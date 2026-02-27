Ce s-a întâmplat cu EX-concurenta de la Survivor și Casa Iubirii, după ce i-a taxat pe oamenii cu salarii de 20 de milioane. Andreea Moromete rupe tăcerea despre live-ul care a inflamat TikTok-ul!

Un caz recent a făcut vâlvă pe TikTok, iar CANCAN.RO a intervenit pentru a vă livra informații exclusive. Andreea Moromete, o tânără cunoscută pentru participările în emisiuni precum Casa Iubirii și Survivor, a stârnit valuri printre români după ce a făcut o afirmație legată de bărbații cu un salariu mic. Aflată într-un live pe platforma menționată anterior, influencerița a reacționat agresiv și a dat startul ”jihadului”. Noi am contactat-o pentru a afla ce s-a întâmplat, de fapt, iar declarațiile ei te vor lua prin surprindere.

De-a lungul timpului, o mulțime de influenceri au fost victimele propriilor declarații din mediul online. Acesta este și cazul Andreei Moromete, tânăra care a devenit centrul atenției după ce a spus:

„Aveți 20 de milioane salariu. Nu ar trebui să ridicați capul din pământ. Ratații vieții.”

Andreea Moromete: „Mi-a ajuns cuțitul la os”

Această declarație i-a adus o mulțime de critici Andreei, așa că ne-am dorit să aflăm ce are de spus despre întreaga situație. Tânăra ne-a mărturisit că jignirile primite în mod repetat în live-urile pe care le face pe TikTok au determinat-o să clacheze într-un final și să aibă această reacție necontrolată.

„Eu fac live de un an și jumătate aproximativ, timp în care la mine fiecare live a presupus extraordinar de mult hate, hate însemnând jigniri, blesteme, cuvinte foarte, foarte urâte. Și le-am tolerat de-a lungul timpului până când m-au prins într-o zi mai proastă, săptămâna asta, în care a fost extraordinar de mult hate. Mai ales pe subiectul videochat. Oamenii consideră că dacă faci live pe TikTok, ești la videochat. Erau foarte multe comentarii și efectiv mi-a ajuns cuțitul la os. Nu am mai suportat jigniri. Eu nu practic asta și nu înțeleg de ce mi-au spus așa ceva. Declarația respectivă a fost adresată oamenilor care mă jigneau, mă blestemau, mă făceau în toate felurile.”, ne-a spus Andreea Moromete.

Mai mult, această situație a deranjat atât de mult încât oamenii au început să îi trimită mesaje de amenințare cu moartea Andreei Moromete. Tânăra ne-a explicat că această reacție a fost cauzată exclusiv de jignirile primite și că regretă ceea ce a spus.

„Am mesaje, cele mai multe sunt cu amenințări cu moartea. Adică am mesaje absolut îngrozitoare și inclusiv eu sunt dezamăgită de reacția mea, fiindcă eu nu trebuia să răspund focului cu foc. Mă frustrează foarte tare că s-a tăiat exact partea aia, fără să se pună, măcar 5 minute înainte, unde eram făcută în toate felurile, citesc comentariile și le răspund acelor oameni. Dacă un om te jignește, nu trebuie să îl jignești înapoi. Doar că n-am mai putut, efectiv, n-am mai putut, adică am tolerat un an și jumătate toate jignirile astea continuu și într-o zi efectiv n-am mai putut, chiar n-am mai putut. Și la nervi, din păcate, mai spunem și lucruri care n-ar trebui spuse. Da, regret foarte tare că m-am coborât la nivelul acelor oameni care mă jigneau, adică am putut să fac față la toate înjurăturile și blestemele un an și jumătate de când fac live și m-au prins într-o zi în care am răspuns și eu urât la rândul meu.”, a mai spus tânăra.

