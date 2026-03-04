Acasă » Știri » Fosta concurentă de la Survivor, la un pas de suicid! De ce a ajuns în pragul disperării: ”Să cereți ajutor!”

Fosta concurentă de la Survivor, la un pas de suicid! De ce a ajuns în pragul disperării: ”Să cereți ajutor!”

De: Denisa Crăciun 04/03/2026 | 21:13
Andreea Moromete i-a oferit simbolul imunității prieteni sale Alexandra Porkolab / Sursă Foto: Captură video Pro TV

O fostă concurentă de la Survivor România a trecut prin momente de cumpănă. Ea a mărturisit pe pagina sa de TikTok că a fost la un pas să își pună capăt zilelor.

Cunoscuta participantă de la emisiunea Survivor România a traversat o perioadă grea. Este vorba despre Andreea Moromete. Aceasta a șocat urmăritorii ei prin mesajul pe care l-a transmis pe pagina sa de TikTok.

Ea a explicat că a fost la un pas de a face un gest necugetat. Totul s-a terminat cu bine pentru fată, pentru că și-a dat seama că are nevoie de ajutor de specialitate pentru a putea trece peste aceste momente de coșmar.

Andreea Moromete
Andreea Moromete

Andreea Moromete, la un pas de suicid

Andreea Moromete a fost concurentă la Survivor România. Ea a participat la emisiune în 2023 și a făcut parte din echipa Războinicilor. Tânăra mai este cunoscută și prin prisma ocupației sale. Aceasta este creator de conținut și are peste 200.000 de urmăritori pe TikTok. Și pentru că este apreciată de atât de mulți oameni, s-a gândit să împărtășească comunității sale momentele de coșmar prin care a trecut în ultimul timp.

Ea a declarat că a încercat de mai multe ori să se sinucidă din cauza oamenilor care îi doreau răul, însă și-a dat seama că are o problemă și că totul se poate rezolva dacă va cere ajutor.

Pentru prima dată în viața mea am simțit că merit să mor. Că îți zice unul că nu meriti să trăiești, se roagă să mori, te amenință cu moartea, hai, că nu bagi în seamă. Băi, dar când îți zic doi, trei, cinci, 10, tot mai mulți, îți ajunge aici, frate, la cap și te gândești că: Bă, da, cred că oamenii ăștia au dreptate și chiar nu cred că îmi merit viața. Moment în care neapărat să cereți ajutor, a spus tânăra.

În urma celor întâmplate, aceasta a decis să își dea puțin timp și să se gândească la sănătatea ei mintală, astfel că și-a oprit activitatea din mediul online.

Activitatea mea pe live se va opri. Am mai luat decizia asta o dată în luna septembrie, când n-am mai făcut live pentru foarte multe luni, m-am reapucat acum, de curând și am crezut că o să pot să fac față, dar se pare că nu mai pot oricât aș încerca, a mai adăugat ea.

VEZI ȘI: Războinica Andreea Moromete, de la Survivor, nu a știut că este filmată și s-a dezlănțuit. Imaginile au apărut după ce emisiunea s-a încheiat

S-a terminat pentru Andreea Moromete, de la Survivor România. Concurenta nu mai vrea să audă de o experiență asemănătoare

 

