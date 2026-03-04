Fosta concurentă de la Survivor, la un pas de suicid! De ce a ajuns în pragul disperării: ”Să cereți ajutor!”

O fostă concurentă de la Survivor România a trecut prin momente de cumpănă. Ea a mărturisit pe pagina sa de TikTok că a fost la un pas să își pună capăt zilelor.

Cunoscuta participantă de la emisiunea Survivor România a traversat o perioadă grea. Este vorba despre Andreea Moromete. Aceasta a șocat urmăritorii ei prin mesajul pe care l-a transmis pe pagina sa de TikTok.

Ea a explicat că a fost la un pas de a face un gest necugetat. Totul s-a terminat cu bine pentru fată, pentru că și-a dat seama că are nevoie de ajutor de specialitate pentru a putea trece peste aceste momente de coșmar.

Andreea Moromete, la un pas de suicid

Andreea Moromete a fost concurentă la Survivor România. Ea a participat la emisiune în 2023 și a făcut parte din echipa Războinicilor. Tânăra mai este cunoscută și prin prisma ocupației sale. Aceasta este creator de conținut și are peste 200.000 de urmăritori pe TikTok. Și pentru că este apreciată de atât de mulți oameni, s-a gândit să împărtășească comunității sale momentele de coșmar prin care a trecut în ultimul timp.

Ea a declarat că a încercat de mai multe ori să se sinucidă din cauza oamenilor care îi doreau răul, însă și-a dat seama că are o problemă și că totul se poate rezolva dacă va cere ajutor.

Pentru prima dată în viața mea am simțit că merit să mor. Că îți zice unul că nu meriti să trăiești, se roagă să mori, te amenință cu moartea, hai, că nu bagi în seamă. Băi, dar când îți zic doi, trei, cinci, 10, tot mai mulți, îți ajunge aici, frate, la cap și te gândești că: Bă, da, cred că oamenii ăștia au dreptate și chiar nu cred că îmi merit viața. Moment în care neapărat să cereți ajutor, a spus tânăra.

În urma celor întâmplate, aceasta a decis să își dea puțin timp și să se gândească la sănătatea ei mintală, astfel că și-a oprit activitatea din mediul online.

Activitatea mea pe live se va opri. Am mai luat decizia asta o dată în luna septembrie, când n-am mai făcut live pentru foarte multe luni, m-am reapucat acum, de curând și am crezut că o să pot să fac față, dar se pare că nu mai pot oricât aș încerca, a mai adăugat ea.

VEZI ȘI: Războinica Andreea Moromete, de la Survivor, nu a știut că este filmată și s-a dezlănțuit. Imaginile au apărut după ce emisiunea s-a încheiat

S-a terminat pentru Andreea Moromete, de la Survivor România. Concurenta nu mai vrea să audă de o experiență asemănătoare