezeala și curăță eficient aerul din casă
Alertă cu bombă la o bancă din Botoșani. Sunt trupe speciale, zona s-a izolat. S-a observat o valiza de catre angajați
Știri
Alertă cu bombă la o bancă din Botoșani. Sunt trupe speciale, zona s-a izolat. S-a observat o valiza…
Liderii PSD, întâlnire înainte de ședința coaliției pentru discuții pe buget
Mediafax
Liderii PSD, întâlnire înainte de ședința coaliției pentru discuții pe buget
840 lei în plus la pensie, pentru acești pensionari din România. Cine se încadrează și pe ce dată vor crește pensiile
Gandul.ro
840 lei în plus la pensie, pentru acești pensionari din România. Cine se...
FOTO. Imagini incendiare cu rivala Simonei Halep!
Prosport.ro
FOTO. Imagini incendiare cu rivala Simonei Halep!
Vacanțele în Egipt, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu. În ce condiții își pot primi banii înapoi românii care decid să renunțe la concediu
Adevarul
Vacanțele în Egipt, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu. În ce condiții își...
Reacția Chinei după alegerea noului lider suprem iranian. Avertismentul către SUA și Israel
Digi24
Reacția Chinei după alegerea noului lider suprem iranian. Avertismentul către SUA și Israel
ANM, vremea până pe 23 martie: cald în toată țara, precipitații după jumătatea lunii
Mediafax
ANM, vremea până pe 23 martie: cald în toată țara, precipitații după jumătatea...
Parteneri
Ce s-a ales de Andrada, fosta soție a lui Dan Alexa! Cu ce se ocupă în prezent tânăra? Au divorțat cu scandal după ce l-a înșelat cu Alex Bodi
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales de Andrada, fosta soție a lui Dan Alexa! Cu ce se ocupă...
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei,...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Anul Calului de Foc, previziuni de la Nicoleta Ghiriș! Cum îți va merge în funcție de zodie: „Este bine să aveți lângă voi, pentru o mai mare protecție energetică...”
Click.ro
Anul Calului de Foc, previziuni de la Nicoleta Ghiriș! Cum îți va merge în funcție...
Tot mai mulți europeni renunță la traiul în Germania, arată un raport. Din ce motive aleg să părăsească țara
Digi 24
Tot mai mulți europeni renunță la traiul în Germania, arată un raport. Din ce motive...
„Mușamalizare masivă a CIA”. Cum și de ce ar fi încercat serviciile secrete americane să bage sub preș „Sindromul Havana”
Digi24
„Mușamalizare masivă a CIA”. Cum și de ce ar fi încercat serviciile secrete americane să...
„Bijuteriei” i-ar sta mai bine într-un muzeu: Automobil rar, surprins pe Valea Oltului, cu remorcă
Promotor.ro
„Bijuteriei” i-ar sta mai bine într-un muzeu: Automobil rar, surprins pe Valea Oltului, cu remorcă
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Iubitule, te-am văzut vorbind cu una!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Iubitule, te-am văzut vorbind cu una!
Sunetul anilor '90 revine: Dispozitive retro la preț mic în Dedeman
go4it.ro
Sunetul anilor '90 revine: Dispozitive retro la preț mic în Dedeman
A fost descoperită o galaxie cu tentacule! Ce înseamnă asta?
Descopera.ro
A fost descoperită o galaxie cu tentacule! Ce înseamnă asta?
Assassin's Creed revine în forță cu un serial Netflix și un remake mult-așteptat
Go4Games
Assassin's Creed revine în forță cu un serial Netflix și un remake mult-așteptat
840 lei în plus la pensie, pentru acești pensionari din România. Cine se încadrează și pe ce dată vor crește pensiile
Gandul.ro
840 lei în plus la pensie, pentru acești pensionari din România. Cine se încadrează și...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Momente grele pentru Laura Cosoi. Vedeta a izbucnit în lacrimi: „Așa ne-am luat rămas bun”
Momente grele pentru Laura Cosoi. Vedeta a izbucnit în lacrimi: „Așa ne-am luat rămas bun”
Plantele care combat igrasia. Absorb umezeala și curăță eficient aerul din casă
Plantele care combat igrasia. Absorb umezeala și curăță eficient aerul din casă
Alertă cu bombă la o bancă din Botoșani. Sunt trupe speciale, zona s-a izolat. S-a observat o valiza ...
Alertă cu bombă la o bancă din Botoșani. Sunt trupe speciale, zona s-a izolat. S-a observat o valiza de catre angajați
Criza de petrol scumpește motorina. Cât va costa până la vară motorina
Criza de petrol scumpește motorina. Cât va costa până la vară motorina
Ce se întâmplă când un moștenitor se opune vânzării. Ce poți face în acest sens
Ce se întâmplă când un moștenitor se opune vânzării. Ce poți face în acest sens
Orașul din România în care se montează semafoare cu radare. Ce se întâmplă când este depășita ...
Orașul din România în care se montează semafoare cu radare. Ce se întâmplă când este depășita viteza legală
Vezi toate știrile
×