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cum a reușit Alex Bodi să plece din Dubai. Musculosul se întorce în România: ”Situația actuală”
Știri
Cum a reușit Alex Bodi să plece din Dubai. Musculosul se întorce în România: ”Situația actuală”
Atenție, șoferi! Amendă uriașă dacă întorci pe autostradă
Știri
Atenție, șoferi! Amendă uriașă dacă întorci pe autostradă
Cum a fost luată decizia atacării Iranului? Telefonul dintre Trump și Netanyahu care a schimbat Orientul Mijlociu
Mediafax
Cum a fost luată decizia atacării Iranului? Telefonul dintre Trump și Netanyahu care...
Coșmarul Marelui Cutremur. Natalia Guberna: „Murim, murim!”
Gandul.ro
Coșmarul Marelui Cutremur. Natalia Guberna: „Murim, murim!”
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la...
Doar 15 minute pe zi: cum lectura cu voce tare rescrie conexiunile din creierul copilului
Adevarul
Doar 15 minute pe zi: cum lectura cu voce tare rescrie conexiunile din...
Cum au fost doborâte cele trei avioane americane F-15, considerate invincibile. „În ultimii 30 de ani nu am înregistrat nicio pierdere”
Digi24
Cum au fost doborâte cele trei avioane americane F-15, considerate invincibile. „În ultimii...
Bărbații sunt mai predispuși să ceară o mărire de salariu decât femeile
Mediafax
Bărbații sunt mai predispuși să ceară o mărire de salariu decât femeile
Parteneri
Rita Mureșan și-a îngrijorat fanii, după ultima apariție la TV. Vedeta s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate: „Era să mor la televizor, acum câteva luni”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Rita Mureșan și-a îngrijorat fanii, după ultima apariție la TV. Vedeta s-a confruntat cu mai...
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a...
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Petrecere sofisticată la Muzeul de Artă Recentă. Ce invitați a avut Lucie Portman, soția ambasadorului Marii Britanii în România, la aniversare
Click.ro
Petrecere sofisticată la Muzeul de Artă Recentă. Ce invitați a avut Lucie Portman, soția ambasadorului...
„Este prima dată în istorie”. Israelul anunță că a doborât un avion iranian folosind un F-35
Digi 24
„Este prima dată în istorie”. Israelul anunță că a doborât un avion iranian folosind un...
Prima reacție a Spaniei după ce Donald Trump a amenințat Madridul cu ruperea relațiilor comerciale
Digi24
Prima reacție a Spaniei după ce Donald Trump a amenințat Madridul cu ruperea relațiilor comerciale
Dacia deschide comenzile în România pentru noul Spring, actualizat cu motorizări de 70 CP și 100 CP
Promotor.ro
Dacia deschide comenzile în România pentru noul Spring, actualizat cu motorizări de 70 CP și...
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când fac asta, nu vreau să-ți faci o părere proastă despre mine...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când...
VIDEO | Momentul când un submarin american scufundă fregata iraniană Dena
go4it.ro
VIDEO | Momentul când un submarin american scufundă fregata iraniană Dena
Femeia care a făcut una dintre cele mai mari descoperiri din istorie
Descopera.ro
Femeia care a făcut una dintre cele mai mari descoperiri din istorie
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Go4Games
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Coșmarul Marelui Cutremur. Natalia Guberna: „Murim, murim!”
Gandul.ro
Coșmarul Marelui Cutremur. Natalia Guberna: „Murim, murim!”
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cum a reușit Alex Bodi să plece din Dubai. Musculosul se întorce în România: ”Situația actuală”
Cum a reușit Alex Bodi să plece din Dubai. Musculosul se întorce în România: ”Situația actuală”
Atenție, șoferi! Amendă uriașă dacă întorci pe autostradă
Atenție, șoferi! Amendă uriașă dacă întorci pe autostradă
Cele 5 zodii lovite de karmă în prima parte a lunii martie. Se dezlănțuie haosul!
Cele 5 zodii lovite de karmă în prima parte a lunii martie. Se dezlănțuie haosul!
Motivul real pentru care Cristina Cioran nu îl vizitează pe Alex Dobrescu în închisoare. A spus-o ...
Motivul real pentru care Cristina Cioran nu îl vizitează pe Alex Dobrescu în închisoare. A spus-o fără rețineri!
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 5 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 5 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
A mers la astrolog și apoi și-a pus capăt zilelor. Ce a putut să afle tânăra de 27 de ani
A mers la astrolog și apoi și-a pus capăt zilelor. Ce a putut să afle tânăra de 27 de ani
Vezi toate știrile
×